Чому США тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів
Пояснюю логіку американців, чому вони тему виборів привʼязують до теми мирних переговорів. Отже, вона полягає в тому, що людина, яка підпише документ (мирний договір з Росією), має у майбутньому цей договір виконувати. Хто б цією особою не був - Зеленський, Залужний тощо.
У американців острах, що новий президент може відмовитись виконувати угоду і вся робота по урегулюванню піде коту під хвіст.
Тому й вигаданий попередній алгоритм: спочатку зупинка військових дій, потім - вибори, наступним етапом - підготовка і підрисання угоди.
Але кожен з елементів цього алгоритму має свої підводні камені.
Чому це може виявитися цікавим для Росії? Бо вона якраз хоче паузу для перегрупування військ і нарощування армії. З тим, що якщо зірветься третій етап - відновити свої військові дії в країні, яка ще буде втомлена й виборчою кампанією.
Але щоб вибори відбулися, треба ще стільки всього пройти…