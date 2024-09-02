Основне джерело фінанансування Росії не перекрите

І знову погана новина.

За всіх санкцій та спроб обмежити москву у можливості фінансувати війну, ми навмисне чи ненавмисно не перекриваем основне джерело (!) грошей для знищення України.

Мова про нафту. І про т.зв. "тіньовий флот", який став водоспадом фінансового благополуччя російської влади та армії.

Через рік із лишком після введення західними країнами цінової стелі для російської нафти на рівні $60 головна умова для його виконання фактично перестала діяти (!)

Майже вся нафта тепер перевозиться танкерами "тіньового флоту", які користуються західними страховками http://surl.li/abvwtd

Дослідження NRC у березні виявило тіньовий флот із приблизно 1600 танкерів, багато з яких старі, в поганому стані і недостатньо застраховані.

Судна перевозять сиру нафту до країн, які не ввели санкції проти росії, а на шляху додому намагаються дозаправитися в портах Північного моря - частково для того, щоб скористатися нижчими цінами на пальне.

http://surl.li/lmxgsu

Тіньовий флот дозволив росії створити паралельну судноплавну структуру, яка може витримати тактику, що змінюється, і спрямованість західних санкцій, з сотнями танкерів непрозорого власника, які використовують складні маршрути.

Компанія Windward (морська компанія штучного інтелекту), у свою чергу, оцінює, що цей флот виріс уже до 1800 суден минулого року (!) http://surl.li/yoofjt

За оцінками, у світі сьогодні 12300 нафтових танкерів http://surl.li/oykhqr

Це означає, що росія контролює майже 15% світового флоту нафтових танкерів.

…

Декілька важливих цифр:

1. Федеральні доходи росії зросли до рекордних $320 мільярдів у 2023 році і повинні вирости ще більше.

Експорт нафти склав 234,3 млн. тонн, 82% експорту нафти в 2023 році припало на Азіатсько-Тихоокеанський регіон

2. За даними деяких аналітиків, приблизно 1/3 грошей було витрачено на війну в Україні минулого року, і більша частина буде спрямована на фінансування конфлікту в 2024 році. http://surl.li/ctfduv

3. Роль нафтогазових доходів у бюджеті росії у 2023 році – 32%

Близько 80% доходів нафтогазового сектору посідає нафтовий сектор http://surl.li/mbejoj

4. KSE оцінює доходи росії від продажу нафти у розмірі $183 млрд у 2023 році і очікує, що доходи скоротяться до $145 млрд і $139 млрд у 2024 та 2025 роках http://surl.li/acqndv

(але росія працює щоб цього не сталося)

5. Нафтогазові доходи бюджету росії у 2023 році знизилися до $102,8 млрд порівняно з $169,5 млрд у 2022 році

6. Згідно з даними Росстату та оцінками Центрального банку росії, частка нафтогазового сектора у ВВП Росії у 2023 році склала близько 27-28%

7. При цьому, згідно з звітом Інституту енергетичних досліджень РАН, частка нафтового сектора (видобуток, переробка та експорт нафти) у ВВП Росії останніми роками оцінюється в діапазоні 15-20%. http://surl.li/ydsxjs

8. Що цікаво, У восьми регіонах рф майже половина економіки - це видобуток нафти та газу.

І це означає, що експорт нафти є одним із ключових факторів наповнення бюджету росії (!).

Та й у принципі це найбільший сектор економіки росії.

Більшу частку у наповненні бюджету росії дає лише ПДВ, що становить приблизно 30%-35%, порівняно з 32% нафтогазового сектора чи 24% нафтового сектора.

…

Сьогодні ми бачимо, що росія навчилася успішно обходити санкції, сформувала тіньовий флот та успішно керує ним.

Новини 2024 року звучать вже так:

1. "Доходи росії від продажу нафти та газу в лютому зросли більш ніж на 80% порівняно з минулим роком і перевищили $10 млрд". http://surl.li/rzxjxn

2. "росія отримала безпрецедентний прибуток від експорту нафти: до чого тут США?"

Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), минулого року Сполучені Штати стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених з російської нафти і витратили на них понад $1,3 млрд (!)

http://surl.li/qrxlnj

3. "Приблизно 1/8 частина оборонного бюджету росії становлять податки за нафту та газ, куплені країнами Євросоюзу. Тому Європа є спонсором війни в Україні."

http://surl.li/rjucdd

4. "У 2023 році Британія закупилася нафтопродуктами, виробленими з російської нафти на 2,2 млрд фунтів стерлінгів, незважаючи на свої ж санкції". Про це стало відомо на початку березня 2024 року http://surl.li/dnpvzs

...

Санкції сильно відстають від схем та новацій росії.

І найважливішу роль цьому грає скопійоване в Ірану ноу хау - "тіньовий флот"

Метью Райт, старший аналітик з вантажних перевезень у Kpler, сортує судна, що перевозять російську нафту, на дві категорії: "сірі судна" та "темні судна".

- Сірі судна було продано після вторгнення - переважно власниками у Європі фірмам на Близькому Сході та Азії, які раніше були активні над ринком танкерів.

- Темні судна, з іншого боку, є ветеранами кампаніїй Ірану та Венесуели щодо обходу західних санкцій, які нещодавно переключилися на перевезення російської нафти.

Щомісяця у тіньовий флот продається додатково від 25 до 35 суден.

http://surl.li/ruxlbs

…

Виникає, як наслідок, два питання:

1. Хто за тіньовим флотом стоїть?

2. Як його зупинити?

Отже, хто стоїть за флотом?

Шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з росії близько 1,5 млн барелів нафти на день, повідомляє Bloomberg.

Цього достатньо для покриття загального попиту Британії чи Італії, тобто фірми стали одними з найбільших ресурсних трейдерів у світі http://surl.li/maswbu

Ось ці компанії:

1. Nord Axis Ltd, яка у грудні купувала понад півмільйона барелів російської нафти на день, причому саме у "Роснефти". Компанія була зареєстрована в Гонконгу в лютому минулого року, а влітку придбала у глобального трейдера Trafigura частку у проекті "Роснафти" під назвою "Схід Ойл"

2. Concept Oil Services (Гонконг)

3. Coral Energy (Дубаї)

4. QR Trading (Дубаї)

5. Bellatrix Energy (Гонконг)

Документи компанії Nord Axis показують, що громадянин Азербайджану Адалят Казимли став власником всіх звичайних акцій компанії у травні минулого року, а потім у червні передав їхній холдинговій компанії з Дубая.

Він вважався директором Nord Axis протягом місяця з травня до червня 2022 року.

Після відставки Казимли як директор компанії був вказаний юрист зі Стамбула Мурат Сайїн.

Документи, датовані березнем та серпнем 2022 року, показують, що Казимла мав доручення на дії від імені Coral у Туреччині, і він підписував документи як представник компанії.

Вони також показують, що Сайїн був юристом, який працює від імені Coral у турецькому бізнесі.

http://surl.li/zzihkg

Але формальним організатором нафтоторгівельної імперії є громадянин Азербайджану Етібар Ейюб (Eyyub) http://surl.li/vjinkg

Він головний?

Ні

Основна особа - Сєчін

http://surl.li/ugqhhr

Ігор Іванович Сечин - російський топ-менеджер, президент нафтогазової компанії Роснефть

Американські дипломати в Москві неофіційно його вважають другою людиною в Росії після Путіна. http://surl.li/vtkcpx

Ейююб – номінал та менеджер проекту, який неодноразово публічно засвічувався з Січіним http://surl.li/gubxrx

Але що цікаво.

Ні щодо Еююба, ні до Гараєва досі немає санкцій

І головне питання, що робити із тіньовим флотом?

Як бачимо, тіньовий флот зростає.

Зростають доходи Росії від експорту нафти

Агресія проти України продовжується

Приватні компанії США, ЄС, Великобританії продовжують купувати нафтопродукти із російської невті.

Україні потрібно показати приклад і запровадити (!) санкції проти як відомих судів тіньового флоту, так і проти всіх компаній, які володіють ними, керують та користуються послугами.

Але головне – запровадити санкції проти згаданих номіналів – менеджерів.

Так, українські санкції не дадуть відчутної прямої дії.

Але як ми можемо вимагати від партнерів не постачати агресора нафтодоларами, якщо самі заплющуємо очі на очевидні для всіх речі?

Деякі країни вже почали вводити санкції

- Зокрема, під санкції потрапили вже 53 судна (із майже 1800), пов'язані з російською торгівлею.

Багато з них стоять біля берегів росії, Китаю та Туреччини.

http://surl.li/kxtftu

- 13 червня Великобританія оголосила про широкомасштабні санкції щодо російської федерації.

Вперше під обмежувальні заходи Лондона потрапили кораблі так званого тіньового флоту росії та компанія "Інгосстрах" — один із провідних страховиків танкерів, які незаконно перевозять російську нафту та нафтопродукти.

http://surl.li/ytyztf

- Шольц заявив про плани санкцій проти тіньового флоту

http://surl.li/sytene

А Україна поки чомусь мовчить...

...

Наступний крок – створення Нафтового Рамштайну – коаліції партнерів з обмеження можливостей росії обходити санкції.

Санкції повинні бути застосовані:

- До бенефіціарів, менеджерів компаній, які володіють, керують тіньовим флотом та до їх менеджменту

- До портів, що приймають судна "тіньового флоту". Це складніший процес. Але потрібний

- До покупців російської нафти

Світ боїться високих цін на нафту через ембарго на російську нафту.

Але ембарго ніхто не пропонує (!)

росія може продавати нафту, але тільки в рамках узгоджених коаліцією лімітів – не вище $60 за барель.

І рішення треба ухвалювати вже сьогодні.

Дуже не хочеться вірити, що хтось штучно гальмує процес.

Читайте, робіть висновки, поширюйте!

P.S. (Фото - натяк на альтернативні санкції, які можуть бути введені небайдужими людьми;)

…

Підписуйтесь на економічні інсайди: https://t.me/AnatoliyAmelin