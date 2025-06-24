Готелі біля Діснейленду з безкоштовним трансфером: топ-16 атмосферних місць

Відвідування Діснейленду — це особливий момент, який може прикрасити будь-яку відпустку, особливо якщо ви подорожуєте з дітьми або просто хочете додати трохи магії та казкових вражень у своє доросле життя. Багато курортів, що належать до всесвітньо відомої мережі, пропонують численні зручності та привілеї, такі як ранній вхід за пів години до відкриття або близькість до тематичних парків, сніданки з улюбленими мультяшними персонажами тощо. Однак є безліч готелів біля Діснейленду з безкоштовним трансфером і не менш розкішними умовами проживання, але за більш доступними цінами. Таким чином, вам не доведеться турбуватися про водіння, паркування чи затори. Натомість ви зможете максимально насолодитися часом у парку, сповненому розваг і веселощів, а також заощадити на проживанні.

Наступна добірка включає чудові готелі поблизу Діснейленду, від розкішних курортів із ексклюзивними зручностями до більш бюджетних варіантів. Вам лише потрібно обрати найкращий варіант для вашої сім’ї та вирушити в незабутню пригоду.

Hyatt Regency Grand Cypress Resort

Феєрверки видно з вікна. Джерело: Image f739/Pixabay Феєрверки видно з вікна. Джерело: Image f739/Pixabay

Серед найкращих готелів біля Діснейленду з безкоштовним трансфером — Hyatt Regency Grand Cypress. Цей комплекс, що належить американській мережі, розташований в Орландо, Флорида, і пропонує розкішну відпустку для сімей і пар, які цінують легкий доступ до улюбленого тематичного парку. Окрім безкоштовного транспорту до Діснейленду, гості можуть насолоджуватися багатьма іншими зручностями найвищого рівня, коли не проводять час на атракціонах.

Курорт пропонує різноманітні варіанти розміщення, зокрема понад 800 люксів із балконами, з яких щовечора можна спостерігати за фантастичними феєрверками в Magic Kingdom та Epcot. Розташований на площі 1500 акрів, готель має приватне озеро з красивим піщаним пляжем, де пропонуються різноманітні водні види спорту. Інші зручності включають:

Великий басейн із водоспадами

Водна гірка та штучні печери

Чотири поля для гольфу

Різноманітні ресторани тощо

Ще одна перевага Hyatt Regency Grand Cypress — програма Camp Hyatt. Якщо дорослі бажають відпочити наодинці, вони можуть запросити дітей до клубу з численними активностями та розвагами, такими як організовані походи, майстер-класи, рукоділля тощо.

Disney's Animal Kingdom Lodge

Один із найкращих готелів біля Діснейленду — Disney's Animal Kingdom Lodge, розташований лише за десять хвилин їзди від більшості атракціонів. Завдяки трансферу ви можете швидко, зручно та, що найголовніше, безкоштовно дістатися до тематичного парку. Крім того, перебування в цьому готелі створює відчуття, ніби ви не в Орландо, а в серці Африки. Комплекс оточений чотирма саванами, де мешкають африканські тварини. Щоб повною мірою насолодитися всіма перевагами, рекомендуємо бронювати ексклюзивні номери з балконами, звідки можна будь-коли спостерігати за тваринами, такими як дивовижні жирафи чи страуси, із першого ряду.

Усі люкси оформлені в унікальному автентичному стилі, наприклад, із москітними сітками, схожими на ті, що використовуються в наметових таборах в Африці, або дерев’яними узголів’ями з вигадливими різьбленнями. Курорт має великий басейн із нульовим входом і водною гіркою, а також відзначені нагородами ресторани. Гості також мають можливість вирушити на справжнє сафарі та відвідати фестиваль "Король Лев". Після насиченого дня активностей обов’язково замовте африканську кухню в одному з ресторанів на території.

Wyndham Lake Buena Vista Disney Springs Resort

Wyndham Lake Buena Vista Disney Springs Resort не дарма включений до списку топ-15 готелів біля Діснейленду, які пропонують безкоштовний трансфер і ранній вхід. Комплекс не лише вдало розташований в Орландо, але й має величезну зону басейнів із водоспадом і дитячим майданчиком із нульовим входом, де можна чудово провести час у спекотні дні, якими славиться Флорида. На території також є баскетбольні майданчики та різноманітні ресторани.

Готель пропонує різноманітні номери в стилі озерного узбережжя, але найпопулярнішими є люкси з видом на Діснейленд і щовечірніми феєрверками.

Staybridge Suites Orlando Royale Parc Suites

Ще один курорт поблизу популярного тематичного парку — Staybridge Suites Orlando Royale Parc Suites, розташований у Кіссіммі, Флорида. Цей готель біля Walt Disney World пропонує безкоштовний трансфер, який можна забронювати за вашим бажанням, а розклад шатлів доступний на стійці реєстрації. Сніданок у форматі шведського столу також включений у ціну бронювання.

Інші зручності, доступні гостям, включають відкритий басейн у стилі атріуму, гідромасажну ванну, дитячий майданчик і ігрову кімнату, які так люблять діти. Поки малюки розважаються, дорослі можуть відвідати бар на відкритому повітрі, де подають тропічні коктейлі та закуски в лаунджі на набережній. На обід і вечерю вирушайте до Cajun Quarter або Perky's Pizza.

Просторі номери та люкси вміщують до шести осіб і оснащені міні-кухнями, що особливо зручно для сімей із маленькими дітьми. Готель також дозволяє розміщення з домашніми тваринами.

Disney's Grand Floridian Resort

Якщо ви хочете зупинитися в розкішному готелі біля Діснейленду, рекомендуємо звернути увагу на Disney's Grand Floridian Resort. Цей відзначений нагородами курорт розташований лише за п’ять хвилин їзди на човні від тематичного парку, причому трансфер безкоштовний. Він пропонує великі, світлі апартаменти з балконами та міні-кухнями. Крім того, номери мають вигляд на Magic Kingdom і його знамениті феєрверки, що освітлюють небо тисячами вогнів.

Шикарний курорт має велику дитячу зону з басейном, два басейни, ігрову кімнату в стилі аркади та зони для пікніків і барбекю на відкритому повітрі. Не забудьте придбати фірмові сувеніри в одному з магазинів.

Hilton Garden Inn Lake Buena Vista

Серед найкращих місць для проживання біля Діснейленду — Hilton Garden Inn Lake Buena Vista. Цей комплекс розташований лише за одну милю від тематичних парків і пропонує безкоштовний трансфер. Гостям доступні різноманітні варіанти розміщення. Стандартні номери оснащені холодильником, мікрохвильовою піччю, кавоваркою, телевізором і доступом до Wi-Fi. Для компаній або великих сімей можна забронювати просторі люкси з окремими вітальнями з розкладними диванами. Деякі апартаменти пропонують вид на тематичний парк Epcot і феєрверки.

Hilton Garden Inn Lake Buena Vista має фітнес-центр, бар і ресторан Great American Grill, де подають свіжоприготовлені сніданки та вечері, а також відкритий басейн.

Best Western Orlando Gateway

Шукаючи бюджетний варіант розміщення, не пропустіть Best Western Orlando Gateway. Цей готель біля Діснейленду з безкоштовним трансфером до тематичного парку пропонує просторі та затишні номери, оснащені кавоваркою, телевізором, міні-холодильником і мікрохвильовою піччю, а за запитом можна забронювати люкс. Серед основних зручностей, доступних для гостей:

Ігрова кімната

Фітнес-центр

Спортивний майданчик

Відкритий басейн із сезонним баром-кабаною, де подають закуски та різноманітні напої

Дві гідромасажні ванни

На території є кілька ресторанів, зокрема Sharky & Jack's Bar & Grille.

Готель розташований не лише поблизу тематичних парків Діснейленду, а й інших пам’яток регіону, таких як Центр виконавських мистецтв Доктора Філліпса, який сподобається любителям мистецтва, і амфітеатр Hard Rock. Любителі дайвінгу можуть відвідати комплекс Sky Venture, розташований менш ніж за милю від курорту.

FantasyWorld Resort

Кількість дитячих розваг необмежена. Джерело: https://fantasyworldresort.com/ Кількість дитячих розваг необмежена. Джерело: https://fantasyworldresort.com/

Серед найкращих готелів із трансфером до Діснейленду, ідеальних для сімей, — FantasyWorld Resort. Курорт пропонує безліч розваг як для дітей, так і для дорослих, тож ви знайдете чим зайнятися, навіть коли не відвідуєте улюблений тематичний парк. Зокрема, є ресторан, три гідромасажні ванни, три відкриті басейни з підігрівом, фітнес-центр із сауною. Дітям найбільше сподобається майже 800-футова "повільна річка" та водні гірки, а також дитячий майданчик.

При бронюванні люксу ви можете розраховувати на повністю обладнану кухню, пральну машину та сушарку, що може бути корисним під час подорожі з дітьми. Для великих груп або сімей чудовим варіантом є двоповерхові вілли в Кассімі площею 1000 квадратних футів із двома спальнями та двома ванними кімнатами, що вміщують до шести осіб. Курорт дозволяє розміщення з домашніми тваринами вагою до 40 фунтів.

Якщо, якимось дивом, вам не вистачить розваг у Діснейленді, рекомендуємо прогулятися до Old Town Kissimmee, що за шість хвилин їзди від курорту. Це величезний розважальний район просто неба площею 18 акрів, який відображає традиції та атмосферу Флориди. Тут ви знайдете різноманітні ресторани (Shoney's Kitchen and Bar, Beef Jerky тощо), сувенірні магазини, бари та безліч атракціонів, зокрема п’ятиповерхові американські гірки, колесо огляду та карусель.

Four Seasons Resort Walt Disney World Orlando

Серед найкращих готелів біля Діснейленду — Four Seasons Resort Walt Disney World Orlando. Цей курорт розташований не просто поблизу, а прямо біля воріт тематичного парку, тож зекономлений на дорозі час можна витратити на розваги, атракціони та іноді на черги (але це того варте!). Варіанти розміщення включають 443 номери площею від 500 квадратних футів із мармуровими ванними кімнатами та мебльованим балконом, що пропонує незабутні краєвиди.

Four Seasons Resort Orlando має численні зручності світового класу, зокрема:

Водний парк площею п’ять акрів із звивистою повільною річкою, сімейним басейном, двома водними гірками тощо

Поле для гольфу, спроектоване Томом Фазіо

Салон краси

Тенісні корти

Басейн і зона відпочинку біля нього

Спа-центр площею 13 тисяч квадратних метрів

На території є шість ресторанів, зокрема стейкхаус із зіркою Мішлен. Крім того, доступні послуги нічного догляду за дітьми та безкоштовний дитячий табір, щоб батьки могли повною мірою насолодитися відпусткою та відпочити наодинці.

Цей курорт також має ексклюзивні переваги Діснейленду, такі як сніданок із улюбленими персонажами та ранній вхід (за пів години до відкриття). Безкоштовний шатл курсує щогодини до всіх чотирьох тематичних парків — Disney's Animal Kingdom, EPCOT, Disney's Hollywood Studios та Magic Kingdom.

Floridays Resort Orlando

Floridays Resort Orlando допоможе організувати сімейну відпустку вашої мрії. Цей прекрасний готель розташований поруч із Діснейлендом, пропонуючи безкоштовні шатли до улюблених тематичних парків. Ви можете зупинитися в повністю обладнаних люксах із двома або трьома спальнями на вибір, що забезпечують усі необхідні зручності для комфортного перебування. Апартаменти з повністю обладнаною кухнею мають площу понад тисячу квадратних футів і вміщують від шести до восьми осіб залежно від конфігурації.

На території комплексу гості знайдуть басейн, зокрема окрему дитячу зону з нульовим входом, і навіть піщаний пляж, де так приємно будувати фантастичні замки. Крім того, ви можете відвідати фітнес-центр і скористатися послугами консьєржа. Також проводяться цікаві та розважальні заходи, такі як майстер-класи з мистецтва та рукоділля, кіновечори та виступи живої музики.

Floridays Resort Orlando дозволяє розміщення з домашніми тваринами вагою до 75 фунтів.

JW Marriott Orlando, Grande Lakes

JW Marriott Orlando — це розкішний курорт в Орландо, Флорида, який пропонує висококласні зручності, зокрема:

Відкритий басейн із підігрівом

Поле для гольфу

"Повільна річка", одна з найкращих у регіоні

Спа-комплекс із повним спектром розслаблюючих процедур

Доступ до водних видів спорту, таких як веслування на каное або каяках на мальовничому озері

Технічно, шатл до тематичного парку не є безкоштовним, але цей дивовижний готель біля Діснейленду пропонує щоденну плату за курорт, яка включає трансфер. Транспорт доставляє гостей до квиткового центру та Epcot лише за 15 хвилин, а звідти монорейка веде прямо до Walt Disney World Orlando. Головне — забронювати послугу до 22:00 напередодні.

Перебуваючи в номері JW Marriott Orlando, ви можете розраховувати на висококласні зручності, такі як кавоварки, док-станції для iPod і великі смарт-телевізори; деякі люкси пропонують краєвиди на озеро або басейн.

Waldorf Astoria Orlando

Waldorf Astoria — це всесвітньо відомий бренд, асоційований із розкішшю, висококласним сервісом і зручностями світового рівня, що втілює все, що ви можете очікувати від шикарної відпустки. З широким спектром виняткових вражень для всієї сім’ї та топовими ресторанами, такими як Bull & Bear, що пропонують вишукану кухню, Waldorf Astoria Orlando не є винятком. Один із найвище оцінених готелів біля Діснейленду в Орландо пропонує такі зручності:

Поле для гольфу на 18 лунок, спроектоване Рісом Джонсом

Розкішний спа-центр із соляною кімнатою Гімалаїв

Кілька басейнів

Дитячий клуб

"Повільна річка"

11 закладів харчування

Безкоштовний трансфер до всіх чотирьох парків Діснея (шатл курсує щогодини) та ранній вхід.

Для більшого простору та зручностей рекомендуємо зупинитися в люксі, який включає міні-кухню. Деякі люкси мають балкони з видом на поле для гольфу або природний заповідник. Сніданок не включений у ціну номера, але відгуки гостей свідчать, що шведський стіл вартий своєї ціни.

Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek

Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek пропонує не лише безкоштовний шатл до Magic Kingdom Діснейленду, але й багато розваг на території, зокрема:

Поле для гольфу

Фітнес-центр

"Повільну річку" площею три акри

Спа-комплекс

Дитячий клуб із розважальною програмою

Курорт, розташований на території майже 500 акрів, пропонує широкий вибір закладів харчування, що подають як вишукані, так і повсякденні страви. Крім того, гості Signia by Hilton Orlando Bonnet Creek можуть насолоджуватися перевагами сестринського готелю Waldorf Astoria Orlando. Це означає, що на вас чекають додаткові басейни, інтерактивний дитячий клуб і сімейна ігрова кімната, а також багато інших розваг і активностей.

Ви можете зупинитися в стандартних номерах або покращених люксах, які включають мармурові ванні кімнати, розкішну постільну білизну та приватні тераси чи балкони в більшості випадків. Зокрема, при бронюванні Deluxe Suite гості, окрім сучасних зручностей для комфортного перебування, отримують панорамні краєвиди на тематичний парк і фантастичні феєрверки.

Шатли до Magic Kingdom відправляються приблизно кожні пів години, починаючи з 7:30 ранку та закінчуючи о 22:30.

Hilton Orlando Buena Vista Palace Disney Springs Area

Серед курортів, найближчих до Діснейленду, — Hilton Orlando Buena Vista Palace Disney Springs Area, який надає безкоштовний трансфер до тематичних парків, а окремий пішохідний міст веде прямо до Disney Springs із комплексу. Комплекс займає 27 акрів доглянутої території в Лейк-Буена-Віста, Флорида. Готель пропонує розміщення в понад 800 номерах різних розмірів і конфігурацій. Більшість апартаментів мають балкони, деякі з яких пропонують щовечірні феєрверки Діснейленду.

Якщо ви хочете відпочити від відвідування парків розваг, проведіть час біля одного з кількох басейнів на території, зокрема красивого лагунного басейну з нульовим входом. Також є оздоровчий клуб і спа, ресторани та розгалужена система пішохідних стежок, якими приємно прогулюватися. Щонеділі ви можете замовити сніданок із улюбленими персонажами Діснея.

Ще одна особливість — гості курорту отримують перевагу раннього доступу до чотирьох тематичних парків (за 30 хвилин до офіційного відкриття).

Holiday Inn Resort Orlando Lake Buena Vista

Якщо ви хочете знайти більш бюджетний варіант розміщення, рекомендуємо обрати Holiday Inn Resort Orlando Lake Buena Vista, готель мережі IHG. Цей прекрасний готель біля Діснейленду з безкоштовним трансфером до Діснейленду пропонує комфортні, світлі номери з усіма необхідними зручностями для сімейної відпустки. Крім того, апартаменти включають мебльовані балкони, з яких можна спостерігати за дивовижними феєрверками щовечора.

Незважаючи на доступні ціни, особливо в порівнянні з готелями Діснейленду, курорт пропонує такі зручності, як фітнес-центр, аркади, великий басейн і ресторан швидкого харчування, якщо ви хочете швидко перекусити. Звичайно, доступний безкоштовний погодинний трансфер до всіх чотирьох парків. Головне — зробити бронювання щонайменше за 48 годин. Крім того, ви отримуєте перевагу раннього входу до будь-якого з тематичних парків (за 30 хвилин до часу відкриття щодня).

Delta Hotels by Marriott Orlando Lake Buena Vista

Для мандрівників із обмеженим бюджетом цей чотиризірковий готель, розташований поблизу Діснейленду, є чудовим вибором. Delta Hotels by Marriott Orlando Lake Buena Vista також пропонує безкоштовний трансфер до тематичних парків в Орландо, Флорида. Апартаменти прості, але чисті та просторі, а також надається обслуговування номерів, що стане в нагоді після насиченого дня на атракціонах. Готель має великий відкритий басейн і бар неподалік, тренажерний зал і кілька закладів харчування, таких як Community Table, DFLATs і Peet's Coffee.