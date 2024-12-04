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Політика

Пас від товариша Сі комраду Дональду

Ігор Тишкевіч

Пас від товариша Сі комраду Дональду
Пас від товариша Сі комраду Дональду

Китай заборонив експорт до США низки рідкісноземельних елементів та супутніх товарів. Йдеться насамперед про Галію, Німеччину, Сурму.

Обґрунтування – це продукція подвійного призначення. Що, загалом, правда.

Далі текст мовою оригіналу

Галий - это оптика. ИК прицелы, ПНВ, оптоволокно (передача данных), ядерная физика. Одним словом, незаменимый товар для современного оружейного бизнеса.

Германий - ядерное оружие и полупроводники.

Сурьма - батареи, оружие, те же ПНВ, оптоэлектроника (включая элементы солнечных панелей).

Китай - один из крупнейших производителей этой триады: 48% мирового производства сурьмы, 59,2% Германия и более 98% (!!!) очищенного Галия (но по рудам и соединениям является импортёром)

США - один из крупнейших импортёров указанной триады.

Бан со стороны КНР, естественно, не обрушит мгновенно американскую военную (да и не только) промышленность. Но это серьёзный вызов.

И тут интересно будут ли введены аналогичные санкции в отношении стран ЕС. Если нет - получаем режим "параллельного импорта" по-американски.

Но такой бан навяд ли продлиться долго. Это приглашение Трампа к разговору. И метод несколько охладить его воинственную риторику.

Разговор значит будет. И на нём будет затрагиваться тема разделения сфер влияния. А значит и уменьшения числа конфликтов, которые несут риски для сторон. Значит, и украинская тема.

Поэтому повторю то, что писал ранее. Инициативы по продолжению либо заморозке войны в Украине примут контуры "политики" лишь по результатам встреч Трампа и Си.

Ждать осталось недолго.

Джерело:facebook.com

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