Нові прямі рейси між Ніццою та Флоренцією полегшують подорожі Середземномор’ям

Air Corsica запустила новий прямий маршрут, що з’єднує Ніццу та Флоренцію, з рейсами двічі на тиждень — щопонеділка та щоп’ятниці — протягом усього року. Польоти на цьому маршруті виконуються на літаках ATR72-600, що встановлює перше пряме сполучення між Ніццою та Флоренцією. Ця ініціатива відповідає зростаючому попиту на подорожі між півднем Франції та центральною Італією та додає новий варіант до регіональної мережі.

Розклад рейсів розроблено для забезпечення зручних пересадок між Флоренцією та чотирма основними аеропортами Корсики через Ніццу. Ці аеропорти включають:

Аяччо

Бастія

Кальві

Фігарі

Вартість квитків починається від 99 євро за односторонній переліт між Ніццою та Флоренцією. Зворотні квитки з Корсики через Ніццу до Флоренції коштують від 269 євро. Кожен квиток включає:

Один зареєстрований багаж до 23 кг

Одну ручну поклажу до 8 кг

Ті, хто скористається цим новим сполученням до Флоренції, отримають покращений доступ до унікальних пам’яток, що виходять за межі типових туристичних маршрутів. Giardino Bardini пропонує тихі садові простори з панорамними видами на місто. Відвідувачі можуть дослідити історичні парфумерні майстерні в Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. Ринок Сан-Лоренцо кипить активністю, даючи мандрівникам можливість познайомитися з тосканською їжею, ремеслами та культурними традиціями.

Ті, хто прибуває до Ніцци, також знайдуть нові можливості для дослідження Лазурного Берега. Прибережна стежка навколо мису Антіб пропонує мальовничі пішохідні маршрути з прямими видами на Середземне море. Вілла Ефруссі де Ротшильд у Сен-Жан-Кап-Ферра відома своїми прекрасними садами та терасами з видами на море. У центрі Ніцци Cours Saleya об’єднує відкриті ринки, квіткові кіоски та місцеві ресторани в жвавій атмосфері.

Прямі рейси роблять культові місця Рив’єри більш доступними. Джерело: unsplash Прямі рейси роблять культові місця Рив’єри більш доступними. Джерело: unsplash

Це нове сполучення спрощує подорожі між регіонами, які раніше були пов’язані лише довшими або багатостоповими маршрутами. Це полегшує планування поїздок і дозволяє відвідувачам побачити кілька середземноморських напрямків в одній подорожі. Розвиток регіональних авіасполучень сприяє появі нових прямих маршрутів, таких як цей, роблячи подорожі між важливими європейськими містами швидшими та зручнішими.