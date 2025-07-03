Нові маршрути Etihad відкривають прямий доступ до Кракова та Салали

Etihad Airways додає два нові літні маршрути до розкладу 2026 року, пропонуючи мандрівникам свіжі варіанти сезонних подорожей поза звичними напрямками. Рейси з Абу-Дабі до Кракова в Польщі та Салали в Омані діятимуть із травня до вересня, орієнтуючись на піковий туристичний попит у регіоні. Рейси до Кракова розпочнуться 16 червня і відбуватимуться тричі на тиждень до 5 вересня. Польоти до Салали стартують 21 травня, спочатку двічі на тиждень, а з середини червня стануть щоденними через зростання попиту.

Ці нові маршрути пропонують практичну альтернативу пересадкам у переповнених міжнародних аеропортах і створені для спрощення подорожей до напрямків, які зазвичай не мають прямих рейсів із країн Перської затоки. Якщо вам набридли звичні літні місця відпочинку і ви шукаєте щось прохолодніше чи просто інше, ці маршрути відкривають двері до місць, які раніше могли не потрапити у ваш список. Завдяки частим рейсам протягом сезону планувати швидкий відпочинок або вирішувати про поїздку в останню хвилину стало значно простіше без стресу через обмежені варіанти.

Щоденні рейси до Салали розпочнуться в середині червня 2026 року. Джерело: Etihad Airways Щоденні рейси до Салали розпочнуться в середині червня 2026 року. Джерело: Etihad Airways

Новий маршрут до Кракова забезпечує пасажирам прямий доступ до одного з найбільш історично багатих міст Польщі. У серці Старого міста Сукняний зал на Головній ринковій площі відкриває середньовічні пласти міста із збереженими доріжками, артефактами та інтерактивними виставками. Неподалік від центру Кракова височіє Курган Кракуса, звідки відкриваються широкі краєвиди на місто та спокійне місце, що поєднує місцеві легенди з відкритим зеленим простором. Дехто каже, що під курганом похований легендарний засновник міста, але сьогодні це просто тихий пагорб, де можна освіжити думки чи насолодитися видом на місто без натовпу.

У Салалі літній мусон, відомий як Хаreef, кардинально змінює клімат і пейзаж, перетворюючи зазвичай посушливий регіон на пишний і зелений. Ваді Дарбат стає популярним місцем із сезонними водоспадами, струмками та доступними пішохідними стежками. Ще одне місце, варте відвідування, — Археологічний парк Аль-Балід, тихе місце біля моря, де можна прогулятися серед кам’яних залишків стародавнього торговельного міста, яке колись з’єднувало Оман із далекими портами через торгівлю ладаном через океан.

Прибережна Салала трансформується під час літнього мусону. Джерело: unsplash Прибережна Салала трансформується під час літнього мусону. Джерело: unsplash

Ці місця можуть бути не такими відомими, як столиці, але вони мають власний шарм і характер, що робить їх вартими відвідування. Для мандрівників це означає можливість відвідати місця, які відчуваються справжніми та вкоріненими в місцеве життя, без необхідності мати справу з довгими пересадками чи складними планами подорожей. Це рішення також відповідає зростаючому попиту на прямі та різноманітні варіанти подорожей з Абу-Дабі під час високого сезону.