Почему общественное доверие к Залужному и Буданову продолжает расти?

Недавно изложил результаты социологических исследований, из которых следовало, что лидерами общественного доверия у нас посол В. Залужный и руководитель ГУР К. Буданов. А вот Зеленский, с начала войны являвшийся лидером подобных опросов, сместился на третье место.

Сразу появились комментарии, что исследования какие-то непредставительны, и результаты неубедительны. Соответственно, информирую еще об одном — свежем исследовании, результаты которого прекрасно коррелируют с предыдущим. Его проводило агентство InfoSapiens вместе с "Фондом исследований будущего" по схеме Omnibus, количество опрошенных – 1000 человек.

Лидерами по балансу изменения доверия в этом исследовании есть В. Залужный и К. Буданов, как и в предыдущем рейтинге: на январь разница между количеством тех, у кого увеличилось и уменьшилось доверие к Залужному, составляет 21,1%. Для Буданова этот показатель составляет 9%. В то же время мы видим уменьшение доверия к Зеленскому, его показатель имеет отрицательное значение –27,5%.

Результаты становятся вполне понятными, если посмотреть на то, как украинцы оценивают, верным ли курсом движется страна. Этот показатель в последнее время меняется незначительно, но составляет солидные 48,4%. А за направление геополитического движения в глазах общества однозначно отвечает президент Украины. Если говорить о В. Залужного, тут однозначно повлияла его нынешняя публичность и воспоминания украинцев о 2022 году с его успехами на фронте. Рост доверия Буданову также имеет свои причины — ГУР демонстрирует положительные результаты боевой работы, видео-отчеты по операциям постоянно появляются в сети и не остаются незамеченными.

То есть на потенциальных выборах украинцы будут ориентироваться скорее не на новых, а на известных публичных лиц из военных. Это, кстати, для тех, кто мечтает или пугает военным переворотом: в нем нет смысла, потому что военные и так имеют веские шансы прийти к власти мирным путем. Другое дело, что они собираются делать во власти?

PS Предваряя комментарии: в рамках информационной поддержки я с удовольствием пишу об успехах наших военных. Но нет В. Залужный, нет К. Буданов не являются и не будут моими клиентами в качестве политтехнолога.