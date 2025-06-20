Чи можна брати дезодорант в літак: залишайтеся в безпеці протягом усієї подорожі

Подорожі в спекотну пору завжди асоціюються з підвищеним потовиділенням і появою неприємних запахів. Дезодоранти чудово справляються з цією проблемою, допомагаючи зберігати відчуття свіжості протягом усієї подорожі. Єдиний нюанс — перед посадкою потрібно пройти перевірку в аеропорту. У цій статті ми хочемо детально розповісти, чи можна брати дезодорант із собою в літак і які нюанси пов’язані з цією темою.

Особливості перевезення твердих і рідких дезодорантів у літаках

Зазначимо одразу, що тверді дезодоранти набагато легше брати з собою в літак, ніж рідкі. Якщо ви хочете зберегти улюблений засіб гігієни з собою, ознайомтеся з нашими рекомендаціями.

Тверді дезодоранти можна вільно перевозити в ручній поклажі та зареєстрованому багажі. Це найпрактичніший і найбезпечніший вибір для будь-якої поїздки.

Тверді дезодоранти можна вільно брати з собою в літак. Джерело: Pixels Тверді дезодоранти можна вільно брати з собою в літак. Джерело: Pixels

Окрім твердих, існують дезодоранти в рідкій і напіврідкій формі, які представлені в аерозольній, гелевій, кремовій і пастоподібній формах.

Важливо! Якщо ви плануєте перевозити дезодорант у рідкій або напіврідкій формі, діє обмеження — можна брати засіб гігієни в спеціальній тарі об’ємом до 100 мл. Його необхідно помістити в прозорий пластиковий пакет, що застібається. Об’єм пакета приблизно 1 літр, а його розміри — 20x20 см.

Іншими словами, під час перевезення рідких дезодорантів застосовується правило 3-1-1, яке означає, що ви можете перевозити дезодорант у рідкій формі в тарі не більше 3,4 унції, тобто приблизно 100 мл.

Правило 3-1-1 було запроваджено Управлінням транспортної безпеки США (TSA), але воно діє в різних країнах Європейського Союзу, Великобританії та по всьому світу. Важливо розуміти, що є винятки. Вони стосуються дитячого харчування та молока, а також медичних рідин, для яких оформлено необхідну документацію. Ми хочемо зробити ще одне важливе доповнення. Рідкі дезодоранти можуть пройти перевірку, якщо вони були придбані в магазинах безмитної торгівлі в аеропорту. При цьому вони повинні бути запаковані в захисний пакет. Бажано покласти чек про оплату в пакет так, щоб його було видно.

Важливо! У разі порушення зазначених правил Управління транспортної безпеки США (TSA) може накласти штраф і навіть конфіскувати дезодорант.

Тепер розглянемо, чи можна перевозити дезодорант у рідкій або аерозольній формі в зареєстрованому багажі. Так, можна, і правило 3-1-1 на це не поширюється. Рідкі дезодоранти об’ємом понад 100 мл можна перевозити в зареєстрованому багажі.

Які існують обмеження?

Ймовірно, ви цікавитеся, чому запроваджено суворий контроль за перевезенням рідких і аерозольних дезодорантів. Такі обмеження вперше з’явилися в 2006 році, коли поліція Великобританії запобігла терористичному акту, у якому планувалося використання рідких вибухових речовин.

Посилений контроль особистих речей необхідний для забезпечення безпеки пасажирів і екіпажу. Джерело: Freepik Посилений контроль особистих речей необхідний для забезпечення безпеки пасажирів і екіпажу. Джерело: Freepik

Після цього небезпечного інциденту рідкі дезодоранти включили до списку заборонених предметів. Це допомагає запобігати ситуаціям, що загрожують життю пасажирів і екіпажу.

Висновки

Найбезпечніший варіант для перевезення в літаках — порошковий дезодорант і твердий стік. Їх дозволено перевозити в ручній поклажі без обмежень за кількістю. Дезодоранти у формі гелів і аерозолів підпадають під правило 3-1-1, згідно з яким у ручній поклажі можна перевозити засіб гігієни максимальним об’ємом 3,4 унції. Рідкі дезодоранти об’ємом понад 100 мл можна перевозити в зареєстрованому багажі. Наша порада: Обов’язково перевірте об’єм вашої тари перед подорожжю. Він не повинен перевищувати 100 мл. Це допоможе уникнути проблем перед вильотом.

Приємних подорожей без труднощів на пунктах контролю! І, звісно, відчуття свіжості протягом усієї поїздки.