Ровно год назад, в ночь с 11 на 12 октября 2023 спецподразделение Нацгвардии Украины установило уникальный исторический рекорд боевого применения дронов в 21 веке.

За 10 часов операторы этого украинского подразделения поразили 107 единиц российской бронетехники и артиллерии российских оккупантов, большинство которых были полностью уничтожены.

В ходе этой операции не погиб ни один украинский воин. Потери дронов были незначительны.

Именно в это время российское командование совершало массированную наступательную операцию поштурма города Авдеевка, и российская техника продвигалась для прорыва нашего фронта. Основной удар украинские операторы нанесли именно по авдиевской группировке.

Результаты уникальной боевой работы были подтверждены видео, координатами целей и командованием 110 механизированной бригады, за одновременное уничтожение большого количества вражеской бронетехники военнослужащие спецподразделения НГУ были отмечены многими государственными наградами.

12 октября – выдающаяся дата в развитии дроновых войск Украины. Удар дронов такого масштаба под Авдеевкой имел уже не только тактические, но и оперативные последствия, внесший значительный вклад в отражение октябрьского штурма Авдеевки.

Настоящая ночь рождения дронов.

Честь и слава тем, кто сделал это возможным, придет время, и мы назовем имена.