Перл Харбор: первое в истории массовое уничтожение стратегических самолетов России

Перл Харбор.

Безусловно, первое в истории массовое уничтожение стратегических самолетов в 4.500 км от границ Украины.

Самолеты были упакованы настолько далеко, что даже ни одно дальнобойное оружие от наших союзников не могло бы туда попасть.

В СБУ снова подошли креативно и нестандартно.

Сегодня утром у аэродрома "Белая" остановилась фура, а через некоторое время из нее массово начали вылетать атакующие дроны.

В общей сложности сегодня СБУ зажгло 4 аэродрома "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".