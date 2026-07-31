Під час одного зі своїх останніх виступів Путін розповідав про те, що західні регіони України, виявляється, були подарунком Сталіна, котрий і думати не думав, що Радянський Союз накаже довго жити.

Це, звичайно, звичайна псевдоісторична маніпуляція російського президента. Сталін справді навряд чи думав, що Радянський Союз розпадеться. Однак жодної України для нього не існувало, до статусу союзних республік він ставився зневажливо ще від часу своєї знаменитої полеміки з Леніним, коли Сталін, тоді ще нарком у справах національностей Радянської Росії, наполягав, щоб усі радянські республіки увійшли до складу РРФСР як автономії. Приєднання окупованих територій Польщі саме до України (і Білорусі) було потрібне Сталіну виключно для того, щоб виправдати свій союз із Адольфом Гітлером. І українці тут були зовсім ні до чого.

Але за два десятиліття до подій, про які згадав Путін, вони проголосили Західноукраїнську Народну Республіку і воювали за свою державність. Сталін просто використав боротьбу українського народу заради інтересів зовсім іншої країни, Росії, якою насправді був Радянський Союз. І саме цій країні він зробив найбільшу кількість подарунків, про які Путін намагається не згадувати.

Більшовики подарували Радянській Росії український Таганрог із околицями. Антон Чехов не випадково називав себе українцем, більшість населення у його рідних краях справді було українського походження, русифікація відбулася вже після приєднання до РРФСР.

Сталін приєднав до Росії частину території Фінляндії – місцеве населення просто залишило завойовані міста та села.

Сталін приєднав до Росії латвійський повіт Абрене вже після окупації Латвії. І Івангород – вже після окупації Естонії. Ніхто навіть не спромігся пояснити мешканцям „братських" Латвійської РСР та Естонської РСР, чому частина території цих нових союзних республік раптово стала російською.

Сталін приєднав до Росії Тиву, тепер відому як батьківщину Сергія Шойгу. Тива була частиною території Китаю, але опинилася під самопроголошеним російським протекторатом, а потім більшовики проголосили на цій території маріонеткову народну республіку. Але й цього виявилося замало: і Тива стала автономною областю РРФСР.

Сталін приєднав до Росії частину східної Пруссії, незважаючи на те, що між створеною після Другої Світової війни Калінінградською областю та іншою територією РРФСР навіть не було спільних кордонів. Не Литві ж "подарував", не Польщі – Росії. А Путін ще каже, що Сталін не думав про крах Радянського Союзу. Ще як думав і багато що передбачив, розставляв геополітичні капкани всюди, де тільки міг – і в 90-ті роки міни, що залишилися в цих капканах, почали вибухати.

Але тільки між "подарунками" для українців та інших народів Радянського Союзу та подарунками для росіян є одна велика різниця. Використовуючи національні інтереси українців чи білорусів, Сталін посилював державу, якою керував, самі ж жителі приєднаних територій ставали пасинками нової батьківщини, зазнавали репресій і, звичайно ж, русифікації. А ось віддаючи РРФСР території інших країн і народів, вождь та його спадкоємці перетворювали їх на Росію. І продовжують це робити до цього дня, скасовуючи вивчення української мови в регіонах з 90-відсотковим переважанням українського населення або вимагаючи посилити знання російської в республіці з 90-відсотковим переважанням тувинського.

Тож коли у Кремлі дорікають сусідам тим, що Сталін подарував, нехай спочатку згадають про те, що Сталін відібрав.