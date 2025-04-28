Перемир'я на 9 травня. Що задумав Путін?

Путін оголосив в односторонньому порядку перемир'я на 9-10 травня, а це означає, що:

• 1 •

Ніякої угоди зі США до того часу не буде.

• 2 •

Путін не хоче, аби в ці дні, коли до Москви приїдуть делегації на святкування, над головами у гостей літали якісь дрони.

• 3 •

План – дотиснути Україну своїми умовами (без жодних поступок) є основним – і Кремль по ньому рухається.

• 4 •

Зірвати "перемовини" у Кремлі хочуть саме руками України, тому постійно вигадують різні історії про "безумовні перемовини" з умовами.

• 5 •

Трамп після 10 травня муситиме ухвалити для себе рішення – ще займатися цим, чи перелаштуватися на внутрішній порядок денний. Я більше ставлю на другий варіант.

• 6 •

Для нас головне, аби американці дали можливість купувати у них зброю.