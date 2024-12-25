Почему мы слишком зациклены на празднике Рождества? Здесь есть секрет!

Интересно, почему мы слишком зациклены на этом празднике Рождества?

И уже перестаем спорить о датах (25.12 или 07.01)… или о традициях празднования (символы, одежда, еда).

Здесь есть секрет!.. Никакая эра не бывает бездетной.

Мы видим, как мир начал трещать. Первым это заметил Кастанеда, который сказал: Вот она, трещина между мирами.

Такие же трещины драматически возникли 2000 лет назад, и их нужно было как-то заложить, кардинально переналадив прежнее усталое и отсталое мироустройство.

Отсюда человечеству и появилось Рождество Христово. Хотя до него люди тоже однажды жили и рожали до нашей эры Сократов, Евклидов, Архимедов и Конфуциев.

Но и эта наша эра не вечна. Именно сейчас мы являемся свидетелями Рождества чего-то или кого-то совершенно нового.

На следующие несколько тысяч лет.

Возможно, это новая религия. Как назвал ее Юваль Ной Харари "Датаизм" (Data-ism, поклонение информации).

А может, что-то другое.

Смотрим внимательно, потому что немногие это знают.

Первое упоминание о том, что люди уже жили в эпоху Христа – свидетельство Тацита, это… около 120 г. Нашей Эры (а не нулевой год!). …

Представляете! НИКТО при жизни Христа, в "0" году, не слышал, что они уже живут в эпоху Христа.

Я это здесь пишу не для споров – кое-что кто и как было.

А чтобы предположить, что… нынешние тотальные кризисы и фантастические технические всплески нашей цивилизации сейчас рожают новую эпоху.

Наступает наше новое Рождество! Но не с прошедшего времени, а в будущее время.

И я даже вижу, как лет через 100 какой-нибудь самый умный кибер-аналитик напишет:

2024 год стал на нашей планете отсчетным годом Ново-Новой Эры.

В ней превратится буквально все: новая энергия… новые деньги… новая система питания… новая мораль… новые коммуникации… новые законы… новая техника… новая география… новая система образования… новая медицина… новая наука… новые увлечения… новые чувство…, новые границы…, новое мышление…, и совершенно новая прекрасная жизнь.

Родоначальником и великомучеником Ново-Новой Эры станет герой новой эпохи, которого начнут называть БиСапиенс. Это первый двухумный человек, органично сочетающий в себе биологический и искусственный интеллект.

Это будет культовая личность, у которой будут очень развиты:

- все виды мышления, памяти, логик и скилов,

- все виды знаний

- чувство и чувство (чувство меры, совести, пространства, времени, стыда, красоты, справедливости, ответственности, вкуса, эмпатии, гордости, долга, команды, интуиции и т.п.)…,

- которая будет каждому как индивидуальный жизненный компас…,

- которую все будут одновременно превозносить и охаивать.

Такова судьба всех Христов – служить беззаветному прогрессу и людям, и от них потом бесславно погибать.

А культовым это имя станет уже через 100 лет. Потому что, к сожалению, без культов и тотемов никак нельзя, даже при самой суперсовременной науке, при космических достижениях, многотерабайтных чипах и здравом уме.

Интересно будет все это увидеть, ощутить и пожить в новой иррациональной реальности.

Так что с Рождеством вас.

Сорри, если что-то не так.