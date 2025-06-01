Перл Харбор: перше в історії масове знищення стратегічних літаків Росії
Перл Харбор.
Безперечно перше в історії масове знищення стратегічних літаків за 4.500 км від кордонів України.
Літаки були запаковані настільки далеко, що навіть жодна далекобійна зброя від наших союзників не могла б туди влучити.
В СБУ знову підійшли креативно та нестандартно.
Сьогодні зранку поблизу аеродрому "Белая" зупинилася фура, а за деякий час з неї масово почали вилітати атакуючі дрони.
Загалом сьогодні СБУ запалило 4 аеродроми "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".