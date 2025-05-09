Парад у Москві як операція прикриття до договору з Китаєм

Парад у Москві став операцій прикриття договорів кремлівців про ресурси з Китаєм, а перемогу, що супроводжувала його, – солодкою пігулкою для росіян. Якщо Сі Цзіньпін не приїхав би, то навряд чи приїхали б інші. За фактом все затівалося заради нього і як відповідь на ратифікацію Верховною Радою цього дня договору зі США. Ймовірно, історики ще назвуть 9 травня днем здачі РФ у полон Китаю.

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Договора, подписанные "путиным" и Си Цзиньпином 8 мая, видели в Москве столько же глаз, как в Украине два секретных приложения к договору с США о недрах и фонде. Именно секретных, а не тайных, так как их существование не отрицается, в отличие от приложений к пакту Молотова и Риббентропа. Поэтому девять нардепов и не голосовало за договор, настаивая на их публикации и обсуждении, – это слабый отзвук задавленной демократии.

В РФ и такого нет. Но совсем ничего не сказать публике кремлёвцы не могли после того шума, которую они подняли вокруг визита Си Цзиньпина. Слишком очевидно, что летел он не для того, чтобы взглянуть на парад.

Поэтому объявили, что РФ и КНР будут совместно осваивать Луну и построят на ней электростанцию для неких опытов и заправки кораблей для колонизации других планет. Это заявление не могло не напомнить старый анекдот – "Московити на Місяць полетіли! Шо, усі?!". Но уточнение "Роскосмоса", что Китай не вложит в это деньги и технологий РФ тоже не даст, всё прояснило – Москва намерена разместить оружие в космосе, о чём республиканцы в конце 2023 г. предупреждали Конгресс. Тогда же симоньян озвучила и идею ядерного взрыва в космосе над Сибирью, чтобы отключить спутники США.

Теперь у кремлёвцев проект в духе романа "Гиперболоид инженера Гарина" – обязать "Росатом" построить к 2036 г. АЭС на Луне для обеспечения энергией военного лазера и таким способом взять всех на Земле на прицел. Если до Земли добить не получится, то пробовать сбивать им спутники, так как идея симоньян умерла сама собой.

Надо полагать, что ФСБ уже спионерила чертежи тех мини-АЭС, которые США с 2023 г. предлагали строить в Украине вместо двух новых блоков к Хмельницкой АЭС. Если ещё не спионерила, то надеется это сделать или создать аналог. Тогда останется лишь собрать аналог, затащить на Луну и испытать на месте. Назвали они это "международной лунной программой с участием 13 государств".

Ещё одна операции-прикрытия, в рамках которой РФ с 2021 г. подписывает договора о неразмещении первыми в космосе оружия с государствами Африки. Для московитов не проблема потом объявить, что США ещё в ХХ в. первыми разместили там оружие, а мы лишь ответили.

Заявление кремлёвцев 8 мая об АЭС на Луне на паях с китайцами – это отчасти блеф, отчасти почёсывание нацгордости великороссов, но в основном заумный троллинг Трампа, который загнал их в цейтнот и дал обет молчания до своего турне на Ближний Восток как раз на дни победобесия в РФ и отходняка от них. Интригующе пообещал сделать в день отъезда сенсационное заявление и нарушить обет, чем оттянул на себя внимание с тусовки в Москве.

Теперь гадают, что скажет Трамп у трапа самолёта. Прошли две "утечки" Трамп у трапа объявит, кто взорвал "Северный поток" и переименует ещё один залив из Персидского в Аравийский, притом, что в США его давно политкорректно называют просто Заливом с большой буквы.

Обе "утечки" похожи на правду. Особенно, учитывая, что шутка Трампа – он может быть избран Папой Римским, отчасти сбылась поздно вечером 8 мая. В результате 9 мая все больше внимания уделяли биографии нового Папы Льва XIV североамериканца, сменившего Франциска южноамериканца, чем холодному утру парада в Москве и тому, что скажет Си Цзиньпин, когда будет принимать его. Загадочная история с неизбранием Мерца канцлером 6 мая с первого захода вообще была мировой сенсацией, задвинувшей на нижнюю полку всё, что 6 и 7 мая звучало из Москвы.

В Саудовской Аравии 13 мая пройдёт инвестформу между ней и США, допуск на него только по приглашениям. Король 8 мая переназначил пять принцев на новые должности и сменил главу МИД, готовясь к форуму. Трамп на форуме будет и сенсации от него тоже, если не считать ими решение ОПЕК от 5 мая об увеличении добычи и "Брент", упавшую до цифры 60, возле которой она и будет колебаться.

Америка и Европа явно выигрывали в начале мая соревнование по выпуску новостей у Москвы, где все, включая медведева, бешено истерили и пересчитали украинские дроны, а также тех иностранцев, кто приехал пожать руку Си Цзиньпину. Кремлёвцы замышляли парад как празднование дня победы над Украиной и окончание СВО, но всё опять пошло не по плану. Даже погода. Тем более после закрытия аэропорта в Надыме за Уралом из-за атаки дронов, которое нельзя было перекрыть новостями о бомбардировках городов и сёл в Украине.

Расейский обыватель ясно видит, что его бомбят, что Украина жива, и в честь неё на 9 мая в исторической Московии и окрестностях отключают интернет и связь. Ни фига себе победа, думал обыватель, а как тогда выглядит поражение? Вопрос, а нас за что бомбят, уже мало занимает обывателя. Устроят любые ответы. Больше волнует вопрос, когда это закончится? Поэтому средний расеянец вполне согласен с Трампом, говорящим: "Володя, давай заканчивай, иначе будет хуже".

Трюк с прекращением огня на три дня из-за парада и визита Си Цзиньпина абсолютно не решает проблемы кремлёвцев. Это они и сами знают. После 11 мая им придётся что-то ответить Трампу, который уже обязан показать РФ кузькину мать, адские санкции, дорогу в ад или нечто такое.

У Трампа тоже цейтнот, так как сто дней прошло, а Москва не только не выполнила домашнее задание, но и слишком много хочет от Украины, в том числе Крым, как сказал Вэнс. Потрясённые журналисты переспросили у Трампа, знает ли он, что сказал Вэнс. Трамп ответил, что Вэнса не читал, но одобряет, и вообще Вэнс перспективный и может стать президентом США. По окончании каденции Трамп таки получит Оскара как шоумен за великолепную игру и находчивость. Как политик и менеджер он тоже получит приз.

Соглашением о недрах Трамп дал ясно понять кремлёвцам, им следует забыть о захвате Украины, так как теперь это сфера интересов США и московитам делать там нечего. Для лучшего усвоения ими этого Скотт Бессен заявил 8 мая, "путин" – военный преступник и соответственно, никакой бизнес с ним невозможен.

Это послание США – бренд "путин" пора закрыть, адресовано не столько кремлёвцам, как китайцам, с которыми американцы с 9 по 12 мая проведут переговоры в Швейцарии. Если они в Швейцарии договорятся, то Трамп обещает созвониться с Си Цзиньпином из Саудовской Аравии и утвердить сделку, а заодно сообщить, что с пошлинами и ценами на нефть. Низкие цены на неё Китаю тоже выгодны.

Если всё идёт по плану и Си Цзиньпин до 11 мая вразумит кремлёвцев, то он забирает с собой Лулу да Силву и оба летят в Пекин. Там посовещаются и выступят с бразильско-китайским предложением о долгом прекращении огня и ещё о чём-то от имени группы "Друзья мира", которое кремлёвцы должны будут принять к обсуждению и не только. Лулу ещё 6 мая перед вылетом в Москву объявил, что из неё направится в Пекин и надеется, что Бразилия станет эффективным посредником в переговорах в российско-украинской войне. Пока сложно сказать, как себе это представляет Лулу. Ясно лишь одно – он в Старом Свете настолько надолго, что назначил Жералду Алкмину выполнять обязанности президента на время своего отсутствия.

Вся ситуация выглядит пикантно: пока Си Цзиньпин в Москве обнимается с "путиным" против США, дипломаты Китая встречаются с американскими в Швейцарии с твёрдым намерением выйти на сделку. Так как это стало достоянием гласности, то ушаков срочно заявил 8 мая, что дипломаты РФ тоже раз в два дня беседую с американцами, иногда и по два дня подряд.

Ещё большей занятности ей придаёт то, что де-факто кремлёвцы побежали под крыло Китая по схеме, начерченной Трампом для Украины соглашением о недрах и фонде. До фонда с Китаем у них пока не дошло, но до пиления ресурсов добрались.

Их бегство вызвано двумя обстоятельствами – готовностью Европы помочь Украине с отражением агрессии РФ вплоть до направления миротворцев, и тем, что кремлёвцы сами провалили переговоры с Виткоффом, несмотря на его любезность.

Для "великой ядерной державы" неприлично ложиться под Китай у всех на глазах и прикрыть это должен был помочь юбилей окончания второй мировой войны. Если бы Си Цзиньпин в обычный рабочий день приехал в Москву, чтобы принять её под царскую руку, то нацгордость великороссов была бы уязвлена очевидным смыслом его визита. Юбилей, суета с гостями и стандартная шумиха победобесия должны были это заретушировать, хотя бы для усреднённого росиянца.

Но, похоже, даже ему, а не только глубинной бюрократии, уже более-менее понятно, куда движется и достаточно быстро вся эта история с СВО, с "Крым – наш" и прочим рашизмом. Самое время "маленьким", "простым" и прочим россиянам подумать о себе, взяв пример с кадырова, который стал собирать манатки. Кадыров правильно мыслит, что Трамп во время турне будет обсуждать не только ситуацию с сектором Газа и Сирией.