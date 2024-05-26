Деяким пенсіонерам доплатять по 1000 грн в середині червня: хто може розраховувати на виплати

Хто з пенсіонерів зможе отримати надбавку в червні

З 1 червня 2024 року в Україні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які відповідають певним критеріям. Завдяки цьому деякі громадяни зможуть отримати доплату у розмірі 1000 гривень.

Це лише приклад розрахунку з сайту gsminfo.com.ua. Реальна сума доплати може дещо відрізнятися. Детальну інформацію про перерахунок пенсій можна отримати на сайті Пенсійного фонду України.

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Хто отримає доплату?

Доплату 1000 гривень в червні 2024 року отримають працюючі пенсіонери, які:

отримують пенсію у розмірі 5 842 гривні;

мають 35 і більше років стажу на момент виходу на пенсію;

продовжували працювати після виходу на пенсію;

за час роботи після виходу на пенсію отримали не менше 24 місяців додаткового страхового стажу.

Як буде проведено перерахунок?

Перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів проводиться кожні два роки, за умови, що за цей час пенсіонер напрацював додатково 24 місяці страхового стажу.

У цьому році перерахунок буде проведено заднім числом - з 1 квітня 2024 року. Це означає, що у квітні та травні пенсіонери отримають виплати у старому розмірі, а вже в червні їм буде дорахована доплата за три місяці.

Якою буде сума доплати?

Сума доплати буде розрахована індивідуально для кожного пенсіонера, залежно від його стажу та розміру пенсії.

Ось приклад:

Пенсіонер має 35 років стажу та отримує пенсію 5 842 гривні.

Після перерахунку йому буде доплачуватися 333 гривні на місяць.

Таким чином, в червні він отримає додатково 1000 гривень.

Надалі його пенсія буде складати 6 175 гривень щомісяця.

Раніше ми розповідали, хто у 2024 році може отримати пенсію за віком.

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