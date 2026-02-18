Переговори з Росією. Не переплутати оргазм з астмою

Американська адміністрація поспішає, тому що в них влітку вже починається виборча кампанія. Вони вже закінчили 8 війн, а треба 9

Російська економіка та інфраструктура дуже повільно завалюються.

Україна дуже повільно виснажується, а водночас дуже повільно нарощує ударну спроможність.

Європа дуже повільно розгортає військове виробництво та збройні сили.

Китай дуже повільно чекає, поки Росія впаде йому в руки.

От в цій рамці й відбуваються переговори. Які нікому не потрібні, крім США.

Вони не потрібні Росії, бо вона не хоче й не може зупинитися.

Вони не потрібні Україні, бо Росія все одно не зупиниться.

Вони не потрібні Європі, бо США не бачать її за столом.

Вони не потрібні Китаю, бо він з того нічого не має.

Всі сторони імітують переговори, щоб сподобатися США.

І всі сторони це розуміють.

У тому числі й США.

Старі коханці думали, що то оргазм, а то була астма.