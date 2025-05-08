Чи можна летіти на літаку під час грози: що буде, якщо в літак влучить блискавка, зліт під час бурі та чому рейси затримуються?

Навіть досвідчені авіапасажири бояться гроз: сидячи в аеропорту в очікуванні вильоту й спостерігаючи темні хмари на горизонті, у них виникає запитання — чи безпечно летіти під час грози. Попри те, що сьогодні аеропорти використовують найсучасніші метеорологічні системи, а диспетчери разом із пілотами прокладають найбезпечніші траєкторії, потрапити в зону грози під час польоту — цілком поширене явище. Насправді, хоча блискавка здається досить страшною, вона не є великою загрозою для комерційних літаків. У цьому гіді ми розберемо всі питання, пов’язані з безпекою польотів під час грози чи бурі, щоб майбутні перельоти в несприятливу погоду більше не викликали у вас страху.

Чи є гроза перешкодою для польоту?

Попри сучасне обладнання, іноді уникнути грози під час подорожі неможливо. Джерело: Image Vicki Hamilton/Pixabay Попри сучасне обладнання, іноді уникнути грози під час подорожі неможливо. Джерело: Image Vicki Hamilton/Pixabay

Отже, чи може літак летіти під час грози? Звісно, може, і якщо подивитися на статистику, ви побачите, що насправді грози не дуже впливають на розклад рейсів. Тому значні затримки або скасування рейсів через звичайну грозу трапляються рідко. Але коли йдеться про сильну грозу або бурю, ці фактори можуть спричинити скасування рейсу, оскільки зліт буде небезпечним для літака.

Але ще більше вас може здивувати те, що практично кожен комерційний літак, який сьогодні підіймається в повітря, хоча б раз у своєму "житті" був уражений блискавкою. І цілком можливо, що ви вже літали на борту, який пережив таку "зустріч".

Чи безпечно перебувати в літаку під час грози?

Політ у таку несприятливу погоду дозволяється конструкцією літака. Якщо ви думаєте, що після удару блискавки літак розпадається в повітрі, то вам слід заспокоїтися й не уявляти собі таких жахливих сцен. Насправді сучасні літаки спроєктовані так, щоб витримувати удари блискавки без серйозних пошкоджень.

Конструктори літаків припускають, що блискавка найімовірніше вдарить у хвіст або кінчики крил авіалайнера, тому ці ключові частини спроєктовані з особливим запасом міцності й посиленням. Вони допомагають розподілити електричний заряд так, щоб він не завдав шкоди літаку.

Які проблеми можуть викликати грози?

Усередині грозової хмари виникають вихори вітрів, які швидко змінюють напрям. Вони можуть мати серйозні наслідки для літака. Це не призведе до катастрофи, тож якщо ви запитуєте, чи можна летіти літаком під час грози, відповідь — так. Але ці змінні вітри цілком достатні, щоб створити серйозний дискомфорт для пасажирів. Через сильну турбулентність люди на борту можуть отримати травми.

Зливи також створюють небезпечні ситуації для літака, але не під час польоту, а під час посадки. Щоб зупинити літак вагою 200 тонн на злітно-посадковій смузі, пілот повинен продемонструвати точні розрахунки, зусилля та досвід. Як і в автомобіля, зупинка ефективніша на сухій поверхні. Але що більше води, то менш ефективними стають гальма. Якщо води надто багато, може виникнути явище аквапланування, коли шини літака втрачають контакт із поверхнею. Саме тому злітно-посадкові смуги в аеропортах мають спеціальні борозни, а центр смуги насправді вищий за краї. Це допомагає відводити зайву воду.

Буря та гроза поблизу аеропорту можуть становити загрозу не тільки для борту в повітрі, але й для тих, хто працює на землі. Персонал, який завантажує та розвантажує багаж у вантажні відсіки, заправляє паливо, також перебуває в зоні ризику. Тому коли поруч фіксують блискавку, аеропорти часто зобов’язують закривати перон і зупиняти всі термінові роботи, необхідні для вильоту. Це також стає причиною затримок рейсів і прибуття літаків на посадку.

Чи можуть літаки злітати під час грози?

Якщо сам політ під час негоди — це досить звична та відносно безпечна ситуація, то зі зльотом справа інакша. Більшість затримок рейсів через сильні грози пов’язані не з тим, чи безпечно літати під час грози, а з необхідністю здійснити зліт в таких умовах.

Навіть без урахування грози, зліт — одна з найскладніших і найризикованіших фаз польоту. Технічно літак може злетіти під час грози. Але диспетчери, пілоти та інші авіаційні фахівці докладають усіх зусиль, щоб перечекати бурю на землі й дочекатися її завершення перед вильотом. Це пов’язано з тим, що літак є найбільш вразливим на малих швидкостях, особливо відразу після відриву від землі.

Чи безпечно приземлятися під час грози?

Так само, як і при зльоті, літаки можуть здійснювати посадку під час грози, і такі випадки дійсно трапляються. У цьому випадку пілоти та авіадиспетчери мають діяти відповідно до ситуації, покладаючись на свій досвід і професійне судження, щоб вибрати безпечний сценарій того, як і коли приземлити літак на землю.

Як і під час зльоту, головна небезпека в цій ситуації пов’язана з мікропоривами. Це невеликі, але потужні стовпи повітря, які виникають під час грози. Вони можуть впливати на рух літака, тому в такі моменти пілотам важче тримати борт під контролем.

Висновки: чи безпечно літати під час грози?

У більшості випадків для сучасних літаків політ під час грози є безпечним, адже їх конструкція здатна витримати дощ, вітер, удари блискавки та інші погодні умови. Значну роль відіграють і дії персоналу: пілоти проходять спеціальну підготовку, щоб оперативно приймати правильні рішення для забезпечення безпеки літака та пасажирів під час польоту в негоду. Таким чином, для пасажира основною незручністю, яку він може відчути при польоті під час грози, є затримка вильоту або пізнє приземлення, а також скасування рейсу у випадку особливо складних погодних умов.

Якщо на шляху літака простягається смуга гроз, обрати відповідний маршрут стає складніше, особливо коли в одному відносно невеликому районі перебуває кілька бортів, які намагаються обійти сильні грози. Саме тому іноді виникають ситуації, коли кілька рейсів з одного аеропорту затримуються, тоді як інші спокійно вилітають вчасно. Варто усвідомлювати, що негода, яка спричиняє затримку рейсу, може бути не лише за вашим вікном, а й за сотні миль уздовж маршруту.

Поширені запитання

Грози можуть спричинити затримки або скасування рейсів. Джерело: Image Gala Amarando/Pixabay Грози можуть спричинити затримки або скасування рейсів. Джерело: Image Gala Amarando/Pixabay

Чи може літак зазнати аварії через грозу?

Гроза малоймовірно стане причиною аварії літака, оскільки він здатен витримати удар блискавки без серйозних пошкоджень. До того ж дощ, вітер і град становлять для літака більшу небезпеку, ніж блискавка і грім.

Чи впливає тип грози на безпеку польоту?

Грози різняться за інтенсивністю, і деякі з них можуть бути досить сильними. Інтенсивні та сильні шторми становлять значний ризик для польоту. Якщо погодні умови надто погані, літак не злетить і не приземлиться.

Чи можуть скасувати рейс через грозу?

Така ситуація цілком можлива, якщо через погодні умови зліт стане небезпечним або навіть неможливим. Насправді це відбувається у всьому світі регулярно. Тож якщо вам потрібно летіти в цей час, доведеться зачекати, доки гроза не вщухне.

Чи можна летіти під сильним дощем?

Сучасні літаки адаптовані до польотів у сильний дощ, тож опади не становлять суттєвої загрози для борту в повітрі, і найчастіше літак може злітати і приземлятися під час дощу, хоча рясні опади ускладнюють цей процес.

Чи приземляється літак під час грози?

Приземлення — одна з найскладніших частин польоту, як і зліт, і гроза в цей час може бути несприятливим фактором. Але все залежить від конкретних обставин. Мікропориви і сильні вітри є небезпечними, тому пілоти разом із диспетчерами спільно відпрацьовують порядок дій і ухвалюють рішення щодо авіаперельоту під час грози і можливої посадки в зоні негоди.