Новые отели 2024 года: 14 туристических открытий с королевскими апартаментами и эксклюзивными услугами.

Гостиничная индустрия мира стремительно развивается, предлагая путешественникам роскошные условия отдыха и развлечений в разных уголках планеты. В этой статье мы хотим рассказать о новых местах отдыха в мире, где можно не только переночевать, но и почувствовать все преимущества пятизвездочного сервиса с акцентом на персонализированное обслуживание. Несмотря на свой молодой возраст, эти отели уже успели заинтриговать многих туристов и попали в список отелей мира, которые стоит посетить в 2025 году. Каждый из них имеет свою "харизму" с эксклюзивным дизайном, богатым разнообразием услуг и особой атмосферой.

В 2024 году в разных странах мира открылись хорошие отели, идеально подходящие для королевского отдыха. Мы хотим познакомить вас с ними, чтобы вы всегда были в курсе актуальных новинок гостиничного бизнеса и могли планировать лучшие путешествия в своей жизни, постоянно сравнивая и открывая что-нибудь новое.

Среди них есть старинные имения, превращенные в заведения с роскошным сервисом, так и современные здания с командой талантливых консьержей и шеф-поваров, которые всегда рады выполнить пожелания гостей. Каждый выбирает то, что ближе ему по духу и настроению, будь то масштабный курорт с многочисленными бассейнами и ресторанами или мини-бутик с уединенной атмосферой и изысканной отделкой номеров. Эти локации точно найдут отклик в вашем сердце, а красочные фото на фоне потрясающих пейзажей станут настоящим украшением вашего альбома.

Итак, готовы ли вы к удивительному туру лучшими отелями мира? Тогда начнем наше виртуальное приключение.

Gallivant Littlestone Beach, Кент, Англия

Многие туристические эксперты считают, что топ-10 отелей мира украшает Gallivant Hotel. Это заведение расположено у живописного побережья, под надежной защитой дюн Камбер-Сэндс.

Отель Gallivant расположен у волшебного побережья с гламурными пейзажами. Источник: Pixels

Номера отеля радуют гостей королевскими удобствами.

Стильные и светлые номера украшены массивными кроватями с роскошными изголовьями.

Мебель в номерах размещена так, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно и по-домашнему.

В некоторых номерах есть диваны, расположенные в специальных нишах у окон. Это идеальные зоны для релакса, где можно любоваться местными видами и проводить досуг в компании любимой книги или интересного журнала.

Отель Gallivant делает акцент на релаксацию и духовное освещение. Для гостей регулярно организуются занятия йогой и впечатляющие мероприятия с медитативной музыкой. Под резонирующие звуки гонгов и певческих чаш гости начинают двигаться в ритме, отпуская все свои страхи и заботы.

После необычных танцев гостей приглашают погрузиться в состояние медитации. После таких действий гости ощущают особую лёгкость и гармонию с окружающим миром. Для продления приятных ощущений релакса приглашают в процедурные комнаты спа-зоны и сауны.

Всю интересную информацию об услугах отеля и бронировании номеров можно найти на официальном веб-ресурсе – https://thegallivant.co.uk/.

Стоимость проживания

Проживание в Gallivant не требует космических финансовых вложений. Бронирование двухместного номера здесь обойдется в 250 фунтов стерлингов.

Hotel Du Couvent, Ницца, Франция

Дорогим украшением Старого города Ниццы стал Hotel Du Couvent, нашедший уютное место в старинном монастыре XVII века. В течение 40 лет это сооружение было закрыто, но Валери Грего, известный игрок в гостиничном бизнесе, вдохнул в него новую жизнь. У него уже был успешный опыт развития гостиничного бизнеса в виде Les Roches Rouges с великолепной французской кухней и богатым выбором развлечений.

Сегодня Du Couvent уже можно смело назвать хорошим местом отдыха в мире, где поддерживаются лучшие традиции гостеприимства в живописной локации.

Отель раскинулся на 2,5 акрах очаровательной территории с пышными садами и красочными клумбами. Это невероятный оазис, окруженный экзотическими деревьями и кустарниками, идеальный для поиска покоя и философских размышлений о смысле жизни. Для гостей подготовлено 88 минималистичных спален. Массивные кровати с белой постелью и элегантными покрывалами занимают почетное место в номерах. Как в монашеских кельях, здесь царит атмосфера блаженного покоя и безусловного счастья.

Помимо насыщенных прогулок по живописным окрестностям, гости могут долго расслабляться в термальных ваннах римского стиля, наполняясь желаемой энергией. В отеле есть собственный травник, ассоциирующийся с монастырским траволечением.

Узнайте больше об отелях, проживании и предлагаемых услугах на сайте – https://www.hotelducouvent.com/.

Pig on the Farm, Уорикшир, Англия

Ключевые особенности отелей Pig, любимых многими путешественниками мира, остаются неизменными на протяжении многих лет.

изысканные интерьеры номеров с невесомой атмосферой загородных поместий;

расширенное меню с фирменными напитками и сочными деликатесами.

Лучшие места отдыха Pig окружены ухоженными территориями, украшенными прекрасными садами и огородами с множеством зелени и местных овощей.

В Уорикшире, близ Стратфорда-на-Эйвоне, расположен еще один объект Pig, комфортно разместившийся в бывшем имении XVI века. Его обрамляют просторные пастбища, охватывающие 53 акра плодородной земли.

Бывший фермерский дом, большие хозяйственные постройки и конюшни были превращены в 35 спален для гостей с утонченным дизайнерским вкусом. Владелец отеля переоборудовал сарай в отличный ресторан с ароматными деликатесами, приготовленными из фермерских продуктов и овощей из собственного огорода.

На территории отеля есть много удобств для гостей.

сады;

длинные теплицы для выращивания овощей избранных сортов;

специально оборудованная комната для выращивания грибов.

Из окон номеров открываются магические виды на бескрайние луга с пастбищами овец. Такие картины характерны для уютных мест Великобритании, где хочется остаться надолго, подальше от повседневных проблем и суеты.

Получите подробную информацию об отеле и забронируйте проживание по выгодной цене на сайте – https://www.thepighotel.com/.

Стоимость проживания

Pig on the Farm приглашает занять комфортабельные двухместные номера от £250.

Six Senses London, Англия

Six Senses – это серия лучших отелей мира, разбросанных в уединенных локациях, вблизи лазурных заливов и изумрудных долин. Их услуги делают акцент на оздоровлении и духовном восстановлении гостей. Six Senses открыл новые заведения в солнечном Бангкоке, Лондоне и экзотическом Киото в 2024 году.

Роскошная спальня с комфортной мебелью и стильной мраморной ванной комнатой помогает оставить лучшие впечатления от отдыха в Six Senses London, в лоне девственной природы.

Six Senses – сеть лучших отелей мира с крутыми интерьерами и роскошными спа-зонами. Источник: Pixels

Отель предлагает прекрасный спа-центр с божественными процедурами для лица и тела, а также оздоровительный клуб Six Senses Place.

Все это великолепие расположено в бывшем универмаге Whiteleys в районе Бейсвотера, оформленном в элегантном стиле ар-деко. Оригинальный дизайн номеров дополнен картинами британских талантливых художников с магическими сюжетами.

Дизайн спа-зоны приятно удивляет своим креативным подходом – она оснащена станцией метро прошлого века. Главное преимущество отеля в том, что гости всех возрастов чувствуют себя здесь желанными. Здесь есть что-то для каждого, от тематических кулинарных вечеров до увлекательных активностей на свежем воздухе. Все детали по сервису и проживанию можно найти на сайте отеля – https://www.sixsenses.com/en.

Teffont House, Уилтшир, Англия

Сеть отелей Beckford уверенно завоевывает сердца упорных туристов и начинающих путешественников. Отели с громким названием и сильным характером предлагают гостям погрузиться в мир королевского сервиса с лояльной стоимостью услуг. В них есть не только уютные номера с роскошными удобствами, но и шикарные пабы и рестораны с отличным меню и расширенной алкогольной картой.

Сюда с удовольствием приходят не только гости отеля, но и британцы, чтобы отдохнуть после насыщенного дня и пообщаться с интересными людьми в спокойной обстановке. Каждый номер отеля готовит сюрприз для гостей в виде ароматных банных средств Bramley, изготовленных вручную из натуральных ингредиентов.

Teffont House открыт на месте знаменитого Howard House в 2024 году. 17 просторных номеров со стильными ванными комнатами и комфортными интерьерами предназначены для отдыха с полным отстранением от мирских забот. Прилегающая территория отеля украшена живописным садом, овощи и фрукты из которого будут использоваться для приготовления ароматных блюд и напитков. Столовая отеля расположена в оранжерее с великолепными экзотическими растениями. Процедуры небольшого спа-центра направлены на омоложение и приятное расслабление гостей. Сайт для информации об отеле – https://www.teffonthouse.com/.

Casa Monti, Рим, Италия

Список самых крутых отелей мира и Рима, в частности, украшает Casa in Monti, органично дополняющей мощеную улицу милого района Rione. Поблизости есть антикварные магазины и винные бары с камерной атмосферой и множеством ароматных напитков из сочного винограда.

Создатели отеля прилагают много усилий, чтобы обустроить номера заведения так, чтобы гости чувствовали себя здесь как в изысканном здании искусства. Для гостей тщательно подготовлено 36 спален, дизайн которых создала Лаура Гонсалес, известная французская дизайнер интерьеров. В номерах хорошо сочетаются гладкие и грубые текстуры, пестрые узоры и монохромные предметы интерьера.

Изюминкой отеля есть бар на крыше для удачного сочетания фирменных напитков и десертов с увлекательными видами окрестностей. Casa in Monti дарит туристам много полезных бонусов, включая вкусные завтраки с витаминными соками, сочными фруктами и традиционными парижскими круасанами. Рядом расположены шикарные достопримечательности Рима, в том числе благородный Пантеон и Вилла Боргезе, фонтан Треви и загадочный Колизей. Для свежего гастрономического опыта можно отправиться в один из лучших итальянских ресторанов – Mirabelle, Il Gabriello и Hostaria Romana – все они неподалеку.

Сайт отеля – https://www.casamontiroma.com/.

Стоимость проживания

Ценовая политика Casa in Monti достаточно демократична. Здесь можно занять двухместный номер по разумной цене от £388.

Gundari, Фолегандрос, Греция

На уединенном острове Фолегандрос, украшенном драматическими скалами, скрывается еще один хороший отель мира, ставший изюминкой 2024 года. Он гордо носит название Gundari, что на финикийском означает "каменистая земля". Его номера оформлены в сдержанном дизайнерском стиле и пропитаны сильным духом диких земель. В номерах максимально используются натуральные материалы, а доминируют белые тона, характерные для солнечной Греции. Ресторан Gundari приглашает отдыхающих попробовать отличную греческую и международную кухню. Шеф-повара используют свежие продукты из собственной фермы заведения для приготовления блюд. Роскошная оздоровительная программа с использованием полевых трав помогает улучшить здоровье и почувствовать единство с природой.

Официальный сайт отеля – https://www.gundari.com/.

Стоимость проживания

Стоимость проживания в Gundari достаточно разумна, начиная от £520 за двухместный номер.

Vestige Son Ermita and Binideufa, Менорка, Испания

Если вы еще не решили, в каком отеле остановиться, выбирайте Vestige, яркую жемчужину на севере Менорки. Его разработала семья Мадера Фернандеса, которая имеет проверенный опыт восстановления старых замков и поместий и превращения их в роскошные отели с крутым сервисом.

Vestige предлагает путешественникам широкий спектр вариантов отдыха с деревенским колоритом. Питание также занимает важное место в этом заведении. Опытные шеф-повара готовят для гостей пикантные блюда, которые обладают не только нежным вкусом и ароматом, но и изысканной эстетикой. Развлечения здесь не менее изысканны, чем еда. Гостей приглашают на мастер-класс по выращиванию устриц или экскурсию по живописным локациям. Вечер в кругу дружелюбных людей на частной дегустации вин обещает быть не менее впечатляющим.

Сайт для более близкого "знакомства" с отелем и его услугами - www.vestigecollection.com.

Hotel Borsari, Мартини, Швейцария

На вопрос, где лучше остановиться в Швейцарии, сразу найдет ответ Hotel Borsari, расположенный в живописном районе Вале, недалеко от границы с Францией. Заведение с невесомым шармом мастерски прославляет лучшие грани волшебной Швейцарии, от удивительной кухни с воздушными десертами до извилистых пешеходных троп для красочных прогулок в лоне девственной природы.

Отель Borsari славится живописными окрестностями и удивительной кухней. Источник: Pixels

В отеле есть шикарные горячие подземные источники для оздоровительных процедур. Они обустроены на месте бывших виновных резервуаров.

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One&Only One Za'abeel, Дубай, ОАЭ

One&Only One Za'abeel входит в категорию лучших отелей мира для проживания благодаря идеальному сочетанию поразительного дизайна и кухни уровня Michelin. Заведение имеет мост из высокопрочной стали длиной более 200 метров. Он эффективно объединяет два небоскреба, создавая гармоничный архитектурный ансамбль с яркими нотками нестандартности.

Известный дизайнер Жан-Мишель Гати отвечал за оформление роскошного жилья отеля. Отель предлагает стильные люксы с хорошей мебелью и техникой, а также королевские пентхаусы с эксклюзивными интерьерами.

Путешественников ждет много гастрономических открытий в отеле, ведь здесь работают шеф-повара мирового класса. Попробуйте здесь запеченную курицу с овощами или мороженое с фисташками и малиновым джемом и ваши вкусовые рецепторы перенесут вас в мир ярких кулинарных открытий. Официальный веб-ресурс отеля помогает ответить на все вопросы туристов и забронировать проживание на желаемую дату – https://www.oneandonlyresorts.com/.

Стоимость проживания One&Only One Za'abeel предлагает стильное проживание от £365.

Sea Sea Hotel, Кресент-Хед, Новый Южный Уэльс, Австралия

В милом городке Кресент-Хед, неподалеку от Сиднея и Байрон-Бей, весной 2024 года запланировано открытие Sea Sea Hotel с уютными номерами в винтажном стиле. В одном из лучших мест для отдыха можно черпать вдохновение с досуга, к которому больше "лежит" душа:

Посещение фотогалереи в выставочном зале.

Серфинг, для которого гостям предоставляются стильные гидрокостюмы от Non-Type.

Кроме того, для гостей доступны льняные костюмы для прогулок и посещения бара. Живое музыкальное сопровождение помогает расслабиться и раскрыть творческие порывы гостей. Сайт для информации о номерах и услугах отеля – https://seaseahotel.com/.

Aman Nai Lert Bangkok, Таиланд

Одна из топовых гостиниц мира с красочным названием Aman постепенно расширяет свою географию и просачивается в новые города. Для тех, кто любит путешествия и яркие эмоции, в 2024 открыт Aman Nai Lert Bangkok, дающий гостям долгожданное спокойствие на фоне впечатляющих небоскребов.

Два этажа высотного здания займет оздоровительный центр Aman с терапевтическими процедурами, а на крыше расположится джазовый бар с великолепными видами на изумрудный парк Най Лерт.

Сайт отеля позволяет забронировать номера соответствующей категории и заказать подарочный сертификат на пребывание с доступом к элитным услугам – https://www.aman.com/.

Hotel Casa Lucia, Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес – красочный город в Аргентине с самобытной культурой и удивительными вечерними посиделками. Наряду с интенсивным экономическим развитием гостиничная индустрия постепенно развивалась. Известная испанская гостиничная группа Único Hotels полностью трансформировала здание Edificio Mihanovich в оживленном районе Реколета, и так родился Hotel Casa Lucia.

Стены номеров украшены оригинальными картинами Кристиана Мохадеда, а жемчужиной лбу есть мурал Кристины Кодерн, выполненный из натуральных материалов. В отеле есть коктейльный бар Le Club Bacan, который принадлежит известному владельцу заведений Буэнос-Айреса Мартину Суая.

Вы можете забронировать уютные и стильные номера со скидками до 50% на сайте отеля – https://www.hotelcasalucia.com/es/.

Soneva Secret, Мальдивы

Упорные путешественники давно ассоциируют бренд Soneva с королевским сервисом лучших отелей мира без лишних "но". В этот раз он создал свое детище на Мальдивах, где роскошь не могут испортить плохие новости и повседневная суета. Его интригующее название Soneva Secret имеет невидимую магию и обещает путешественникам отличный отдых рядом с плеском волн. Здесь есть 14 вилл, включая плавучие лоджи в открытом Индийском океане. Добраться до них можно только на лодке, что усиливает желаемый эффект уединения с девственной природой.

Крыши вилл раздвигаются, создавая уникальную атмосферу с возможностью нежиться под утренним солнцем и наслаждаться гламуром ночного неба.

Каждую виллу обслуживают люди, увлеченные своей работой, а талантливые кулинарные профессионалы готовят соблазнительные коктейли и отличную экзотическую кухню специально для дорогих гостей.

Бронируйте семейные пакеты и номера для влюбленных на сайте отеля – https://soneva.com/.

Стоимость проживания

Стоимость отдыха на вилле начинается от £2,560.

Новые отели 2024 года отличаются стильным дизайном и королевским гламуром. Источник: Pixels

Специально для вас мы подготовили обзор хороших отелей мира, открытых в 2024 году. Он актуален для тех, кто хочет всегда быть в курсе гостиничных инноваций с эксклюзивным сервисом и богатым выбором досуга.

Загадайте желание, куда бы вы хотели поехать в этом году, и ваше желание обязательно сбудется!