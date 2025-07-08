Зброя від США буде, але це не точно

Розумію, що від гойдалок Д. Трампа багатьох вже нудить. То США припиняють постачання зброї, то будемо давати. То знов призупиняємо, то обіцяємо збільшити постачання. То В. Зеленський поганий, а путін — за мир, то навпаки...

Але це така реальність, з якою треба жити і навіть працювати. Бо українській ВПК, який самостійно забезпечує потреби ЗСУ хоча б на 50%, існує лише у анонсах наших чиновників.

Як кожен нарцис, Трамп дуже зручний для маніпулювання: не треба грати на багатьох струнах, достатньо однієї — його самозакоханості. Геополітичне позиціювання зводиться до примітивною, як у алкашей, тези: "Ти мене поважаєш?".

Зараз путін проявив телефонну неповагу, а Зеленський, який бере участь у європейських танцях навколо "татуся Трампа", тимчасово став хорошим. Але завтра все може знов помінятися.

Та американська зброя, яка вже рухалася у бік України, таки до нас доїде. А от щодо нових наших заявок, в першу чергу, щодо ППО, буде розглядатися неквапом. Раніш зими очікувати рішень Білого Дому та їх виконання не слід. А там ще й Сенат з Конгресом втрутяться...

Тим часом в Україні основна увагу прикути до потенційної зміни прем’єра, від чого ефективність роботи уряду не зміниться, бо уряд так і залишиться на ручному керуванні з ОП. А ще ще до з’ясування стосунків між двома видатними "урядовицями" — Ю. Свириденко та О. Шкрум, без перебування яких на посадах Україна війну неминуче програє... Тобто, все залежить не від відносин зі США та ЄС, а від суперечки двох "політикинь", які собі ціни скласти не можуть... А ще туди М. Безугла та М. Берлінська можуть втрутитися, от буде весело. І переможно.

А якщо це не так, то чому подібні кухонні сварки взагалі когось цікавлять у публічному просторі?