Чому ми надто зациклені на святі Різдва? Тут є секрет!

Цікаво, чому ми надто зациклені на цьому святі Різдва?

І вже перестаємо сперечатися про дати (25.12 або 07.01)… або про традиції святкування (символи, одяг, їжа).

Тут є секрет! Жодна ера не буває бездітною. Кожна ера носить і народжує наступну дитину. Адже у Різдва вже зовсім інші плани на перспективу.

Ми бачимо, як світ почав тріщати. Першим це зауважив Кастанеда, який сказав: Ось вона, тріщина між світами. І ми в центрі цієї тріщини!

Такі самi тріщини драматично виникли 2000 років тому, і їх потрібно було якось закласти, кардинально переналагодивши колишній втомлений та відсталий світоустрій.

Звідси людству і з'явилося Різдво Христове. Хоча до нього люди теж якось жили і народжували до нашої ери Сократів, Евклідів, Архімедів та Конфуцієв.

Але й ця наша ера не вічна. Саме зараз ми є свідками Різдва чогось чи когось абсолютно нового.

На наступні кілька тисяч років.

Можливо, це нова релігія. Як назвав її Юваль Ной Харарі "Датаїзм" (Data-ism, поклоніння інформації).

А може щось інше.

Дивимося уважно, бо мало хто це знає.

Перша згадка про те, що люди вже жили в епоху Христа – свідчення Тацита, це…. близько 120 р. Нашої Ери (а не нульовий рік!). Потім про Христа згадали у 337 р., у 525 р. (Діонісій малий)…

Уявляєте! НІХТО за життя Христа, у "0" Році, не чув, що вони вже живуть в епоху Христа. Це потім ченці-тодішні-політтехнологи все вигадали.

Я це тут пишу не для суперечок – коли-що-хто-і-як було.

А щоб припустити, що… нинішні тотальні кризи та фантастичні технічні сплески нашої цивілізації саме зараз народжують нову епоху.

Настає наше нове Різдво! Але не з минулого часу, а в майбутній час.

І я навіть бачу, як років через 100 якийсь найрозумніший кібер-аналітик напише:

2024 став на нашій планеті відліковим роком Ново-Нової Ери.

У ній перетвориться буквально все: нова енергія… нові гроші… нова система харчування… нова мораль… нові комунікації… новi закони.., нова техніка… нова географiя..., нова система освіти… нова медицина… нова наука… нові захоплення… нові почуття…, нові межі…, нове мислення…, та абсолютно нове прекрасне життя.

Родоначальником і великомучеником Ново-Нової Ери стане герой нової епохи, якого почнуть звати БiСапiенс. Це перша дворозумна людина, яка органiчно поєднує в собі біологічний і штучний інтелект.

Це буде культова особистість, у якої будуть дуже розвинені:

- усі види мислення, пам'яті, логік і скілів,

- усі види знань

- почуття і відчуття (почуття міри, совісті, простору, часу, сорому, краси, справедливості, відповідальності, смаку, емпатії, гордості, обов'язку, команди, інтуїції тощо)…,

- яка буде кожному як індивідуальний життєвий компас…,

- яку всі одночасно звеличуватимуть і охаюватимуть.

Така доля всіх Христосів – служити беззавітно прогресу і людям, і від них потім безславно гинути.

А культовим це ім'я стане вже за 100 років. Тому що, на жаль, без культів та тотемiв ніяк не можна, навіть при найсуперсучаснішій науці, при космічних досягненнях, багатотерабайтних чипах і здоровому глузді.

Цікаво буде все це побачити, відчути і пожити в новій ірраціональній реальності.

Тож з Різдвом вас.

Соррі, якщо щось не так.