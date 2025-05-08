Можно ли лететь на самолете во время грозы: что будет, если в самолет попадет молния, взлет во время бури и почему рейсы задерживаются?

Даже опытные авиапассажиры боятся гроз: сидя в аэропорту в ожидании вылета и наблюдая темные облака на горизонте, у них возникает вопрос — безопасно ли лететь во время грозы. Несмотря на то, что сегодня аэропорты используют самые современные метеорологические системы, а диспетчеры вместе с пилотами прокладывают самые безопасные траектории, попасть в зону грозы во время полета — все более распространенное явление. На самом деле, хотя молния кажется довольно страшной, она не представляет большой угрозы для коммерческих самолетов. В этом гиде мы разберем все вопросы, связанные с безопасностью полетов во время грозы или бури, чтобы предстоящие перелеты в неблагоприятную погоду больше не вызывали у вас страха.

Является ли гроза препятствием для полета?

Несмотря на современное оборудование, иногда избежать грозы во время путешествия невозможно. Источник: Image Vicki Hamilton/Pixabay

Итак, может ли самолет лететь во время грозы? Конечно, может, и если посмотреть на статистику, вы увидите, что на самом деле грозы не сильно влияют на расписание рейсов. Поэтому значительные задержки или отмена рейсов из-за обычной грозы случаются редко. Но когда речь идет о сильной грозе или буре, эти факторы могут привести к отмене рейса, поскольку взлет будет опасен для самолета.

Но еще больше вас может удивить то, что практически каждый коммерческий самолет, который сегодня поднимается в воздух, хотя бы раз в своей жизни был поражен молнией. И вполне возможно, что вы уже летали на борту, пережившем такую "встречу".

Безопасно ли находиться в самолете во время грозы?

Полет в столь неблагоприятную погоду разрешается конструкцией самолета. Если вы думаете, что после удара молнии самолет распадается в воздухе, вам следует успокоиться и не представлять себе таких ужасных сцен. На самом деле, современные самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать удары молнии без серьезных повреждений.

Конструкторы самолетов предполагают, что молния, скорее всего, ударит в хвост или кончики крыльев авиалайнера, поэтому эти ключевые части спроектированы с особым запасом прочности и усилением. Они помогают распределить электрический заряд так, чтобы он не нанес ущерб самолету.

Какие проблемы могут вызвать грозы?

Внутри грозового облака возникают вихри ветров, быстро меняющие направление. Они могут иметь серьезные последствия для самолета. Это не приведет к катастрофе, так что если вы спрашиваете, можно ли лететь самолетом во время грозы, ответ — да. Но эти переменные ветры вполне достаточны, чтобы создать серьезный дискомфорт для пассажиров. Из-за сильной турбулентности люди на борту могут получить травмы.

Ливни также создают опасные ситуации для самолета, но не во время полета, а во время посадки. Чтобы остановить самолет весом 200 тонн на взлетно-посадочной полосе, пилот должен продемонстрировать точные расчеты, усилия и опыт. Как и у автомобиля, остановка более эффективна на сухой поверхности. Но чем больше воды, тем менее эффективными становятся тормоза. Если воды слишком много, может возникнуть аквапланирование, когда шины самолета теряют контакт с поверхностью. Именно поэтому взлетно-посадочные полосы в аэропортах имеют специальные борозды, а центр полосы действительно выше краев. Это помогает отводить излишнюю воду.

Буря и гроза вблизи аэропорта могут представлять угрозу не только борту в воздухе, но и тем, кто работает на земле. Персонал, загружающий и разгружающий багаж в грузовые отсеки, заправляет топливо, также находится в зоне риска. Поэтому когда рядом фиксируют молнию, аэропорты часто обязывают закрывать перрон и останавливать все срочные работы, необходимые для вылета. Это также становится причиной задержек рейсов и прибытия самолетов на посадку.

Могут ли самолеты взлетать во время грозы?

Если сам полет во время непогоды – это довольно привычная и относительно безопасная ситуация, то со взлетом дело по-другому. Большинство задержек рейсов из-за сильных грозов связано не с тем, безопасно ли летать во время грозы, а с необходимостью совершить взлет в таких условиях.

Даже без учета грозы, взлет – одна из самых сложных и рискованных фаз полета. Технически самолет может взлететь во время грозы. Но диспетчеры, пилоты и другие авиационные специалисты прилагают все усилия, чтобы переждать бурю на земле и дождаться ее завершения перед вылетом. Это связано с тем, что самолет наиболее уязвим на малых скоростях, особенно сразу после отрыва от земли.

Безопасно ли приземляться во время грозы?

Так же, как и при взлете, самолеты могут совершать посадку во время грозы, и такие случаи действительно случаются. В этом случае пилоты и авиадиспетчеры должны действовать в соответствии с ситуацией, полагаясь на свой опыт и профессиональное суждение, чтобы выбрать безопасный сценарий того, как и когда приземлить самолет на землю.

Как и во время взлета, главная опасность в сложившейся ситуации связана с микропоривами. Это небольшие, но мощные столбы воздуха, возникающие во время грозы. Они могут оказывать влияние на движение самолета, поэтому в такие моменты пилотам труднее держать борт под контролем.

Выводы: безопасно ли летать во время грозы?

В большинстве случаев для современных самолетов полет во время грозы безопасен, ведь их конструкция способна выдержать дождь, ветер, удары молнии и другие погодные условия. Значительную роль играют и действия персонала: пилоты проходят специальную подготовку, чтобы оперативно принимать правильные решения по обеспечению безопасности самолета и пассажиров во время полета в непогоду. Таким образом, для пассажира основным неудобством, которое он может испытать при полете во время грозы, является задержка вылета или позднее приземление, а также отмена рейса в случае сложных погодных условий.

Если по пути самолета простирается полоса гроз, выбрать соответствующий маршрут становится сложнее, особенно когда в одном относительно небольшом районе находится несколько бортов, пытающихся обойти сильные грозы. Именно поэтому иногда возникают ситуации, когда несколько рейсов из одного аэропорта задерживаются, в то время как другие спокойно вылетают вовремя. Следует отдавать себе отчет, что непогода, которая приводит к задержке рейса, может быть не только за вашим окном, но и за сотни миль вдоль маршрута.

Часто задаваемые вопросы

Грозы могут вызвать задержку или отмену рейсов. Источник: Image Gala Amarando/Pixabay

Может ли самолет потерпеть аварию из-за грозы?

Гроза маловероятно станет причиной крушения самолета, поскольку он способен выдержать удар молнии без серьезных повреждений. К тому же дождь, ветер и град представляют для самолета большую опасность, чем молния и гром.

Влияет ли тип грозы на безопасность полета?

Грозы разнятся по интенсивности, и некоторые из них могут быть достаточно сильными. Интенсивные и сильные шторма составляют значительный риск для полета. Если погодные условия слишком плохие, самолет не взлетит и не приземлится.

Могут ли отменить рейс из-за грозы?

Такая ситуация вполне возможна, если из-за погодных условий взлет станет опасным или даже невозможным. В действительности это происходит во всем мире регулярно. Так что если вам нужно лететь в это время, придется подождать, пока гроза не утихнет.

Можно ли лететь под сильным дождем?

Современные самолеты адаптированы к полетам в сильный дождь, поэтому осадки не представляют существенной угрозы для борта в воздухе, и чаще всего самолет может взлетать и приземляться во время дождя, хотя обильные осадки затрудняют этот процесс.

Приземляется ли самолет во время грозы?

Приземление – одна из самых сложных частей полета, как и взлет, и гроза в это время может быть неблагоприятным фактором. Но все зависит от конкретных обстоятельств. Микропоривы и сильные ветры опасны, поэтому пилоты вместе с диспетчерами совместно отрабатывают порядок действий и принимают решение по авиаперелету во время грозы и возможной посадки в зоне непогоды.