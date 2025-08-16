Переговори завершилися передбачувано: перемогою Путіна та поразкою Трампа

Вже напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів та президента Російської Федерації на Алясці багато спостерігачів висловлювали серйозні сумніви щодо її результативності. Якби Дональд Трамп справді мав важелі тиску на російського лідера, здатні привести хоча б до припинення вогню в російсько-українській війні, він задіяв би їх і під час численних телефонних розмов. Але Володимир Путін уперто відкидав будь-які вимоги американського президента.

Однако в этих разговорах российский лидер умело использовал человеческие слабости и политическую недальновидность Трампа для затягивания времени — чтобы продолжать войну без угрозы серьезного внешнего давления. И ему это удавалось не раз.

Начало общения с неизменными комплиментами в адрес американского коллеги побуждало Трампа отказываться от любых новых мер. Даже когда в мае европейским лидерам удалось склонить его к согласованному пакету санкций против России в том случае, если Путин не пойдет на прекращение огня 12 мая, российский президент просто предложил возобновить переговоры в Стамбуле. Эти переговоры оказались очередной имитацией "мирных намерений", а вот Трамп в итоге отказался от согласованного давления.

Теперь мы видим ту же самую картину. После очередного телефонного разговора Путина и Трампа, за которым последовал массированный обстрел Киева и других украинских городов, Кремль столкнулся с 50-дневным ультиматумом американского президента. Новые санкции могли бы ударить не только по России, но и по ее энергетическим спонсорам — Китаю и Индии.

Путину необходимо было добиться отказа Трампа от подобного давления хотя бы ради сохранения рынка для своей нефти. Если не ради Индии, с которой Трамп уже вступил в экономическую конфронтацию, используя войну как предлог, то хотя бы ради Китая.

И российский президент нашел удачное противоядие этому давлению — личную встречу, о которой, по слухам, давно мечтал Трамп. В результате никаких новых санкций вводить не собираются, снова звучат обещания "через две-три недели" — складывается впечатление, что это не Путин тянет время, а сам Трамп отказывается от серьезного воздействия на Россию.

Переговоры завершились предсказуемо: победой Путина и поражением Трампа. Российский лидер получил еще одно доказательство краха международной изоляции, которой с таким трудом добился его предшественник в Белом доме. В аэропорту Аляски ему постелили красную дорожку, а президент Соединенных Штатов лично встречал его у трапа самолета. И что еще важнее — Трамп фактически перешел на позицию Путина.

Напомню: всё начиналось с требования безусловного прекращения огня и немедленных мирных переговоров. Но уже в мае Трамп согласился обсуждать условия, при которых это прекращение может произойти, и уверял западных лидеров, что никогда не настаивал на "безусловности". Теперь же он открыто соглашается с Путиным, что прекращение огня невозможно и что "лучше говорить о мирном договоре".

Но сколько лет дипломаты будут готовить этот договор? Сколько еще ракет и бомб упадет на украинские города? Сколько украинской земли окажется под российской оккупацией? А Трамп сможет лишь разводить руками и заявлять, что он "обеспечил пространство для дипломатии".

В этом и состоит стратегия Путина: продолжать войну и одновременно вести переговоры, чтобы лишить Запад возможности усиливать санкционное давление и увеличивать помощь Украине. На Аляске российский президент предсказуемо добился именно этого. Потому что симпатии Трампа изначально были на стороне Путина, а не на стороне Украины и "коллективного Запада".

Трамп, судя по итогам встречи, уже и сам не ощущает себя частью этого Запада. Если так будет продолжаться дальше, то к окончательному повороту Путина в сторону Китая добавится еще и поворот Соединенных Штатов — в сторону от Запада и от самой демократии. Разница лишь в том, что у России действительно есть куда поворачивать — к Китаю. А у Америки кроме западных союзников других просто не существует.