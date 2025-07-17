Оновлення Кабміну: в чому суть перестановок

Так до кінця і не зрозумів, у чому полягатиме оновлення нового Кабміну Свириденко. Окрім того, що Шмигаль пішов на пониження, а Свириденко - на підвищення. Усі "нові" міністри - члени Кабміну Шмигаля. "Свіжої крові" - хай би хоч з фракціі СН чи з ОП - нуль цілих, нуль десятих.

Судіть самі:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністерка (в уряді Шмигаля – перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки)

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації (віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації)

Олексій Кулеба – віцепрем’єр – міністр розвитку інфраструктури та територій (віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій)

Тарас Качка – віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (заступник міністра економіки – торговий представник України)

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ (зберіг посаду)

Сергій Марченко – міністр фінансів (зберіг посаду)

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та аграрної політики (перший заступник міністра економіки)

Денис Шмигаль – міністр оборони (прем’єр-міністр)

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ (зберіг посаду)

Герман Галущенко – міністр юстиції (міністр енергетики)