Одна з останніх хороших новин 2024 року, якщо ви пропустили.

Одна з останніх хороших новин 2024 року: тектонічний зсув в українській армії Одна з останніх хороших новин 2024 року: тектонічний зсув в українській армії

З початку повномасштабної війни ЗСУ поповнилися тисячами людей, які мали чималий управлінський досвід і вагомі здобутки у цивільному житті, але не закінчували військову кафедру. Люди, які керували величезними цивільними системами, прийшли у званні солдатів.

Якщо в 2014-15 роках нам довелося місяцями переконувати політиків, що люди з приватного сектору можуть досягнути чимало на державній службі, бо мають досвід організаційних трансформацій та є носіями управлінської культури на 25 років прогресивнішої (і життя довело нашу правоту), то у 2022-24 роках гостра потреба у спроможних людях поставила такий самий виклик перед Силами безпеки й оборони.

Я знаю солдатів, які по факту командували полковниками (але робили це надзвичайно чемно, в рамках статуту). Чесно кажучи, я не вірив, що цей прорив станеться: це тектонічний зсув, що ламає всю світобудову. Але тільки так, ламаючи радянські обмеження (передусім в головах), ми можемо просуватися до перемоги. Список того, що треба скасувати й переглянути, ще дуже великий. Або оновлення, або смерть. Як казав Едвард Демінг, якого називають батьком японського економічного дива після Другої світової: "Ніхто не зобов'язаний змінюватися, бо виживання не є обов'язковим". Щира подяка всім причетним.