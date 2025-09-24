Оксфорд офіційно дозволив Chat GPT, або Як нам вчергове не прогавити свій шанс
Один з найпрестижніших університетів світу першим, як мінімум в Західній півкулі, дозволив студентам та викладачам офіційно в їхній роботі та навчанні використовувати Chat GPT.
Можна не сумніватися, далі, як гриби після дощу, подібні дозволи зʼявляться в інших вузах. Коли це станеться у нас - питання відкрите. І сподіваюся, не риторичне.
- Рішення Оксфорду - революційне в тому плані, що вони вирішили очолити проблему і загнати її в зрозуміле русло, а не продовжили боротьбу з цунамі, яке на тебе йде;
- Оксфорд вводить спеціалізовану програму Chat GPT EDU, яка спеціально розроблена для університетів. І цю програму університет тестував близько року на восьми сотнях студентів та викладачів.
- Chat GPT та інші подібні системи все одно будуть базовими елементами прогресу в найближчі 10-15 років, а відтак, той, хто з 17-18 років працює з ними, бодай напівпрофесійно, точно матиме конкурентну перевагу перед тими, хто напівпрофесійно думає, як обдурити систему освіти;
- У нас є шанс бути серед перших, хто вистрибне в цей вагон. Як би цинічно, це не звучало, але війна може дозволити нам значно дешевше ніж інші запровадити цей експеримент в кількох вузах. Було б бажання.