Неоднозначні заяви Трампа: як варто трактувати Україні

Трамп провів телефонну розмову з Путіним. І відразу встиг заявити про те, що переговори між РФ і Україною "почнуться негайно". А так само про те, що Росія має намір торгувати зі Сполученими Штатами і це, мовляв, дуже вигідно. І що вигода чекає на Україну. Знову неоднозначні заяви? Аж ніяк.

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Для начала напомню логику действий Трампа, которую описывал две недели назад. Ограничусь "треугольником" интересов на украинском направлении:

На украинском направлении это проявлялось в таком себе "треугольнике":

1. Обеспечить быстрое прекращение огня. Желательно ДО американо-китайского саммита, который пройдёт летом этого года. То есть выйти с позицией где США являются драйвером мирного процесса и они определяют конфигурацию и рамки соглашений. В противном случае придётся просить помощи Си. А это означает, что и MAGA не работает и Пекин входит со своими интересами в регион как "миротворец";

2. Изменить подходы политики США на украинском направлении и продемонстрировать избирателю политику получения выгоды для Соединённых Штатов. Это сделка о ресурсах. Проще говоря, Трамп показывает избирателю, что уже оказанная Украине помощь "окупилась" и дальше будет приносить доход.

3. Попытаться продемонстрировать новые подходы к политике на российском направлении. Если очень просто — за счёт развития экономических отношений с Москвой попытаться сыграть в сдерживание Пекина. И не позволить России пройти "точку невозврата" в процессе усиления технологической и экономической зависимости от Китая.

Теперь интересы Путина. Мир и Торговля? Нет. Для Путина важно подтвердить амбиции России на статус глобальной супердержавы. Но тут есть одна проблема — без явной "картины победы" такое невозможно. Поскольку и КНР и США устраивает ситуация ослабления российского влияния в мире. Но не устраивает вариант разгрома любой из сторон в российско-украинской войне.

Путин осознаёт риски усиления зависимости от Китая и пытается торговаться с США (а в перспективе с ЕС) дабы найти новый баланс. Процессу мешает война. Но и выход на мир без "картины победы" для России не вариант. Поэтому воевать Кремль настроен достаточно долго. Как минимум, провести летнюю кампанию (то есть наступление в период с июня до, примерно, начала ноября) дабы попытаться добиться выгодного положения на фронте. Ставить из-за этих планов трек переговоров с Трампом Путину так же не хочется. Поэтому была использована идея с "прямыми переговорами в Турции". Суть её описывал неделю назад в небольшом тексте. Ссылка во втором комментарии.

Кратко идея, которая пока что получается у Путина: Путём начала "прямых переговоров" попытаться разделить переговорные треки РФ-Украина, РФ-США и, возможно, РФ-ЕС. То есть вычленить "украинскую проблему", чтобы она вместо определяющего фактора в отношениях со странами западной цивилизации, стала просто фоном. Такое Россия уже проворачивала в 2022 при заключении "Зерновой сделки". Там были документы о режиме судоходства. И параллельно (формально никак не связанная с ними) Генеральная лицензия №6 (сейчас уже General License 6D), которая освобождала от санкций все (!) российские удобрения. В 2025 идея та же — затянуть Украину в бесконечные разговоры и споры — в некий аналог "трёхсторонней контактной группы" в рамках "Миснка-2" и, при этом вести отдельный диалог с Вашингтоном и Европейскими столицами. Где каждую якобы "уступку" на украинском направлении продавать как основание для уступок со стороны США и ЕС. При этом не решать вопрос по сути.

Ряд европейских лидеров прекрасно понимают данную логику и поэтому выступают за формат "перемирие, потом переговоры". К ним присоединяется Турция, для которой выход России из войны с сильными позициями является угрозой политике распространения своего влияния на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе и в Черноморском регионе (и даже в Африке, кстати).

Но слабое место в этой формуле США. Смотрим в начало текста на триаду интересов Трампа. Бонусы на украинском направлении он уже получил. Два остальных вопроса были в подвешенном состоянии, поскольку переговоры по окончанию войны и переговоры о сотрудничестве с РФ были связаны в один пакет. Путин дал подсказку — треки можно разделить. Ведь "переговоры" в Стамбуле прошли. Трамп принял идею и сейчас предлагает зафиксировать ситуацию. Где есть российско-украинские переговоры (к которым интерес у Белого Дома есть, но он не определяющий). И есть разговор о совместном бизнесе Москвы и Вашингтона. Тут интерес колоссальный. Тем более, что РФ предлагает полезные ископаемые, энергетику, логистику и совместную торговлю углеводородами в Европе.

Поэтому нас будут вынуждать идти на продолжение "прямых переговоров". Проку от этого будет мало. Вероятность заключения мира в ближайшие 3-4 месяца крайне мала. Ведь Путину нужна "картина победы". То есть успехи на фронте + уступки со стороны США, ЕС и НАТО. Кстати, первую Трамп дал "авансом" заявив, что Украина вряд ли станет членом Северо-Атлантического Альянса. Поэтому будут регулярные встречи при достаточно интенсивных боевых действиях.

Параллельно Трамп будет пытаться договориться с Путиным. Не только по стратегическим вопросам (ресурсы, Арктика), но и по вопросам "быстрой выгоды". А это возврат России на европейский рынок нефти и газа. Но уже через прокладку — некую российско-американскую компанию. Но может это станет драйвером к миру? Нет! Даже если будут черновые договорённости, США могут подождать до осени — периода резкого роста спроса на газ в Европе. Что совпадает по срокам с получением ясности в успешности либо провале российской летней военной кампании.

Поэтому украинской делегации придётся регулярно ездить на встречи с российскими эмиссарами без серьёзных перспектив достижения приемлемого результата.

Ситуация сложная, но не безвыходная. Помним, что идея "разделить переговорные треки" и идеи Трампа о бизнесе с Путиным не приводят в восторг целый ряд государств. А это означает, что украинским делегациям будет крайне важно проводить консультации в вырабатывать систему взаимодействия с европейскими партнёрами и с Турцией. А так же (что очень не понравилось бы Трампу, но имело бы эффект), попробовать создать свой трек консультаций с КНР, Бразилией и Индией — ядром БРИКС. Задача — к осени иметь, желательно уже формальный (то есть оформленный системой договоров) механизм сотрудничества, как минимум со странами Старой Европы + Британией + Турцией. И переговорный трек с ядром БРИКС. При таком варианте Трампу и Путину будет крайне сложно реализовать свои идеи о совместном бизнесе ценой Украины.