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Суспільство

Чому Ейнштейн несподівано сказав, що уява важливіша за знання?

Володимир Співаковський

Чому Ейнштейн несподівано сказав, що уява важливіша за знання?
Чому Ейнштейн несподівано сказав, що уява важливіша за знання?

Вирішив все-таки докопатися, чому Ейнштейн несподівано сказав, що уява важливіша за знання???

Хоча, здавалося б, він людина розумна, мала розуміти високу ціну знань у порівнянні з низькою ціною всяких нікчемних фантазій.

Ми поставили експеримент. Дали учням 5 класу завдання вивчити з географії океани, які вони бувають, і як влаштовані. Контрольна група вивчила, вивчила, здала, і за кілька тижнів вже мало що пам'ятала.

А ось в експериментальному класі ми сказали, що зараз буде урок уяви, на якому просимо намалювати... місце народження океану. Як хтось хоче. Ну, і вийшло, хто на що спроможний, і цікаво, що в роботу включилися всі одразу.

Під час діти запитували: чому Сонце кругле? (Відповідь: - Ну, спробуй намалювати квадратне і пояснити...).

- Чому вітер дме? (На це знаходили відповідь: бо дерева гойдаються – і весело малювали вітер.) Це як вірші: треба зазирнути за слова, аби зрозуміти зміст.

Замість аналізу якогось явища намагалися відтворити його у метафорах та трендах розвитку. В результаті виходило не раціональне осмислення, а мерехтіння смислів.

І вони, ці смисли, притягувалися – кому який.

А вже коли сформувався образ, тоді вже можна вкраплювати шматочки-кванти класичних знань-відомостей. На удобрений ґрунт.

І ось, з цього мерехтіння ненароком вимальовується система.

Адже задовго до словесного існувала мова жестів та знаків. Уява… матеріалізується.

Так возз'єднуються три типи мислення: асоціативне, квантове та знанневє.

І тоді все йде як по маслу. Будь-який матеріал запам'ятовується легко, весело та назавжди.

Джерело:facebook.com

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