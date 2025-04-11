Про Віткоффа і його позицію 'щоб був мир, Україна має віддати 4 регіони'

*Насправді шість, бо є ще Крим і Севастополь

Позиція Віткоффа не є позицією США. Ба більше, позиція Трампа не є позицією США. Все дещо складніше. Тому чекати підтримки цього безумства навіть від республіканців не доводиться.

Якщо дідо Трамп таки спробує нас змусити прийняти таку ж позицію, у Трампа немає "швидких" інструментів до примусу України до капітуляції. Він вже спробував. Не вийшло.

Трамп вже стільки наробив дурні у відносинах з Європою, що в нього не існує можливість змусити ключові європейські країни підтримати такий гіпотетичний "план".

Геніальна економічна політика Трампа неодмінно сформує тренд на дешевшу нафту і ресурси. Росії від цього буде гірше. Це буде послаблювати її можливість вести війну і активну зовнішню політику.

Тому наше завдання не змінилося. Тягнути час, триматися і чекати, коли конʼюнктура буде кращою. Тобто моменту, коли Путін або вимушений буде піти на реальні перемовини (без подібних вимог), або коли Путін буде вимушений піти на розстріл.

Як бачимо, поки не час.

Ну а Віткофф може на*уй піти. Що ще ми можемо сказати підлабузнику Пуйла?

Якось так. Тому не ведемося на хайп. Наша позиція незмінна: ми готові на перемовини, тільки не на умовах кончених.