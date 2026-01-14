НАБУ прийшло до Тимошенко

Перші години ненависники НАБУ і борцуни із зовнішнім управління бігали і кричали, що НАБУ працює на американців і знов послаблюють українську владу перед черговими перемовинами. Як до послаблення позиції України відноситься підозра вічній опозиціонерці, не дуже зрозуміло. Але знов "американські слідчі" і оце все.

Проходить кілька годин і НАБУ оприлюднює записи "невинної" Юлії Володимирівни. Де вона не тільки перекупає депутатів від монокоаліції, але і планує зруйнувати коаліцію, підірвати уряд, "голосувати тільки за звільнення, але не за призначення". Короче, планувала Юлія Володимирівна організувати повноцінну політичну кризу, щоб потім вигідно продати свою золоту акцію. І робить це під час війни і рекордних холодів на тлі нищення росіянами енергетичної інфраструктури. Реально людина платить гроші, щоб під час війни у нас не було міністра енергетики і міністра оборони. Ах да, людина ще й за звільнення Малюка голосувала. І за це, певно, також платили.

То хто тут на кого працює? І чому саме зараз пригадується контракт на купівлю газу по божевільній ціні в диких обсягах імені Тимошенко-Путіна. Але то таке. Може просто січневі спогади…. Хоча дуже б хотілось, щоб у телефоні Юлії Володимирівни знайшли щось з того періоду. Вже 15 років цього чекаю.

Але питання інше. І що тепер робити? Де нова методичка? Тепер НАБУ працює на Зеленського, а не на американців проти Зеленського? Що каже сторож з кладовища? Що каже Корчинський? Що кажуть посіпаки Юлії Володимирівни? Що скаже Мосейчук?

Чи платити депутатам це тепер "благодійність"? Якби депутатам не заплатила Юлія Володимирівна, то їм би заплатили чи то солдати НАТО, чи то Путін?

Я заплутався. То на кого працює НАБУ?

Любі мої. Що ж це робиться….