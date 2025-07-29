Готель voco Al Mouj Muscat додає нове місце для проживання в прибережному районі міста

Наприкінці 2025 року в столиці Оману, Маскаті, з’явиться нове місце для проживання — готель voco Al Mouj Muscat, який поповнить зростаючий список готелів міста. Він розташований у прибережному районі Аль-Мудж і матиме 251 номер для гостей. Проект реалізується завдяки партнерству між IHG Hotels & Resorts та Golden Group Holding. Будівництво вже розпочалося, і готель призначений як для короткострокових ділових поїздок, так і для відпочинку мандрівників.

Район Аль-Мудж розташований за кілька хвилин їзди від головного аеропорту Маската. Це місце, де житлові будинки, узбережжя та зелені зони гармонійно співіснують. Гості, які зупиняються тут, уникають довгих поїздок і отримують більше часу для ознайомлення з містом. Дороги та громадський транспорт легко доступні, тож пересування не вимагає значних зусиль. Тут панує спокійніша атмосфера, а постійний шум і метушня центральної частини міста здаються зовсім іншим світом.

"Партнерство з IHG для запровадження бренду voco в Омані — це важлива віха на нашому шляху до покращення пропозиції гостинності в Маскаті. Поєднання невимушеного шарму voco та глобальної якості ідеально доповнює динамічний дух Аль-Мудж. Ми з нетерпінням чекаємо на відкриття готелю, який втілює досконалість, відображає оманську гостинність і приваблює мандрівників з усього світу". -- Шейх Салем Аль-Газаль, голова правління Golden Group Holding

За кілька хвилин від готелю розташована Al Mouj Walk — тиха доріжка вздовж берега. Тут є місця для відпочинку, доріжка, достатньо широка для велосипедів, і чудовий краєвид на воду. Поруч знаходиться The Walk Park із затіненими деревами та відкритими галявинами, де люди часто відпочивають, влаштовують пікніки або вигулюють собак. Це місце, де можна трохи сповільнити темп, легше дихати та зробити перерву, не віддаляючись від готелю.

Також неподалік розташований Al Mouj Marina, куди люди приходять подивитися на пришвартовані яхти та насолодитися краєвидом. Поруч із мариною простягається Al Mouj Beach — громадський пляж, де можна поплавати або неквапливо прогулятися берегом. Обидва місця популярні серед місцевих жителів і туристів та забезпечують легкий доступ до узбережжя Маската без необхідності далеко їхати.

Вечірній вид на набережну Мутрах, Маскат. Джерело: unsplash Вечірній вид на набережну Мутрах, Маскат. Джерело: unsplash

Відкриття voco Al Mouj Muscat є частиною помітних змін у розташуванні нових готелів у місті. Нові місця для проживання з’являються в різних куточках Маската, пропонуючи мандрівникам можливість уникнути переповнених вулиць і більш завантажених готельних зон. Для відвідувачів це означає кращі варіанти в спокійніших районах, які все ще мають зручне сполучення з ключовими частинами столиці.