Переговори з Росією. Не переплутати оргазм з астмою
Російська економіка та інфраструктура дуже повільно завалюються.
Україна дуже повільно виснажується, а водночас дуже повільно нарощує ударну спроможність.
Європа дуже повільно розгортає військове виробництво та збройні сили.
Китай дуже повільно чекає, поки Росія впаде йому в руки.
І тільки американська адміністрація поспішає, тому що в них влітку вже починається виборча кампанія. Вони вже закінчили 8 війн, а треба 9.
От в цій рамці й відбуваються переговори. Які нікому не потрібні, крім США.
- Вони не потрібні Росії, бо вона не хоче й не може зупинитися.
- Вони не потрібні Україні, бо Росія все одно не зупиниться.
- Вони не потрібні Європі, бо США не бачать її за столом.
- Вони не потрібні Китаю, бо він з того нічого не має.
Всі сторони імітують переговори, щоб сподобатися США.
І всі сторони це розуміють.
У тому числі й США.
Старі коханці думали, що то оргазм, а то була астма.