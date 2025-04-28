Перемирие на 9 мая. Что задумал Путин?

Путин объявил в одностороннем порядке перемирие на 9-10 мая, а это значит, что:

• 1 •

Никакого соглашения с США к тому времени не будет.

• 2 •

Путин не хочет, чтобы в эти дни, когда в Москву приедут делегации на празднование, над головами у гостей летали какие-то дроны.

• 3 •

План – дожать Украину своими условиями (без всяких уступок) является основным – и Кремль по нему двигается.

• 4 •

Сорвать "переговоры" в Кремле хотят именно руками Украины, поэтому постоянно придумывают разные истории о "безусловных переговорах" с условиями.

• 5 •

Трамп после 10 мая должен принять для себя решение – еще заниматься этим, или перестроиться на внутреннюю повестку дня. Я больше ставлю во второй вариант.

• 6 •

Для нас главное, чтобы американцы дали возможность покупать у них оружие.