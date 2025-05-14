Нові готелі 2024: 14 туристичних відкриттів із королівськими апартаментами та ексклюзивними послугами

Готельна індустрія світу стрімко розвивається, пропонуючи мандрівникам розкішні умови для відпочинку та розваг у різних куточках планети. У цій статті ми хочемо розповісти про нові місця для відпочинку в світі, де можна не лише переночувати, але й відчути всі переваги п’ятизіркового сервісу з акцентом на персоналізоване обслуговування. Незважаючи на свій молодий вік, ці готелі вже встигли заінтригувати багатьох туристів і потрапили до списку готелів світу, які варто відвідати у 2025 році. Кожен із них має свою "харизму" з ексклюзивним дизайном, багатим розмаїттям послуг і особливою атмосферою.

У 2024 році в різних країнах світу відкрилися хороші готелі, які ідеально підходять для королівського відпочинку. Ми хочемо познайомити вас із ними, щоб ви завжди були в курсі актуальних новинок готельного бізнесу та могли планувати найкращі подорожі у своєму житті, постійно порівнюючи та відкриваючи щось нове.

Серед них є як старовинні маєтки, перетворені на заклади з розкішним сервісом, так і сучасні будівлі з командою талановитих консьєржів і шеф-кухарів, які завжди раді виконати побажання гостей. Кожен обирає те, що ближче йому за духом і настроєм, чи то масштабний курорт із численними басейнами та ресторанами, чи міні-бутик із відокремленою атмосферою та вишуканим оздобленням номерів. Ці локації точно знайдуть відгук у вашому серці, а барвисті фото на тлі приголомшливих пейзажів стануть справжньою окрасою вашого альбому.

Отже, чи готові ви до запаморочливого туру найкращими готелями світу? Тоді розпочнімо нашу віртуальну пригоду.

Gallivant Littlestone Beach, Кент, Англія

Багато туристичних експертів вважають, що топ-10 готелів світу прикрашає Gallivant Hotel. Цей заклад розташований біля мальовничого узбережжя, під надійним захистом дюн Камбер-Сендс.

Готель Gallivant розташований біля чарівного узбережжя з гламурними пейзажами. Джерело: Pixels Готель Gallivant розташований біля чарівного узбережжя з гламурними пейзажами. Джерело: Pixels

Номери готелю радують гостей королівськими зручностями:

Стильні та світлі номери прикрашені масивними ліжками з розкішними узголів’ями.

Меблі в номерах розміщені так, щоб гості почувалися максимально комфортно та по-домашньому.

Деякі номери мають дивани, розташовані в спеціальних нішах біля вікон. Це ідеальні зони для релаксу, де можна милуватися місцевими краєвидами та проводити дозвілля в компанії улюбленої книги чи цікавого журналу.

Готель Gallivant робить акцент на релаксацію та духовне просвітлення. Для гостей регулярно організовуються заняття йогою та вражаючі заходи з медитативною музикою. Під резонуючі звуки гонгів і співочих чаш гості починають рухатися в ритмі, відпускаючи всі свої страхи та турботи.

Після незвичайних танців гостей запрошують зануритися в стан медитації. Після таких дій гості відчувають особливу легкість і гармонію з навколишнім світом. Для продовження приємних відчуттів релаксу запрошують до процедурних кімнат спа-зони та сауни.

Усю цікаву інформацію про послуги готелю та бронювання номерів можна знайти на офіційному веб-ресурсі – https://thegallivant.co.uk/.

Вартість проживання

Проживання в Gallivant не вимагає космічних фінансових вкладень. Бронювання двомісного номера тут коштуватиме від 250 фунтів стерлінгів.

Hotel Du Couvent, Ніцца, Франція

Дорогою окрасою Старого міста Ніцци став Hotel Du Couvent, який знайшов затишне місце в старовинному монастирі XVII століття. Протягом 40 років ця споруда була закрита, але Валері Грего, відомий гравець у готельному бізнесі, вдихнув у неї нове життя. Він уже мав успішний досвід розвитку готельного бізнесу у вигляді Les Roches Rouges із чудовою французькою кухнею та багатим вибором розваг.

Сьогодні Du Couvent уже можна сміливо назвати хорошим місцем для відпочинку в світі, де підтримуються найкращі традиції гостинності в мальовничій локації.

Готель розкинувся на 2,5 акрах чарівної території з пишними садами та барвистими клумбами. Це неймовірний оазис, оточений екзотичними деревами та кущами, ідеальний для пошуку спокою та філософських роздумів про сенс життя. Для гостей підготовлено 88 мінімалістичних спалень. Масивні ліжка з білосніжною постіллю та елегантними покривалами займають почесне місце в номерах. Як у монаших келіях, тут панує атмосфера блаженного спокою та безумовного щастя.

Окрім насичених прогулянок мальовничими околицями, гості можуть довго розслаблятися в термальних ваннах римського стилю, наповнюючись бажаною енергією. У готелі є власний травник, що асоціюється з монастирським траволікуванням.

Дізнайтесь більше про готель, проживання та пропоновані послуги на сайті – https://www.hotelducouvent.com/.

Pig on the Farm, Ворікшир, Англія

Ключові особливості готелів Pig, улюблених багатьма мандрівниками світу, залишаються незмінними протягом років:

вишукані інтер’єри номерів із невагомою атмосферою заміських маєтків;

розширене меню з фірмовими напоями та соковитими делікатесами.

Найкращі місця відпочинку Pig оточені доглянутими територіями, прикрашеними чудовими садами та городами з великою кількістю зелені та місцевих овочів.

У Ворікширі, поблизу Стратфорда-на-Ейвоні, розташований ще один об’єкт Pig, який комфортно розмістився в колишньому маєтку XVI століття. Його обрамляють просторі пасовища, що охоплюють 53 акра родючої землі.

Колишній фермерський будинок, великі господарські будівлі та стайні були перетворені на 35 спалень для гостей із витонченим дизайнерським смаком. Власник готелю переобладнав сарай у чудовий ресторан із ароматними делікатесами, приготованими з фермерських продуктів і овочів із власного городу.

На території є багато зручностей для гостей:

сади;

довгі теплиці для вирощування овочів вибраних сортів;

спеціально обладнана кімната для вирощування грибів.

Із вікон номерів відкриваються магічні краєвиди на безкраї луки з пасовищами овець. Такі картини характерні для затишних місць Великої Британії, де хочеться залишитися надовго, подалі від повсякденних проблем і метушні.

Отримайте детальну інформацію про готель і попередньо забронюйте проживання за вигідною ціною на сайті – https://www.thepighotel.com/.

Вартість проживання

Pig on the Farm запрошує зайняти комфортні двомісні номери від £250.

Six Senses London, Англія

Six Senses – це серія найкращих готелів світу, розкиданих у відокремлених локаціях, поблизу лазурних заток і смарагдових долин. Їхні послуги роблять акцент на оздоровлення та духовне відновлення гостей. Six Senses відкрив нові заклади в сонячному Бангкоку, Лондоні та екзотичному Кіото у 2024 році.

Розкішні спальні з комфортними меблями та стильними мармуровими ванними кімнатами допомагають залишити найкращі враження від відпочинку в Six Senses London, у лоні незайманої природи.

Six Senses – мережа найкращих готелів світу з крутими інтер’єрами та розкішними спа-зонами. Джерело: Pixels Six Senses – мережа найкращих готелів світу з крутими інтер’єрами та розкішними спа-зонами. Джерело: Pixels

Візитівкою готелю є прекрасний спа-центр із божественними процедурами для обличчя та тіла та оздоровчий клуб Six Senses Place.

Усе це пишнота розміщена в колишньому універмазі Whiteleys у районі Бейсвотер, оформленому в елегантному стилі ар-деко. Оригінальний дизайн номерів доповнений картинами талановитих британських художників із магічними сюжетами.

Дизайн спа-зони приємно дивує своїм креативним підходом – вона облаштована у вигляді станції метро минулого століття. Головна перевага готелю в тому, що гості різного віку почуваються тут бажаними. Тут є щось для кожного, від тематичних кулінарних вечорів до захоплюючих активностей на свіжому повітрі. Усі деталі щодо сервісу та проживання можна знайти на сайті готелю – https://www.sixsenses.com/en.

Teffont House, Вілтшир, Англія

Мережа готелів Beckford впевнено завойовує серця завзятих туристів і початківців-мандрівників. Готелі з гучною назвою та сильним характером пропонують гостям зануритися у світ королівського сервісу з лояльною вартістю послуг. У них є не лише затишні номери з розкішними зручностями, а й шикарні паби та ресторани з чудовими меню та розширеною алкогольною картою.

Сюди із задоволенням приходять не лише гості готелю, а й британці, щоб відпочити після насиченого дня та поспілкуватися з цікавими людьми в спокійній обстановці. Кожен номер готелю готує сюрприз для гостей у вигляді ароматних банних засобів Bramley, виготовлених вручну з натуральних інгредієнтів.

Teffont House відкрито на місці знаменитого Howard House у 2024 році. 17 просторих номерів із стильними ванними кімнатами та комфортними інтер’єрами призначені для відпочинку з повним відстороненням від мирських турбот. Прилегла територія готелю прикрашена мальовничим садом, овочі та фрукти з якого використовуватимуться для приготування ароматних страв і напоїв. Їдальня готелю розташована в оранжереї з чудовими екзотичними рослинами. Процедури невеликого спа-центру спрямовані на омолодження та приємне розслаблення гостей. Сайт для інформації про готель – https://www.teffonthouse.com/.

Casa Monti, Рим, Італія

Список найкрутіших готелів світу та Рима, зокрема, прикрашає Casa in Monti, яка органічно доповнює бруковану вулицю милого району Rione. Поблизу є антикварні крамниці та винні бари з камерною атмосферою та великою кількістю ароматних напоїв із соковитого винограду.

Творці готелю докладають багато зусиль, щоб облаштувати номери закладу так, щоб гості почувалися тут як у вишуканому будинку мистецтва. Для гостей ретельно підготовлено 36 спалень, дизайн яких створила Лаура Гонсалес, відома французька дизайнерка інтер’єрів. У номерах майстерно поєднуються гладкі та грубі текстури, строкаті візерунки та монохромні предмети інтер’єру.

Родзинкою готелю є бар на даху для вдалого поєднання фірмових напоїв і десертів із захоплюючими краєвидами околиць. Casa in Monti дарує туристам багато корисних бонусів, включно зі смачними сніданками з вітамінними соками, соковитими фруктами та традиційними паризькими круасанами. Поруч розташовані шикарні пам’ятки Рима, зокрема благородний Пантеон і Вілла Боргезе, фонтан Треві та загадковий Колізей. Для свіжого гастрономічного досвіду можна вирушити до одного з найкращих італійських ресторанів – Mirabelle, Il Gabriello та Hostaria Romana – усі вони неподалік.

Сайт готелю – https://www.casamontiroma.com/.

Вартість проживання

Цінова політика Casa in Monti досить демократична. Тут можна зайняти двомісний номер за розумною вартістю від £388.

Gundari, Фолегандрос, Греція

На відокремленому острові Фолегандрос, прикрашеному драматичними скелями, ховається ще один хороший готель світу, який став родзинкою 2024 року. Він гордо носить назву Gundari, що фінікійською означає "кам’яниста земля". Його номери оформлені в стриманому дизайнерському стилі та просякнуті сильним духом диких земель. У номерах максимально використовуються натуральні матеріали, а домінують білі тони, характерні для сонячної Греції. Ресторан Gundari запрошує відпочивальників скуштувати чудову грецьку та міжнародну кухню. Шеф-кухарі використовують свіжі продукти з власної ферми закладу для приготування страв. Розкішна оздоровча програма з використанням польових трав допомагає покращити здоров’я та відчути єдність із природою.

Офіційний сайт готелю – https://www.gundari.com/.

Вартість проживання

Вартість проживання в Gundari досить розумна, починаючи від £520 за двомісний номер.

Vestige Son Ermita and Binideufa, Менорка, Іспанія

Якщо ви ще не вирішили, в якому готелі зупинитися, обирайте Vestige, яскраву перлину на півночі Менорки. Його розробила сім’я Мадера Фернандес, яка має перевірений досвід відновлення старих замків і маєтків і перетворення їх на розкішні готелі з крутим сервісом.

Vestige пропонує мандрівникам широкий спектр варіантів відпочинку з сільським колоритом. Харчування також займає важливе місце в цьому закладі. Досвідчені шеф-кухарі готують для гостей пікантні страви, які мають не лише ніжний смак і аромат, а й вишукану естетику. Розваги тут не менш вишукані, ніж їжа. Гостей запрошують на майстер-клас із вирощування устриць або екскурсію мальовничими локаціями. Вечір у колі доброзичливих людей на приватній дегустації вин обіцяє бути не менш вражаючим.

Сайт для ближчого "знайомства" з готелем і його послугами – www.vestigecollection.com.

Hotel Borsari, Мартіні, Швейцарія

На питання, де найкраще зупинитися в Швейцарії, одразу знайде відповідь Hotel Borsari, розташований у мальовничому районі Вале, неподалік від кордону з Францією. Заклад із невагомим шармом майстерно прославляє найкращі грані чарівної Швейцарії, від дивовижної кухні з повітряними десертами до звивистих пішохідних стежок для барвистих прогулянок у лоні незайманої природи.

Готель Borsari славиться мальовничими околицями та дивовижною кухнею. Джерело: Pixels Готель Borsari славиться мальовничими околицями та дивовижною кухнею. Джерело: Pixels

У готелі є шикарні підземні гарячі джерела для оздоровчих процедур. Вони облаштовані на місці колишніх винних резервуарів.

Забронюйте проживання зі знижками та ексклюзивними пропозиціями на – https://www.designhotels.com/.

One&Only One Za’abeel, Дубай, ОАЕ

One&Only One Za’abeel входить до категорії найкращих готелів світу для проживання завдяки ідеальному поєднанню вражаючого дизайну та кухні рівня Michelin. Заклад має міст із високоміцної сталі довжиною понад 200 метрів. Він ефективно об’єднує два хмарочоси, створюючи гармонійний архітектурний ансамбль із яскравими нотками нестандартності.

Відомий дизайнер Жан-Мішель Гаті відповідав за оформлення розкішного житла готелю. Готель пропонує стильні люкси з хорошими меблями та технікою, а також королівські пентхауси з ексклюзивними інтер’єрами.

На мандрівників чекає багато гастрономічних відкриттів у готелі, адже тут працюють шеф-кухарі світового класу. Спробуйте тут запечену курку з овочами або морозиво з фісташками та малиновим джемом, і ваші смакові рецептори перенесуть вас у світ яскравих кулінарних відкриттів. Офіційний веб-ресурс готелю допомагає відповісти на всі питання туристів і забронювати проживання на бажану дату – https://www.oneandonlyresorts.com/.

Вартість проживання

One&Only One Za’abeel пропонує стильне проживання від £365.

Sea Sea Hotel, Кресент-Хед, Новий Південний Уельс, Австралія

У милому містечку Кресент-Хед, неподалік від Сіднея та Байрон-Бей, навесні 2024 року заплановано відкриття Sea Sea Hotel із затишними номерами у вінтажному стилі. В одному з найкращих місць для відпочинку можна черпати натхнення з дозвілля, до якого більше "лежить" душа:

Відвідування фотогалереї у виставковій залі.

Серфінг, для якого гостям надаються стильні гідрокостюми від Non-Type.

Крім того, для гостей доступні лляні костюми для прогулянок і відвідування бару. Живий музичний супровід допомагає розслабитися та розкрити творчі пориви гостей. Сайт для інформації про номери та послуги готелю – https://seaseahotel.com/.

Aman Nai Lert Bangkok, Таїланд

Один із топових готелів світу з барвистою назвою Aman поступово розширює свою географію та просочується в нові міста. Для тих, хто любить подорожі та яскраві емоції, у 2024 відкритто Aman Nai Lert Bangkok, який дарує гостям довгоочікуваний спокій на тлі вражаючих хмарочосів.

Два поверхи висотної будівлі займе оздоровчий центр Aman із терапевтичними процедурами, а на даху розташується джазовий бар із чудовими краєвидами на смарагдовий парк Най Лерт.

Сайт готелю дозволяє забронювати номери відповідної категорії та замовити подарунковий сертифікат на перебування з доступом до елітних послуг – https://www.aman.com/.

Hotel Casa Lucia, Буенос-Айрес, Аргентина

Буенос-Айрес – барвисте місто в Аргентині з самобутньою культурою та запаморочливими вечірніми посиденьками. Поряд із інтенсивним економічним розвитком готельна індустрія міста поступово розвивалася. Відома іспанська готельна група Único Hotels повністю трансформувала будівлю Edificio Mihanovich у жвавому районі Реколета, і так народився Hotel Casa Lucia.

Стіни номерів прикрашені оригінальними картинами Крістіана Мохадеда, а перлиною лобі є мурал Крістіни Кодерн, виконаний із натуральних матеріалів. У готелі є коктейльний бар Le Club Bacan, який належить відомому власнику закладів Буенос-Айреса Мартіну Суая.

Ви можете забронювати затишні та стильні номери зі знижками до 50% на сайті готелю – https://www.hotelcasalucia.com/es/.

Soneva Secret, Мальдіви

Завзяті мандрівники давно асоціюють бренд Soneva з королівським сервісом найкращих готелів світу без зайвих "але". Цього разу він створив своє дітище на Мальдівах, де розкіш не можуть "зіпсувати" погані новини та повсякденна метушня. Його інтригуюча назва Soneva Secret має невидиму магію та обіцяє мандрівникам чудовий відпочинок поруч із плескотом хвиль. Тут є 14 вілл, включно з плавучими лоджами у відкритому Індійському океані. Дістатися до них можна лише на човні, що підсилює бажаний ефект усамітнення з незайманою природою.

Дахи вілл розсуваються, створюючи унікальну атмосферу з можливістю ніжитися під ранковим сонцем і насолоджуватися гламуром нічного неба.

Кожну віллу обслуговують люди, які захоплені своєю роботою, а талановиті кулінарні професіонали готують спокусливі коктейлі та чудову екзотичну кухню спеціально для дорогих гостей.

Бронюйте сімейні пакети та номери для закоханих на сайті готелю – https://soneva.com/.

Вартість проживання

Вартість відпочинку на віллі починається від £2,560.

Нові готелі 2024 року вирізняються стильним дизайном і королівським гламуром. Джерело: Pixels Нові готелі 2024 року вирізняються стильним дизайном і королівським гламуром. Джерело: Pixels

Особливо для вас ми підготували огляд хороших готелів світу, які відкрито у 2024 році. Він актуальний для тих, хто хоче завжди бути в курсі готельних інновацій із ексклюзивним сервісом і багатим вибором дозвілля.

Загадайте бажання, куди б ви хотіли поїхати цього року, і ваше бажання обов’язково здійсниться!