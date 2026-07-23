Чергова успішна військова операція ЗСУ: ''виття на болотах'' триває

Українські безпілотники атакували чергові логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. Мої вітання ЗСУ з черговою ефективною військовою операцією!

Вже чути "виття на болотах" – хвиля заяв з боку "антивоєнних росіян" і записних експертів, які ставлять під сумнів, а часто просто заперечують правомочність ударів ЗСУ по таких об'єктах. Всім цим коментаторам вкотре хочеться нагадати: громадяни Росії, які вважають себе частиною цивілізованого світу, не мають жодних моральних прав коментувати дії України, принаймні поки що триває війна. Як громадянам країни, яка веде цю жахливу геноцидальну війну – мовчати в ганчірочку!

Для мене очевидно, що всі логістичні центри WB беззастережно є законною метою для ЗСУ. І справа не тільки в тому, що ці центри є значними вузлами контрабанди і через них здійснюється забезпечення російської окупаційної армії та підприємств ВПК, які відчайдушно потребують підсанкційних деталей, критичних для виробництва ракет і дронів. Україна, будучи об'єктом непровокованої військової агресії, з безперервними кілька років ударами по території своєї країни, має повне право на будь-яку форму військової відповіді агресору. Крапка. Складно уявити сьогодні серйозного німецького чи японського політика, який вимагав визнання Трумена і Ейзенхауера військовими злочинцями за неспровоковані удари по цивільному населенню. І це при тому, що англо-американські союзники не зупинялися перед руйнівними бомбардуваннями міст.

Не витримує критики й ув'язнення інтенсифікації російських ударів по Україні з нанесенням збитків найбільшому російському онлайн-рітейлеру. Така інтенсифікація пов'язана виключно із загальним погіршенням ситуації для Путіна. Мету війни, яка від початку була ним поставлена на знищення України як держави, ніхто не скасовував.

Інтенсифікація ударів по цивільному населенню – продовження тієї війни, яку Путін веде буквально з четвертого дня війни. Коли стало зрозуміло, що Київ не взяти, Росія почала методичне знищення цивільного населення України.

Все, до чого російським злочинцям можна буде дістатись – знищуватиметься. Російський диктатор, який давно втратив зв'язок із реальністю, бачить у цьому єдину можливість примусу України до капітуляції. І інших варіантів у нього просто немає: загальна ситуація на фронті не змінюється, жодних успіхів там давно немає і, зважаючи на все, в найближчому майбутньому не буде. У військову м'ясорубку кидаються все нові та нові терміновики та контрактники, все це марно. Загальна ситуація у Криму помітно погіршується – постійні блекаути, проблеми з електроенергією, пальним та харчуванням.

У цій ситуації Путіну потрібні якісь дії. Ефективно вони можуть лише вбивати громадянське населення.

Я щодня думаю, скільки ще терпіння може бути в українців. Очевидно, що вони можуть вбивати російських некомбатантів у великих кількостях. Гірше не буде. Все, що можна було кинути на них, Путін уже покинув. Можуть, але не роблять цього. І ось тут полягає принципова різниця: якби Україна вела війну так, як її веде Путін, у Москві була б гора трупів. На щастя для громадян Росії Україна справедливо вважає себе цивілізованою державою і з цієї причини веде війну за нормами, прийнятими сьогодні в цивілізованому світі. Тому що це є вільна країна, яка бореться за цінності Вільного світу. На відміну від тих, хто зараз намагається знищити Україну та тих, хто намагається це виправдати, включаючи російську "ліберальну шушеру".