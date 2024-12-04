Пас від товариша Сі комраду Дональду

Китай заборонив експорт до США низки рідкісноземельних елементів та супутніх товарів. Йдеться насамперед про Галію, Німеччину, Сурму.

Обґрунтування – це продукція подвійного призначення. Що, загалом, правда.

Далі текст мовою оригіналу

Галий - это оптика. ИК прицелы, ПНВ, оптоволокно (передача данных), ядерная физика. Одним словом, незаменимый товар для современного оружейного бизнеса.

Германий - ядерное оружие и полупроводники.

Сурьма - батареи, оружие, те же ПНВ, оптоэлектроника (включая элементы солнечных панелей).

Китай - один из крупнейших производителей этой триады: 48% мирового производства сурьмы, 59,2% Германия и более 98% (!!!) очищенного Галия (но по рудам и соединениям является импортёром)

США - один из крупнейших импортёров указанной триады.

Бан со стороны КНР, естественно, не обрушит мгновенно американскую военную (да и не только) промышленность. Но это серьёзный вызов.

И тут интересно будут ли введены аналогичные санкции в отношении стран ЕС. Если нет - получаем режим "параллельного импорта" по-американски.

Но такой бан навяд ли продлиться долго. Это приглашение Трампа к разговору. И метод несколько охладить его воинственную риторику.

Разговор значит будет. И на нём будет затрагиваться тема разделения сфер влияния. А значит и уменьшения числа конфликтов, которые несут риски для сторон. Значит, и украинская тема.

Поэтому повторю то, что писал ранее. Инициативы по продолжению либо заморозке войны в Украине примут контуры "политики" лишь по результатам встреч Трампа и Си.

Ждать осталось недолго.