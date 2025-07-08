Оружие от США будет, но это не точно
Понимаю, что от качелей Д. Трампа многих уже тошнит. То США прекращают поставки оружия, то будем давать. То снова приостанавливаем, то обещаем увеличить поставки. Это В. Зеленский плохой, а пути — за мир, так наоборот...
Но это такая реальность, с которой нужно жить и даже работать. Потому что украинский ВПК, который самостоятельно обеспечивает потребности ВСУ хотя бы на 50%, существует только в анонсах наших чиновников.
Как каждый нарцисс, Трамп очень удобен для манипулирования: не надо играть на многих струнах, достаточно одной – его самовлюбленности. Геополитическое позиционирование сводится к примитивному, как у алкашей, тезису: "Ты меня уважаешь?".
Сейчас путин проявил телефонное неуважение, а Зеленский, участвующий в европейских танцах вокруг "папы Трампа", временно стал хорошим. Но завтра все может снова поменяться.
Но американское оружие, которое уже двигалось в сторону Украины, до нас доедет. А вот по поводу новых наших заявок, в первую очередь, по ПВО, будет рассматриваться неторопливо. Раньше зимы ждать решений Белого дома и их выполнения не следует. А там еще и Сенат с Конгрессом вмешаются.
Между тем, в Украине основное внимание приковано к потенциальному изменению премьера, от чего эффективность работы правительства не изменится, потому что правительство так и останется на ручном управлении с ОП. А еще до выяснения отношений между двумя выдающимися правительственными чиновниками — Ю. Свириденко и О. Шкрум, без пребывания которых на должностях Украина войну неизбежно проиграет... То есть, все зависит не от отношений с США и ЕС, а от спора двух "политикинь", которые цены себе составить не могут... А еще туда М. Безуглая и М. Берлинский может вмешаться, вот будет весело. И победно.
А если это не так, почему подобные кухонные ссоры вообще кого-то интересуют в публичном пространстве?