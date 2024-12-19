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Почему Эйнштейн неожиданно сказал, что воображение важнее знаний?

Владимир СпиваковскийВладимир Спиваковский

Почему Эйнштейн неожиданно сказал, что воображение важнее знаний?
Почему Эйнштейн неожиданно сказал, что воображение важнее знаний?

Решил все-таки докопаться, почему Эйнштейн неожиданно сказал, что воображение важнее знаний???

Хотя, казалось бы, он человек умный, должен был понимать высокую цену знаний по сравнению с низкой ценой всяких ничтожных фантазий.

Мы поставили опыт. Дали учащимся 5 класса задачу изучить из географии океаны, какие они бывают, и как устроены. Контрольная группа выучила, выучила, сдала, и через несколько недель уже мало что помнила.

А вот в экспериментальном классе мы сказали, что сейчас будет урок воображения, на котором просим нарисовать... место рождения океана. Как кто хочет. Ну и получилось, кто на что способен, и интересно, что в работу включились все сразу.

Во время дети спрашивали: почему Солнце круглое? (Ответ: – Ну, попробуй нарисовать квадратное и объяснить…).

– Почему ветер дует? (На это находили ответ: потому что деревья качаются – и весело рисовали ветер.) Это как стихи: нужно заглянуть за слова, чтобы понять смысл.

Вместо анализа какого-либо явления пытались воспроизвести его в метафорах и трендах развития. В результате получалось не рациональное осмысление, а мерцание смыслов.

И они, эти смыслы, притягивались – кому какой.

А уж когда сформировался образ, тогда уже можно вкрапывать кусочки-кванты классических знаний-ведомостей. На удобренную почву.

И вот, из этого мерцания нечаянно вырисовывается система.

Ведь задолго до словесного существовал язык жестов и знаков. Воображение… материализуется.

Так воссоединяются три типа мышления: ассоциативное, квантовое и знательное.

И тогда все идет как по маслу. Любой материал легко запоминается, весело и навсегда.

Источник:facebook.com

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