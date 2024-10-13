Рівно рік тому, в ніч з 11 на 12 жовтня 2023 року спецпідрозділ Нацгвардії України встановив унікальний історичний рекорд бойового застосування дронів у 21 сторіччі.

За 10 годин оператори цього українського підрозділу уразили 107 одиниць російської бронетехніки та артилерії російських окупантів, більшість якої було повністю знищено.

В ході цієї операції не загинув жоден український воїн. Втрати дронів були незначні.

Саме в цей час російське командування здійснювало масовану наступальну операцію поштурму міста Авдіївка, і російська техніка просувалась для прориву нашого фронту. Основний удар українські оператори завдали саме по авдіівському угрупованню.

Результати унікальної бойової роботи були підтверджені відео, координатами цілей та командуванням 110-і механізованої бригади, за одночасне знищення великої кількості ворожої бронетехніки військовослужбовці спецпідрозділу НГУ були відзначені багатьма державними нагородами.

12 жовтня - видатна дата у розвитку дронових військ України. Удар дронів такого масштабу під Авдіївкою мав вже не тільки тактичні, але й оперативні наслідки, вніс значний вклад у відбиття жовтневого штурму Авдіївки.

Справжня ніч народження дронів.

Честь і слава тим, хто зробив це можливим, прийде час, і ми назвемо імена.