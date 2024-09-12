НАТО буквально "випрошує" атакувати себе
Візьмемо мапу Європи. Де знаходиться Україна? Де знаходиться Латвія? Чи межують ці держави?
Навіть побіжного погляду досить, аби зрозуміти, що між Україною та Латвією є певний простір, який називається "Білорусь".
То як дрон, який, очевидно, на думку НАТО "призначався Україні", залетів аж у Латвію? Випадково?
Дуже смішно. Зі сцени виступати не намагалися? Думаю, вийшло б непогано.
Тепер щодо несмішної складової цієї проблеми. Все більш нахабно залітають дрони у простір держав НАТО.
І ці всі факти викрили дві важливі обставини:
- НАТО вперто відмовляється визнавати факти атаки власної території;
- Військам НАТО суворо заборонено збивати російські дрони навіть у своєму просторі.
Висновок. Не пізніше ніж протягом найближчого місяця (до виборів у США) до повітрянного простору залетить значна кількість шахедів і "випадково" впадуть на якийсь стратегічний обʼєкт. НАТО буквально це "випрошує".