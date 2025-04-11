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Війна в Україні

Наступ ворога. До кордону Дніпропетровщини залишилися лічені кілометри

Кирило Сазонов

Наступ ворога. До кордону Дніпропетровщини залишилися лічені кілометри
Наступ ворога. До кордону Дніпропетровщини залишилися лічені кілометри

Росія готується розширити зону бойових дій. Найближчим часом окупанти увірвуться у Дніпропетровську область. Про це повідомляє CNN. Друзі, а давно у нас не було страшних новин, правда?

Ну, тому що ми спершу перевіряємо інформацію, а потім думаємо, радимося і робимо висновки. Звичка, вироблена роками війни, стресу та інформаційних штормів. Спасибі добрим людям, вони дбають, щоб ми тут не нудьгували. Отже, всі напружуємося, жителі Дніпра й області, готуйтеся до евакуації.

ЗМІ пише, що Росія хоче розширення бойових дій. І увірветься у Дніпропетровську область. Окупація частини регіону дасть Кремлю серйозний важіль тиску на переговорах із Києвом. Вони вже туди прориваються, залишилося всього шість кілометрів. Ось такою сенсацією з елементами катастрофи порадувало нас відоме видання. З посиланням чи то на неназваних українських військових, чи то на аналітиків із редакційної курилки. А тепер у реальність.

У своїй спробі оточити Покровськ окупанти дійсно серйозно просунулися на захід і південний захід від міста. І наблизилася до кордонів Дніпропетровської області. Навіть не на 6 кілометрів, а місцями на чотири. Це правда. Правда також і те, що вони зайшли у Котлине.

Але далі все пішло не так. 25-та десантна бригада ЗСУ обробили у Котлиному окупантів, як Бог черепаху. Залишкам вдалося вирватися і відступити. Їм би взагалі при словах "25-а бригада ДШВ" варто було одразу тікати, але вони не знали. Тепер знають.

У підсумку 25-ка відбила у противника частину позицій. Водночас 110 омбр ЗСУ зупинила штурм на Покровському напрямку, розбила наступаючих і вибила їх із колишніх позицій.

Загалом за тиждень у районі Покровська Сили Оборони України у шести місцях не просто відбивали штурми, а просувалися вперед. На z-каналах вили про страшний український контрнаступ і брак людей в окупантів для оборони. Це було три тижні тому! І загальна картина під Покровськом не змінилася.

Ну і скажіть мені, чому раптом російські війська, які вигрібають по повній програмі під Покровськом, раптом знайшли друге дихання? І не просто знайшли, але вирішили вже не розмінюватися на оточення Покровська, а відразу йти у Дніпропетровську область. Щоб що? Отримати важіль тиску на переговорах? Ну, так, очевидно.

Захопити Донецьку область не змогли, штурм і оточення Покровська провалилися. Але ми перетнули кордони Дніпропетровської області, ось такий у нас важіль. Київ – здавайся! Ну і ми такі, відразу – звичайно. Якщо ви увійшли у Дніпропетровську область хоч на пару кілометрів, це все змінює. Визнаємо вас другою армією світу і віддамо все, що скажете. Так це виглядає з редакції CNN?

Резюмую. Західне ЗМІ заради гучного заголовка знову видало ліву абсолютно сенсацію. В якій немає ні краплі логіки і відображення стану з бойовими діями на цьому напрямку. Це ще офіцери з комунікацій ЗСУВ "Хортиця" не бачили (сподіваюся) новини, вони взагалі дар мови втратять від такого "ексклюзиву". Ну а мої побратими на Покровському напрямку просто від ранкової кави відмовляться – стан шоку бадьорить сильніше.

Ніякого серйозного вторгнення у Дніпропетровську область не буде з двох причин.

  • Перше – противнику важливіше розширити цей плацдарм і займатися охопленням Покровська, а не лізти на захід. Але на це вже майже місяць не вистачає сил і ресурсів, вперлися наглухо – тільки назад.
  • Друге – навіть у порядку маячні жодного важеля на переговорах пара квадратних кілометрів Дніпропетровської області противнику не дає. Зовсім.

Для нас це така сама Україна, як і Донецька або Запорізька області. Дніпро вони можуть тільки бомбити ракетами і "Шахедами", наступати на нього не можуть.

Джерело:glavcom.ua

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