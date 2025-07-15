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Новий готель поблизу Дубліна пропонує тиху альтернативу для дослідження серця Ірландії

Анастасія Крищук

Новий готель поблизу Дубліна пропонує тиху альтернативу для дослідження серця Ірландії
Затишні, сучасні номери забезпечують комфортний відпочинок неподалік від Дубліна. Джерело: unsplash

IHG Hotels & Resorts оголосила про плани відкриття нового готелю під назвою Voco The Club Dublin Gateway наприкінці літа 2025 року. Готель розташований приблизно за 15 миль на захід від Дубліна в графстві Кілдер, і його розробка ведеться у партнерстві з Nhance. Цей заклад із 50 номерами поповнить зростаючий портфель бренду Voco в Європі після ребрендингу, пропонуючи сучасні умови проживання поблизу автомагістралі N7 – основного маршруту, що з’єднує Дублін із південними та західними регіонами Ірландії.

Ця локація поєднує тиху сільську атмосферу з чудовим транспортним сполученням, що робить її ідеальним місцем для мандрівників, які хочуть зупинитися неподалік від столиці, але не в самому місті. Очікувані зручності готелю включають:

  • Ресторан на території, який обслуговує гостей;
  • Оздоровчу зону з сауною та відкритими гідромасажними ваннами;
  • Кілька приміщень, призначених для проведення зустрічей і приватних заходів.

"Ми раді оголосити про підписання нашого першого готелю voco в Республіці Ірландія. Цей унікальний заклад не лише встановлює високий стандарт для бренду voco, але й закладає міцну основу для нашого розширення по всій країні, оскільки ми прагнемо досліджувати нові можливості в межах нашого різноманітного портфеля брендів", – зазначила пані Віллемійн Гілс, віцепрезидент із розвитку в Європі, IHG Hotels & Resorts.

Гості, які зупиняться в цьому готелі, знайдуть кілька цікавих пам’яток поблизу, вартих дослідження:

  • Ірландський національний кінний завод і сади (Irish National Stud And Gardens): Це місце пропонує знайомство з ірландською спадщиною конярства та включає спокійні пішохідні стежки.
  • Кілдер Віллидж (Kildare Village): Популярний серед любителів шопінгу завдяки широкому вибору світових дизайнерських брендів.
  • Японські сади (Japanese Gardens): Розташовані неподалік від готелю, вони славляться своїм художнім дизайном і яскравими сезонними композиціями.

Околиці також пропонують варіанти для любителів природи та активного відпочинку:

  • Поллардстаун Фен (Pollardstown Fen): Найбільший вапняковий болотний фен в Ірландії з унікальними водно-болотними ландшафтами та зручними дерев’яними стежками для прогулянок.
  • Гольф-клуб Palmer North Course у The K Club: Відомий гольф-клуб, який приймав міжнародні турніри, розташований менш ніж за 30 хвилин їзди.
  • Шлях річки Барроу (Barrow Way): Мальовничий маршрут для пішоходів уздовж річки Барроу, де можна насолодитися спокійними берегами та сільськими пейзажами.
Спокійний Поллардстаун Фен біля нового готелю в Дубліні. Джерело: pixabay
Спокійний Поллардстаун Фен біля нового готелю в Дубліні. Джерело: pixabay

Відкриття Voco The Club Dublin Gateway має покращити доступність житла в регіоні, який часто обходять увагою міжнародні відвідувачі. Готель підтримує зростаючий інтерес до сільського туризму, водночас пропонуючи зручність для тих, хто прибуває чи відлітає з Дубліна. Завдяки близькості до природних пам’яток, розважальних закладів і торговельних зон, готель стане зручним вибором для гостей, які хочуть дослідити як найближчі околиці, так і ширший регіон.

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