Чому суспільна довіра до Залужного і Буданова продовжує зростати?

Нещодавно виклав результати соціологічних досліджень, з яких випливало, що лідерами суспільної довіри в нас є посол В. Залужний і очільник ГУР К. Буданов. А от Зеленський, з початку війни був лідером подібних опитувань, змістився на трете місце.

Відразу з’явилися коменти, що дослідження якісь непредставницькі, і результати якісь непереконливі. Відповідно, інформую про ще одне — свіже дослідження, результати якого чудово корелюють з попереднім. Його проводила агенція InfoSapiens разом з "Фондом досліджень майбутнього" по схемі Omnibus, кількість опитаних — 1000 осіб.

Лідерами за балансом зміни довіри у цьому дослідженні є В. Залужний і К. Буданов, як і в попередньому рейтингу: станом на січень різниця між кількістю тих, в кого збільшилася та зменшилася довіра до Залужного, становить 21,1%. Для Буданова цей показник становить 9%. В той самий час ми бачимо зменшення довіри до Зеленського, його показник має від’ємне значення -27,5%.

Результати стають цілком зрозумілими, якщо подивитися на те, як українці оцінюють, чи вірним курсом рухається країна. Цей показник останнім часом змінюється несуттєво, але складає солідні 48,4%. А за напрямок геополітичного руху в очах суспільства однозначно відповідає президент України. Якщо говорити про В. Залужного, то тут однозначно вплинула його нинішня публічність та спогади українців про 2022 рік з його успіхами на фронті. Зростання довіри до Буданова також має свої причини — ГУР демонструє позитивні результати бойової роботи, відео-звіти з операцій постійно з’являються в мережі і не залишаються непоміченими.

Тобто, на потенційних виборах українці будуть орієнтуватися швидше не на нових, а на відомих публічних осіб з середовища військових. Це, до речі, для тих, хто мріє або лякає воєнним переворотом: в ньому немає сенсу, бо військові і так мають вагомі шанси прийти до влади мирним шляхом. Інша справа, що вони збираються у владі робити?

P.S. Випереджаючи коментарі: в рамках інформаційної підтримки я з задоволенням пишу про успіхи наших військових. Але ні В. Залужний, ні К. Буданов не є і не будуть моїми клієнтами як політтехнолога.