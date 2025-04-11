О Виткоффе и его позиции ''чтобы был мир, Украина должна отдать 4 региона''

*На самом деле шесть, потому что есть еще Крым и Севастополь

Позиция Виткоффа не является позицией США. Более того, позиция Трампа не является позицией США. Все несколько сложнее. Поэтому ждать поддержки этого безумия даже от республиканцев не приходится.

Если дедо Трамп попытается нас заставить принять такую же позицию, у Трампа нет "быстрых" инструментов к принуждению Украины к капитуляции. Он уже попробовал. Не вышло.

Трамп уже столько натворил глупости в отношениях с Европой, что у него не существует возможности заставить ключевые европейские страны поддержать такой гипотетический план.

Гениальная экономическая политика Трампа обязательно сформирует тренд на более дешевую нефть и ресурсы. России от этого будет ужаснее. Это будет ослаблять ее возможность вести войну и активную внешнюю политику.

Поэтому наша задача не изменилась. Тянуть время, держаться и ждать, когда конъюнктура будет лучше. То есть момента, когда Путин или вынужден будет пойти на реальные переговоры (без подобных требований) или когда Путин будет вынужден пойти на расстрел.

Как видим, пока не время.

Ну а Виткофф может научиться уйти. Что еще мы можем сказать подхалиму Пуйлу?

Как-то так. Потому не ведемся на хайп. Наша позиция неизменна: мы готовы к переговорам, только не на условиях оконченных.