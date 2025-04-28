Перемирие на 9 мая. Что задумал Путин?
Путин объявил в одностороннем порядке перемирие на 9-10 мая, а это значит, что:
• 1 •
Никакого соглашения с США к тому времени не будет.
• 2 •
Путин не хочет, чтобы в эти дни, когда в Москву приедут делегации на празднование, над головами у гостей летали какие-то дроны.
• 3 •
План – дожать Украину своими условиями (без всяких уступок) является основным – и Кремль по нему двигается.
• 4 •
Сорвать "переговоры" в Кремле хотят именно руками Украины, поэтому постоянно придумывают разные истории о "безусловных переговорах" с условиями.
• 5 •
Трамп после 10 мая должен принять для себя решение – еще заниматься этим, или перестроиться на внутреннюю повестку дня. Я больше ставлю во второй вариант.
• 6 •
Для нас главное, чтобы американцы дали возможность покупать у них оружие.