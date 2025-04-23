Переговоры фактически зашли в тупик. Еще на старте. Складывается впечатление, что они вообще не имели шансов сдвинуться с мертвой точки. В принципе, я писал о том, что сейчас договариваться всерьез никто ни с кем не будет. Украина верит, что сможет дать отпор жадности Кремля и его ультиматумам, а россия верит, что может "дожать" нас на фронте. То есть все уверены, что через полгода будут в более выгодной ситуации для переговоров, так что нет смысла сейчас чем-то жертвовать. Оптимисты тоже все это видели, но… сохраняли иррациональную веру в могущество Соединенных Штатов и способность их принципиально повлиять на ситуацию.

Тут есть очень важный момент. Влияние и возможности у США действительно большие. Настолько, что они реально могли повлиять на ситуацию. Но проблема в том, что Администрация Трампа с самого начала категорически неверно оценила общую картину. А без понимания условий задачи найти верное решение практически невозможно. Госсекретарь США Рубио сегодня выдал заявление, которое полностью объясняет те иллюзии, в которых заблудился Белый дом. Рубио говорит, что они лучше стали понимать россию и ее позицию по Украине. Потому что провели серию консультаций.

Серьезно, лучше? Но в какой ситуации есть смысл лучше понимать позицию маньяка в отношении жертвы? Или мировоззрение бешеной собаки. Чтобы что? Понимать их повадки и мотивацию имеет смысл только с одной целью – нейтрализовать угрозу окружающим. Все остальное – оторванные от реальности фантазии. Есть международные законы и нормы. Есть правила, по которым живут цивилизованные люди в цивилизованных странах. И есть преступники. Нарушители. Людоеды и маньяки.

Проблема США в том, что они пытаются поставить знак равенства между преступником и жертвой. И рассматривают картину, как конфликт между Украиной и россией, где все виноваты и должны уступить. И вот это кривое зеркало дает совершенно перекошенную картину. И все рецепты на основе этой картины – нерабочие. Потому что нет двух участников конфликта с обоюдным желанием "выйти из недоразумения".

Есть преступник, который хотел воевать, напал и продолжает воевать. И переговоры ведет именно в этом ключе. И есть жертва агрессии. Зубастая, сопротивляющаяся Украина. Которая отказывается сдаваться. Если принять эту реальность – найти рецепт лечения просто. Если верить в конфликт двух стран – все мирные инициативы Трампа обречены. Они вообще не нужны россии и неприемлемы для Украины. Все просто.