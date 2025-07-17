Перебронювання та повернення авіаквитків: як врятувати поїздку, якщо ваш рейс скасовано

У липні сотні тисяч мандрівників зіткнулися з вимушеними скасуваннями або затримками рейсів через сильні грози, що охопили східне та західне узбережжя Сполучених Штатів. За даними FlightAware, сервісу відстеження рейсів, лише за один вихідний день у США було скасовано близько 2000 рейсів. На жаль, такі події не є рідкістю: найпоширенішими причинами скасування рейсів є несприятливі погодні умови та технічні збої в роботі авіакомпаній і аеропортів. У Європі подібні проблеми також трапляються, особливо під час пікових туристичних сезонів або через страйки персоналу, які часто впливають на авіасполучення.

У таких випадках авіакомпанія зазвичай пропонує перебронювання. Це процес зміни плану подорожі, коли пасажира переоформлюють на інший час або маршрут. Звісно, скасування рейсу чи його тривала затримка може зіпсувати будь-яку поїздку, будь то відпустка чи відрядження. Проте важливо зберігати спокій і дотримуватися кількох рекомендацій щодо дій під час скасування рейсу та перебронювання. Дотримання цих порад допоможе врятувати вашу поїздку та покращити ситуацію в таких неприємних обставинах, особливо для європейських мандрівників, які захищені суворими правилами ЄС.

Рейс скасовано. Що робити далі?

Авіакомпанія зобов’язана запропонувати вам перебронювання квитка. Джерело: Image wavebreakmedia_micro/Freepik Авіакомпанія зобов’язана запропонувати вам перебронювання квитка. Джерело: Image wavebreakmedia_micro/Freepik

У Європейському Союзі пасажири мають значні права відповідно до Регламенту ЄС 261/2004, який регулює компенсації та підтримку у разі скасування чи затримки рейсів. Якщо ваш рейс скасовано, авіакомпанія зобов’язана:

Перебронювати вас безкоштовно на найближчий доступний рейс, якщо ви все ще бажаєте подорожувати. Ви маєте право на альтернативний рейс до вашого кінцевого пункту призначення за схожих умов. Повернути повну вартість квитка, якщо ви вирішили відмовитися від поїздки. Це стосується навіть квитків, які не підлягають поверненню, включно з додатковими зборами за вибір місця, багаж тощо. Надати компенсацію, якщо скасування сталося з вини авіакомпанії (наприклад, через технічні проблеми чи операційні збої) і про скасування повідомили менш ніж за 14 днів до вильоту. Компенсація залежить від дальності польоту: €250 для рейсів до 1500 км;

€400 для рейсів від 1500 до 3500 км;

€600 для рейсів понад 3500 км.

Ці правила застосовуються до всіх рейсів, що вилітають із аеропортів ЄС, або до рейсів, що прибувають до ЄС, якщо їх виконує європейська авіакомпанія. Рекомендуємо уважно ознайомитися з інформацією про перебронювання та компенсацію за скасування на сайті вашого перевізника, оскільки деякі авіакомпанії можуть мати додаткові внутрішні політики.

Чи можна забронювати рейс іншою авіакомпанією?

Перш ніж звертатися до агента вашої авіакомпанії, варто перевірити альтернативні рейси інших перевізників. Якщо інший оператор має місця на рейсах, які вам більше підходять, ви можете попросити перебронювати вас на цей варіант. Хоча авіакомпанії не зобов’язані це робити, у багатьох випадках вони можуть піти назустріч, особливо якщо їхній розклад не дозволяє швидко знайти альтернативу. У ситуаціях масового скасування рейсів агенти авіакомпаній зазвичай перевантажені запитами, тому пропозиція конкретного рішення може прискорити процес. Також розгляньте можливість використання сусідніх аеропортів, якщо вони зручніші для вас.

Чи можу я отримати готель або іншу компенсацію?

У Європейському Союзі авіакомпанії зобов’язані надавати додаткову підтримку у разі затримки або скасування рейсу, якщо це сталося з їхньої вини. Згідно з Регламентом ЄС 261/2004, якщо вас перебронюють на рейс, що вилітає значно пізніше, авіакомпанія має забезпечити:

Харчування та напої залежно від тривалості очікування.

залежно від тривалості очікування. Доступ до засобів зв’язку (телефон, електронна пошта).

(телефон, електронна пошта). Проживання в готелі, якщо затримка вимагає ночівлі, а також трансфер до готелю та назад.

Рівень компенсації залежить від тривалості затримки та дальності польоту. Наприклад, якщо ваш рейс затримали більш ніж на 3 години через проблеми авіакомпанії, ви можете претендувати на компенсацію, зазначену вище.

Обов’язково зберігайте всі докази скасування або затримки рейсу: посадкові талони, письмові документи, видані персоналом авіакомпанії, багажні бирки тощо. Також зберігайте квитанції за ночівлю, таксі та харчування, якщо ви змушені були оплачувати їх самостійно – ці витрати можуть бути відшкодовані.

Перебронювання затримується – що робити?

Використовуйте свій статус постійного пасажира під час звернення до служби підтримки. Джерело: Image Freepik Використовуйте свій статус постійного пасажира під час звернення до служби підтримки. Джерело: Image Freepik

Якщо ваш рейс скасовано, а процес перебронювання затягується, зв’яжіться зі службою підтримки авіакомпанії, щоб з’ясувати причину затримки. Використовуйте номер телефону для пасажирів із вищим статусом у програмі лояльності, якщо ви є частим клієнтом перевізника – це може прискорити вирішення питання. Якщо місцева служба підтримки не може допомогти, спробуйте звернутися до міжнародного кол-центру – їхні агенти зазвичай мають більше повноважень для внесення змін.

Як застрахуватися від скасування рейсу?

Щоб мінімізувати проблеми через скасування рейсів, ретельно плануйте подорож:

Обирайте авіакомпанії з гнучкими умовами перебронювання. При купівлі квитків уважно ознайомтеся з політикою авіакомпанії щодо скасувань, затримок і компенсацій. Віддавайте перевагу прямим і ранковим рейсам, оскільки вони зазвичай надійніші. Уникайте пікових дат. Обирайте менш завантажені дні для подорожей, щоб зменшити ризик скасувань через перевантаження авіакомпаній. Розгляньте готель біля аеропорту, якщо у вас ранковий рейс, щоб уникнути запізнень. Оформіть страховку від скасування рейсу. Така страховка покриває різні сценарії, від непередбачених подій до травм чи запізнень, і може забезпечити повернення коштів або додаткову компенсацію.

Скасування рейсів у 2025 році

Представники авіакомпаній зазначають, що кількість скасувань рейсів у 2025 році зменшилася порівняно з попереднім роком завдяки найму додаткового персоналу та використанню більших літаків. Проте дефіцит кадрів, зокрема авіадиспетчерів, пілотів та інших ключових фахівців, залишається проблемою, що може впливати на безперебійність авіасполучення. Крім того, природні явища, такі як шторми чи вулканічна активність, як і раніше, можуть спричинити скасування рейсів. У Європі страйки працівників авіаційної галузі також залишаються значним фактором, що впливає на розклад рейсів.

Для європейських мандрівників важливо знати свої права, передбачені Регламентом ЄС 261/2004, і бути готовими до активного спілкування з авіакомпанією для захисту своїх інтересів. Зберігайте спокій, документуйте всі деталі та використовуйте доступні інструменти, щоб зробити вашу подорож максимально комфортною навіть у разі непередбачених обставин.