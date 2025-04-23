Переговори фактично зайшли у глухий кут. Ще на старті. Складається враження, що вони взагалі не мали шансів зрушити з мертвої точки. В принципі, я писав про те, що зараз домовлятися всерйоз ніхто ні з ким не буде. Україна вірить, що зможе дати відсіч жадібності Кремля та його ультиматумам, а росія вірить, що може "дотиснути" нас на фронті. Тобто всі впевнені, що за півроку будуть у вигіднішій ситуації для переговорів, тож немає сенсу зараз чимось жертвувати. Оптимісти теж все це бачили, але... зберігали ірраціональну віру у могутність Сполучених Штатів та здатність їх принципово вплинути на ситуацію.

Тут є дуже важливий момент. Вплив і можливості США справді великі. Так, що вони реально могли вплинути на ситуацію. Але проблема в тому, що Адміністрація Трампа від початку категорично неправильно оцінила загальну картину. А без розуміння умов завдання знайти правильне рішення практично неможливо. Держсекретар США Рубіо сьогодні видав заяву, яка повністю пояснює ті ілюзії, в яких заблукав Білий дім. Рубіо каже, що вони краще стали розуміти росію та її позицію щодо України. Бо провели серію консультацій.

Серйозно, краще? Але в якій ситуації є сенс краще розуміти позицію маніяка щодо жертви? Або думка шаленого собаки. Щоб що? Розуміти їх звички та мотивацію має сенс лише з однією метою – нейтралізувати загрозу оточуючим. Решта – відірвані від реальності фантазії. Є міжнародні закони та норми. Є правила, за якими мешкають цивілізовані люди в цивілізованих країнах. І є злочинці. Порушники. Людожери та маніяки.

Проблема США в тому, що вони намагаються поставити знак рівності між злочинцем та жертвою. І розглядають картину, як конфлікт між Україною та росією, де всі винні і мають поступитися. І це криве дзеркало дає абсолютно перекошенную картину. І всі рецепти на основі цієї картини – неробочі. Тому що немає двох учасників конфлікту із взаємним бажанням "вийти з непорозуміння".

Є злочинець, який хотів воювати, напав та продовжує воювати. І переговори веде саме у цьому ключі. І є жертва агресії. Зубаста Україна, що чинить опір. Яка відмовляється здаватись. Якщо прийняти цю реальність – знайти рецепт лікування просто. Якщо вірити у конфлікт двох країн – усі мирні ініціативи Трампа приречені. Вони взагалі не потрібні росії та неприйнятні для України. Все просто.