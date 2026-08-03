Чому російські удари не залежать від дій України

Якби Україна не бомбила НПЗ – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна не бомбила логістику росіян – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна не топила російський флот – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна не палила російські порти – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна не знищувала російський генералів – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна в приступі безумства "вийшла з Донбасу" – Росія б атакувала Київ.

Росія буде атакувати Київ, поки Путін при владі і поки він і його держава спроможні атакувати Київ.

Власне, точка, після якої атаки припиняться – Росія не може їх здійснювати.

Зруйнована економіка. Зруйновані ланцюги постачання. Поразка на полі бою. Крах режиму. Будь-який з цих сценаріїв.

Тому єдиний адекватний і доступний сценарій для нас – сприяти цьому.

Все інше – в тому числі панічні заклики "тікати і ховатися" – не допомагають і не мають жодного сенсу.