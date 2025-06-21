Готелі в Тоскані та Умбрії: топ-13 місць у наймальовничіших регіонах Італії

Тоскана та Умбрія — дві перлини серед мальовничих італійських пейзажів, завжди залиті сонцем. Ці регіони популярні серед мандрівників завдяки багатству історичних і культурних пам’яток та гастрономічній сцені. Умбрія, захована в серці Італії, зачаровує своїми стародавніми містами, палацами та фантастичними гірськими краєвидами. Тоскана, з її численними виноградниками та оливковими гаями, вражає елегантністю та архітектурною витонченістю Флоренції та Сієни.

Починаючи з 1990-х років, ці унікальні італійські регіони набувають нових барв, пропонуючи туристам широкий вибір місць для проживання серед вкритих кипарисами пагорбів, сільських сіл і чарівних містечок, що зберігають особливу недоторканну атмосферу. Наступна добірка містить найкращі готелі Тоскани та Умбрії, які здивують вас рівнем сервісу та подарують незабутні враження від подорожі Італією.

La Pescaia Resort

Кілька років тому Маремма, надзвичайно красива, але дика частина південного узбережжя регіону, поповнилася новими членами італійської спільноти. Дві сестри приїхали сюди з Мілана, щоб продати ферму, яка належала їхньому батькові. Натомість вони разом із чоловіками вирішили залишитися в Мареммі, щоб переосмислити це місце. Результат — один із найкращих готелів Тоскани та Умбрії, а також чудова школа верхової їзди.

La Pescaia Resort має лише 14 затишних номерів, більшість із яких розташовані в віллі XIX століття. Також є кілька окремих будиночків, ідеальних для невеликих сімей. Лляні штори, ліжка з балдахінами, численні антикварні предмети та завжди свіжі квіти створюють елегантний ретро-фон.

La Pescaia Resort — це місце, де ви можете відчути себе справжнім тосканським аристократом. Крім того, у ресторані готелю для приготування страв використовуються лише місцеві органічні продукти, які обирали б сучасні маркізи Маремми, обговорюючи врожай оливок і спостерігаючи, як діти весело граються під старим кедром на галявині.

Vocabolo Muscatelli

Частина мережі Design Hotels, цей аристократичний готель пропонує неперевершену розкіш. Vocabolo Muscatelli розташований у відреставрованому монастирі в Умбрії, зеленому регіоні Італії. Займаючи площу 2,5 гектара з городом і доглянутими газонами, готель створює ідеальне середовище для релаксу, де кожен знайде найкращий варіант відпочинку. Комплекс приваблює як італійців, так і гостей із сусідніх міст, які приїжджають, щоб скуштувати фірмові коктейлі в барі, насолодитися недільним обідом у ресторані або взяти участь у заходах, організованих власниками.

У цьому чудовому готелі Умбрії налічується 12 номерів. Апартаменти поєднують кам’яні стіни стародавнього монастиря з сучасним мистецтвом і дизайном. Кожне ліжко, виготовлене на замовлення Емануеле Ліспі, вражає мінімалістичним силуетом і сміливими кольорами.

Увечері ресторан перетворюється на яскраву та живу сцену для кулінарного мистецтва, де шеф-кухар подає смаки Близького Сходу та Азії, відкриваючи нові гастрономічні перспективи в цьому традиційному куточку Італії. Насолоджуйтесь креативними коктейлями або вином у лаунджі, який більше схожий на вітальню, ніж на готельний бар. Після цього вирушайте в кулінарну подорож у ресторані, де ви відчуєте смакові враження від умбрійської яловичини зі копченим качиним м’ясом і раменом до хлібного пудингу з рікоттою, фісташками та ванільним кремом із ароматом рожевої води.

La Bandita Townhouse

Фантастичні краєвиди Італії. Джерело: https://la-bandita.com/townhouse/ Фантастичні краєвиди Італії. Джерело: https://la-bandita.com/townhouse/

Останнім часом усе більше мандрівників шукають усамітнення в красивому гірському містечку регіону, а не в замку чи сільській віллі в повній ізоляції. Саме таким став готель Тоскани та Умбрії, відкритий у 2013 році. Модні інтер’єри стильного гніздечка на 12 номерів були спроектовані лондонською студією Ab Rogers Design. Таунхаус займає колишній монастир, що дозволило La Bandita Townhouse швидко стати частиною життя невеликого італійського містечка з мальовничими краєвидами на заходи сонця над долиною Валь-д’Орча.

Номери, просторі та світлі, частково відображають тосканський сільський шик із величезними дзеркалами та відкритими кам’яними стінами, які гармонійно поєднуються з крутим міським модернізмом. Не дивно, що багато акторів обирали цей готель для відпочинку під час зйомок серіалу "Спадкоємці", що проходили неподалік.

На першому поверсі La Bandita Townhouse розташований чарівний ресторан під керівництвом шотландського шеф-кухаря Девіда Мангана. Він приваблює як місцевих жителів, так і гостей. Якщо ви хочете усамітнення серед сільських пейзажів, інший готель мережі La Bandita Countryhouse розташований за кілька хвилин, і може похвалитися одним із найкрасивіших басейнів не лише в Італії, а й у всьому світі.

Castello di Vicarello

У 1970-х роках, прогулюючись місцевими пагорбами, Аурора та Карло Бакескі Берті випадково знайшли це унікальне місце поблизу Гроссето. Подружжя вирішило розпочати масштабну реставрацію замку та прилеглих територій, перетворивши їх на прекрасні виноградники та органічні сільськогосподарські угіддя. Найкращий готель Тоскани та Умбрії відкрився трохи більше десяти років тому, втілюючи суть сучасної розкоші, пропонуючи висококласний сервіс і зручності, а також виняткову кухню.

Це чудовий вибір для тих, хто потребує розслаблюючого відпочинку серед мальовничих садів, пишних троянд і краєвидів моря в туманній далині. Ви можете зупинитися в одному з семи люксів, кожен із яких сповнений особливого характеру та унікальних деталей. Наприклад, один із номерів має балінезійські ліжка з вигадливим різьбленням, а інший — мідні ванни XVIII століття. Декілька люксів включають невеликі кухні, які найкраще підходять для сімей із маленькими дітьми. Найбільший люкс — Villa Chiesina з приватною терасою, де так приємно сидіти ввечері з келихом вина чи іншими напоями, насолоджуючись краєвидами долини Омброне.

Колишні стайні замку були переобладнані в надзвичайну кухню, де можна побачити всі етапи приготування їжі або записатися на кулінарний майстер-клас із Ауророю, щоб приготувати власну страву. Усі страви базуються на продуктах, вирощених у садах маєтку площею 25 гектарів або закуплених у місцевих фермерів.

У Castello di Vicarello ви знайдете безліч можливостей для цікавого дозвілля. Комплекс особливо сподобається любителям тривалих прогулянок, адже тут є шість гектарів виноградників і ряди оливкових дерев. Інші зручності, доступні гостям, включають невеликий спа-центр у скандинавському стилі з відкритою гідромасажною ванною, а також два басейни з ефектом нескінченності.

Borgo Santo Pietro

Качки плавають уздовж алеї, облямованої кипарисами, у Borgo Santo Pietro в Палаццетто. Є звивиста галявина з полем для крокету, тенісними кортами та озером, яке виглядає як картина Моне, з ліліями та справжньою художньою студією, що працює при готелі. За головною будівлею розташований газон, де живе сім’я альпак. Сади повні свіжих фруктів, а город постачає готель Borgo Santo Pietro та ресторан La Bottega del Buon Caffè із зіркою Мішлен у Флоренції.

Разом із дружиною Клаус Тутруп перетворив цей італійський притулок на один із найпопулярніших готелів Тоскани після придбання автентичної вілли XVIII століття з власною пекарнею та фермою. Останнім доповненням стало відкриття чудового спа-центру, який пропонує краєвиди на поля, всіяні дикими квітами.

Усередині ви знайдете вісім затишних номерів і люксів із фресками на стінах, ваннами на ніжках і антикварними меблями. Гості також можуть забронювати сучасніші люкси у дворі, прикрашеному запашною лавандою. Щороку гості насолоджуються сніданком у величезній кімнаті в стилі фермерського будинку або, якщо дозволяє погода, на терасі з зеленими пагорбами на тлі.

На газоні під навісом із виноградних арок регулярно організовуються ігри в бочче, а раз на тиждень у цьому ж місці проводяться романтичні кінопокази, освітлені казковими вогнями.

Toscana Castelfalfi Resort

Розташований менш ніж за годину їзди від Флоренції та Пізи, один із найкращих готелів Тоскани займає 1100 гектарів землі серед мальовничої незайманої природи, включаючи оливкові гаї, виноградники, гольф-поле, спа-центр і готель. Нещодавно Toscana Resort Castelfalfi був придбаний індонезійським підприємцем, який значно покращив комплекс. Зокрема, це стосується оновлених номерів. Деякі номери мають інтер’єри, оформлені в стилі "старого тютюну", тоді як інші — сучасні новобудови з відповідним дизайном. Серед нещодавно доданих зручностей:

стіна для скелелазіння;

новий дитячий клуб;

пригодницький тематичний парк із зіп-лайнами, тиром для стрільби з лука тощо.

І дорослі, і діти знайдуть чим зайнятися: від уроків кулінарії до соколиного полювання з яструбом Гаррісом і риболовлі на озері. У пішій доступності від маєтку розташований чарівний спокійний сад, а також церква та середньовічний замок, перетворений на ресторан La Rocca з фантастичними краєвидами з тераси, особливо на заході сонця. Інші заклади включають Country Club House і La Via del Sale, які пропонують вишукані страви, такі як смачна паста з восьминогом, або традиційну тратторію Il Rosmarino.

Borgo Pignano

Цей сільський маєток, розташований серед 750 акрів органічних сільськогосподарських угідь із виноградниками та оливковими гаями, заслужено входить до топ-13 найкращих готелів Тоскани та Умбрії. Borgo Pignano пропонує 14 комфортних номерів, багато з яких мають оригінальні фрески і навіть роялі, а також невеликі котеджі. Крім того, гості мають можливість забронювати фермерський будинок на 20 осіб, що ідеально підходить для тривалого перебування, навіть якщо ви хочете провести все літо в Італії. Серед доступних гостям зручностей:

новий спа-центр із автентичними процедурами;

басейн, вирізаний із вапняку;

бальна зала;

бібліотека;

галерея та уроки малювання тощо.

Усі продукти, які гості бачать у вигляді страв чи свіжої випічки в пекарні, походять із місцевих земель — від овочів і фруктів до м’яса та меду, отриманого від бджіл вільного вигулу. Навіть лавандове мило та високоякісна оливкова олія виготовляються на місці та можуть бути придбані як сувеніри. Коли зголоднієте, прямуйте до ресторану Al Fresco, спеціалізацією якого є свіжа піца, приготована в дров’яній печі. Інший ресторан, Villa Pignano, пропонує дивовижні дегустаційні меню з незвичайними комбінаціями, наприклад, равіолі з шоколадом і блакитним сиром або ягнятина з мигдалем і лавандою. Вибір тосканських вин також вражає, але перед вечерею обов’язково відвідайте Франциско з його баром на терасі. Цей видатний міксолог майже так само знаменитий, як і сам маєток, і готує одні з найсмачніших коктейлів Negroni.

Rosewood Castiglion del Bosco

Серед топ-10 найкращих готелів Тоскани та Умбрії особливу увагу заслуговує Rosewood Castiglion del Bosco. Його історія почалася в 2003 році, коли представник модного бренду Массімо Феррагамо придбав величезний маєток у Монтальчіно, включаючи оливкові гаї, ліси, багаті трюфелями, і навіть одну з найстаріших виноробень регіону. Територія також достатньо велика, щоб легко вмістити 18-лункове поле для гольфу.

Варіанти розміщення включають 42 комфортні номери, оформлені в елегантному стилі з французьким відтінком. Апартаменти містять унікальні антикварні предмети, великі та зручні ліжка з балдахінами; деякі номери мають приватні тераси. Гості також можуть обрати одну з 11 фермерських будинків, майстерно перетворених на вілли з приватними басейнами.

Rosewood Castiglion del Bosco пропонує широкий вибір активностей на будь-який смак, від захоплюючого полювання на трюфелі в навколишніх лісах до спостереження за зірками та уроків приготування пасти. Обов’язково відвідайте елегантний спа-центр для релаксу, а після процедур завітайте до ресторану Osteria La Canonica, розташованого в будинку колишнього священника.

Monteverdi

Відпустка в 2003 році змінила життя адвоката з Цинциннаті, який з першого погляду закохався в занедбане село Кастільйончелло дель Тріноро, датоване XII століттям. Тоді Майкл Чіоффі вирішив купити це місце, розташоване на вершині пагорба з фантастичними краєвидами, і перетворити його з покинутого середньовічного пам’ятника на один із найкращих готелів Тоскани та Умбрії.

Monteverdi включає головний готель, а також три вілли, доступні для бронювання. Завдяки дизайнеру Іларії Міані вдалося втілити естетику, що поєднує сучасність і сільський стиль. Десять спалень включають старовинні відновлені балки, вапняні стіни та автентичну тосканську плитку. Вікна відкривають чудові краєвиди на дахи епохи Відродження та долини, облямовані кипарисами, а просторі ванні кімнати оснащені величезними душовими в індустріальному стилі та раковинами, вирізаними з цільних шматків місцевого мармуру.

Для комфорту гостей передбачені такі ключові зручності:

басейн із ефектом нескінченності;

винний бар Enoteca at Monteverdi, який пропонує щотижневі дегустації та прості обіди щодня;

мальовничий лавандовий сад;

ресторан Oreade, який пропонує сезонне меню.

Це місце сповнене культури, адже тут регулярно проводяться цікаві заходи, такі як лекції з мистецтва та осіння виставка робіт, створених у рамках програм, які очолює Сара МакКрорі.

Castello di Casole

Це не просто найвище оцінений готель у Тоскані, а справжній величний замок, побудований понад тисячоліття тому. Проте розквіт Castello di Casole як популярного місця для перебування серед мандрівників почався в 1960-х роках. У 2018 році готель засяяв новими барвами після масштабної реставрації замку та прилеглої території площею 1700 гектарів, замовленої новим власником Belmond.

Номери мають чутливий тосканський стиль, а 18 із 39 спалень, розташованих у головній будівлі, мебльовані традиційними дерев’яними ліжками з вишуканим різьбленням, а ванні кімнати оздоблені дорогим каррарським мармуром. Решта апартаментів — це сучасніші люкси Limonaia та Oliveto, оформлені італійським дизайнером Алессандро Мендіном.

Гордістю комплексу є приголомшливий спа-центр під склепінчастою стелею, де можна замовити глибоке очищення обличчя або масаж гарячим камінням. На території також є чудовий ресторан під керівництвом шеф-кухаря Даніеле Сера, з великим вибором місцевих вин і особливими краєвидами на захід сонця.

Castel Monastero

Цей чудовий готель Тоскани розташований поблизу Сієни серед спокійних сільських пейзажів. У XI столітті Castel Monastero був монастирем, оточеним каштановими гаями та виноградниками; потім — замком, а згодом — сільською резиденцією аристократичної сім’ї Кіджі. Нині це чудове місце для проживання, яке дозволяє відчути теплу атмосферу Італії. Багато номерів і люксів досі зберігають автентичні деталі, такі як теракотові підлоги, дерев’яні балки та фрески із зображенням навколишньої місцевості.

Меню ресторану Contrada було розроблено за участю Гордона Рамзі, хоча зірковий шеф-кухар відвідує це місце лише кілька разів на рік, решту часу керує Нелло Кассезе. Окрім вишуканої їжі, гості можуть насолоджуватися програмами схуднення, антивіковими та детоксикаційними програмами, розробленими професором Джорджо Калабрезе. Також на території Castel Monastero є спеціальний басейн із морською водою та величезний спа-центр.

Hotel Castello di Reschio

Органічний підхід до дизайну. Джерело: https://www.reschio.com/ Органічний підхід до дизайну. Джерело: https://www.reschio.com/

Серед мальовничих пагорбів північної Умбрії розкидані 50 фермерських будинків, яким понад 500 років. На жаль, не всі вони доступні для оренди, але в деяких усе ж можна зупинитися. Зокрема, Hotel Castello di Reschio пропонує п’ятиспальний Palazzo, а також традиційну віллу São Paulo XVII століття.

Апартаменти гармонійно поєднують сучасні відтінки зі строгим світським стилем: травертиновий мармур, відновлена теракотова плитка, вікна в стилі лофт, стильні кухні, оздоблені бетоном. Власник цього чудового готелю в Умбрії — граф Бенедикт Болза, який сам створює дизайн меблів, виготовлених на замовлення місцевими столярами та ковалями. Тут також можна побачити роботи скульптора Ніка Фіддіана Гріна, а також відвідати нещодавно відкриту виставку його бронзових творів.

На території є басейни з ефектом нескінченності, екскурсії до винних погребів із дегустаціями. За бажання можна записатися на кулінарні майстер-класи під керівництвом шеф-кухаря Розаріо Руссо в ресторані готелю.

Torre di Moravola

Torre di Moravola — один із найкращих готелів для відпочинку в Тоскані та Умбрії. Сюди веде крута гравійна дорога, що в’ється через лісисті пагорби регіону. Наприкінці шляху ви знайдете сторожову вежу X століття, інноваційно відреставровану архітектором Крістофером Чонгом і дизайнером Сінсайдом Маккензі. Гості можуть зупинитися в мінімалістичних люксах із прохолодними сірими плитковими підлогами, мармуровими та травертиновими штукатурними стінами, які вдало поєднуються з монохромними килимами та глибокими ваннами для занурення.

На території є кілька місць для відпочинку, від широких сонячних терас до басейну, який пропонує краєвиди на густі дубові ліси та оливкові гаї.