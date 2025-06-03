Почему уши закладывает после полета: почему полезно чаще проглатывать, пить воду и как жевательная резинка может помочь

Авиаперелеты – самый быстрый способ путешествовать сегодня, особенно на большие расстояния, с постоянно улучшающимися условиями комфорта для пассажиров. Но есть некоторые неприятные нюансы, такие как заложенность ушей после полета. Это неудобное чувство может сохраняться длительное время после того, как вы покинули самолет. А если вы летаете часто, и всякий раз авиаперелет оставляет такой "подарок"?

Давайте выясним, почему это происходит, как безопасно очистить уши после полета и какие основные профилактические мероприятия помогут сделать перелет более комфортным.

Почему уши закладывает во время полета?

Дискомфорт в ушах – распространенное последствие полетов. Источник: Image cookie_studio/Freepik

Эта проблема достаточно распространена и известна как "авиационное ухо". Неприятное чувство заложенности вызвано быстрыми изменениями давления воздуха во время полета, когда самолет набирает высоту или снижается. Среднее ухо человека, соединенное с горлом через евстахиевые трубы, пытается выровнять разность давления, но эти крошечные трубки не всегда могут эффективно справиться с этой задачей. Поэтому возникает дисбаланс между давлением внешней среды и средним ухом, что вызывает ощущение заложенности ушей. Иногда это может ощущаться как легкая блокада, а в других случаях – как сильная боль в ушах или даже временная потеря слуха.

К сожалению, эти неприятные ощущения могут длиться долго, что побуждает сделать что угодно, чтобы избавиться от них. Но важно делать это безопасно, чтобы не повредить уши. Используйте эти 5 эффективных и безопасных методов, чтобы облегчить заложенность ушей после полета.

Зевота и разговор Самые простые, но все еще эффективные способы – зевать и разговаривать, чтобы помочь выровнять давление в трубах Евстахия. Пить или есть Движения, которые мы делаем во время питья или еды, также являются одним из самых простых и безопасных способов избавиться от заложенности ушей после полета. Итак, если вы испытываете неудобное давление в ушах, выпейте бутылку воды или перекусите. Маневр Тойнби Этот метод выполняется так: зажмите нос и совершите глотательное движение. Таким образом вы создаете вакуум в ухе, что помогает разблокировать евстахиевые трубы. Но делайте это осторожно, чтобы слишком сильное воздействие не усилило дискомфорт. Маневр Вальсальвы Этот метод выполняется так: закройте рот, зажмите нос и осторожно выдыхайте, как во время чистки носа. Делайте это мягко, чтобы не травмировать внутреннюю структуру ушей, но выровнять давление. Теплый компресс Ощущение заложенности можно облегчить теплым компрессом, который следует прикладывать к пораженному уху. Тепло слегка расширит евстахиевые трубы, помогая выровнять давление. Используйте влажную теплую ткань или грелку при низкой температуре, но не нагревайте их слишком сильно и избегайте ожогов.

Как очистить уши после полета, если у вас простуда или инфекция?

Простуды, синусовые инфекции и ушные инфекции могут усугублять дискомфорт после полета, поскольку эти состояния часто сопровождаются заложенностью носовых пазух. Поэтому заложенность ушей усиливается во время болезни и полета, и бороться с блокадой становится сложнее.

Безрецептурные противоотечные средства и назальные спреи могут помочь снизить воспаление в носовых ходах и евстахиевых трубах. Они способны облегчить дискомфорт в ушах, но важно проконсультироваться с врачом перед использованием таких препаратов, особенно если у вас есть медицинские противопоказания.

Как помочь ребенку очистить уши после полета?

Евстахиева труба ребенка еще меньше, чем у взрослого, поэтому организму ребенка еще труднее выравнивать давление. Так что проблему заложенных ушей после самолета следует решать с максимальной осторожностью. Родители часто прибегают к тактикам, которые заставляют ребенка часто глотать: младенцам дают соску, а старшим детям можно жевать резинку или пить воду. Грудное вскармливание или кормление из бутылочки во время взлета или посадки самолета также помогает младенцам. Сосание и глотание помогают открыть евстахиевые трубы, поэтому некоторые из описанных методов, такие как зевка, также можно использовать. Методы Вальсальвы и Тойнби также будут эффективными, но объясните детям, что их следует выполнять мягко и осторожно.

Если у ребенка есть инфекция среднего уха или сильная простуда, лучше избегать полетов. Но если этого не избежать, проконсультируйтесь с педиатром или семейным врачом, как облегчить и свести к минимуму боль в ушах ребенка после полета.

Как предотвратить заложенность ушей во время полета?

Применяйте некоторые профилактические меры, чтобы предотвратить заложенность ушей. Они обеспечат комфортный перелет и помогут избежать боли в ушах.

Помогите жевательной резинке Это один из самых популярных и простых способов избежать заложенности ушей во время полета: просто жуйте резинку, особенно во время взлета и посадки. Действия, которые мы выполняем во время этого процесса, заставляют организм производить больше слюны, и поэтому мы чаще проглатываем. Так что пачка резинки в ручной клади – это маленький, но очень эффективный шаг к полету без дискомфорта и последствий. Помогите евстахиевым трубам Действия, предусматривающие открытие евстахиевых труб, будут незаметной и полезной профилактикой заложенности. Вы можете выполнять простые процедуры, такие как: часто глотать и зевать, особенно активно во время взлета и посадки;

пить много воды и других жидкостей, чтобы предотвратить сухость в горле и увеличить глотание;

активно практиковать методы Вальсальвы и Тойнби;

оставаться бодрым во время взлета и посадки самолета.

Помогают ли беруши при заложенности ушей во время авиаперелета?

"Авиационные беруши" или "беруши для полетов" были разработаны специально как способ предотвратить заложенность ушей во время полета. Эти беруши регулируют поток входящего и выходящего из ушей воздуха, давая евстахиевым трубам больше времени для адаптации к изменениям давления.

Хотя такие беруши демонстрируют определенную эффективность, они не являются универсальным средством. Если у вас серьезные проблемы с пазухами или ушами, они не подходят. Следует обсудить это на консультации с врачом.

Что делать, если я не могу очистить уши после полета?

Обратитесь к врачу, если заложенность ушей сохраняется или вызывает боль. Источник: Image by prostooleh/Freepik

Если у вас заложены уши во время или после полета, и описанные методы не помогают, а дискомфорт в ушах сохраняется несколько дней, следует обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на серьезную проблему, такую как баротравма уха.

Не пытайтесь решать эти проблемы самостоятельно с помощью ватных палочек или вставлять что-нибудь в уши. Также не следует пытаться сильно сморкаться. Помните, что заложенность ушей – это распространенная и безвредная проблема, но за длительной заложенностью обратитесь за медицинской помощью.