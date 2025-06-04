Чи можна брати бритви в ручну поклажу: які типи бритв перевозяться лише в багажі та як їх правильно пакувати

Коли попереду коротка подорож, зазвичай хочеться взяти лише невелику сумку з найнеобхіднішим. І саме тут можуть виникнути сумніви щодо того, які речі можна покласти в сумку, щоб взяти з собою в салон літака. Наприклад, бритви: чи можна їх взагалі брати в ручну поклажу? Чи не зупинять мене на перевірці безпеки через це? Щоб не хвилюватися про це в аеропорту, ознайомтеся з цими порадами: ми розглянемо всі питання, пов’язані з бритвами в ручній поклажі, та надамо рекомендації щодо їх безпечного перевезення.

Чому бритви можуть бути заборонені на борту літака?

Деякі типи бритв суворо заборонено перевозити в ручній поклажі. Джерело: Image Freepik Деякі типи бритв суворо заборонено перевозити в ручній поклажі. Джерело: Image Freepik

Бритви є потенційно гострими предметами, тому за правилами безпеки їх можуть класифікувати як зброю. Отже, бритви в ручній поклажі можуть бути заборонені або дозволені, але з обмеженнями. Це пов’язано з минулими інцидентами, коли бритви використовувалися як зброя, створюючи небезпеку для пасажирів і членів екіпажу. Тому авіакомпанії та органи авіаційної безпеки розробили загальні правила, яких пасажири повинні дотримуватися, щоб перевозити бритви в ручній поклажі.

Чи можна брати бритву в салон?

Як і у випадку з більшістю предметів, присутність яких у багажі викликає сумніви у пасажирів, відповідь залежить від самого предмета. Іншими словами, важливо, яка саме це бритва. Звісно, різні авіакомпанії та країни мають власні правила, що обмежують перевезення в ручній поклажі та типи бритв. Наприклад, деякі авіакомпанії дозволяють бритви з фіксованими лезами в ручній поклажі, тоді як інші їх забороняють. Щоб уникнути проблем під час перевірки, краще вивчити це питання до прибуття в аеропорт.

Чи можна брати електробритву в ручну поклажу?

У більшості випадків електробритви на батарейках дозволено брати в ручну поклажу. Оскільки вони мають вбудований, а не змінний механізм, органи безпеки класифікують їх як безпечні предмети. Але перед вильотом, про всяк випадок, перевірте рекомендації вашої авіакомпанії та країни, до якої ви подорожуєте.

Чи можна брати леза для бритви в ручну поклажу?

Леза для бритв є потенційно небезпечними предметами, тому їх суворо заборонено перевозити в ручній поклажі. Якщо вам потрібно взяти їх із собою, ретельно запакуйте їх і покладіть у зареєстрований багаж. Таким чином ви уникнете можливих травм і не порушите правила безпеки на борту.

Які типи бритв дозволені в ручній поклажі?

Щоб уникнути проблем під час перевірки через бритву та не покласти випадково заборонений предмет у ручну поклажу, розглянемо детально, які типи бритв дозволено брати в салон.

Електробритви Як зазначалося вище, електробритви зазвичай не викликають запитань під час проходження контролю в аеропорту. Тому їх присутність у вашій ручній поклажі не спричинить проблем. Одноразові бритви У більшості випадків одноразові бритви з фіксованими лезами дозволені в ручній поклажі. Перед пакуванням переконайтеся, що леза не змінні. Але є винятки, тому краще перевірити правила перевезення бритв у політиці вашої авіакомпанії. Бритви для вологого гоління Ситуація з бритвами для вологого гоління подібна до одноразових: їх можна брати в ручну поклажу, якщо леза міцно закріплені. Якщо ж леза знімні, вашу бритву, ймовірно, конфіскують під час перевірки. Епілятор Цей пристрій, який працює з обертовими лезами, можна без проблем брати в ручну поклажу. Він вважається безпечним, тому не підпадає під спеціальні обмеження.

Які типи бритв заборонені в ручній поклажі?

Якщо ви сумніваєтеся, чи дозволено брати ваші бритви в ручну поклажу, ознайомтеся з цим списком: ці типи бритв із майже стовідсотковою ймовірністю будуть конфісковані під час огляду.

Класичні леза для бритв Класичні леза для бритв підпадають під заборону, оскільки становлять потенційну небезпеку. Їх не дозволять перевозити в ручній поклажі. Гострі бритви Бритви з дуже гострими лезами краще залишити вдома: їх вилучать із вашої ручної поклажі. Окремі леза Окремі леза належать до категорії потенційно небезпечних предметів, тому їх дозволяється перевозити лише в зареєстрованому багажі.

Що потрібно врахувати під час перевезення бритви в ручній поклажі?

Бритва – це предмет, який привертає увагу під час перевірки безпеки. Джерело: : Image Anna/Pixabay Бритва – це предмет, який привертає увагу під час перевірки безпеки. Джерело: : Image Anna/Pixabay

Щоб пройти перевірку безпеки без проблем і з меншим стресом через бритву в ручній поклажі, дотримуйтеся кількох порад щодо безпеки.

Перевірте тип бритви Переконайтеся, що ви берете бритви, дозволені для ручної поклажі. Інакше покладіть їх у зареєстрований багаж. Дотримуйтесь інструкцій безпеки Щоб не порушити правила, вивчіть цю інформацію в правилах авіакомпанії та країни призначення перед польотом. Її можна знайти на вебсайтах авіаперевізника, авіаційного органу країни призначення, адміністрації аеропорту та Європейського агентства авіаційної безпеки. Також можна прочитати поради для мандрівників на тематичних вебресурсах. Підготуйте бритву до транспортування Щоб уникнути випадкових травм, надіньте захисний чохол на лезо бритви або зберігайте її в футлярі. Якщо це електробритва на батарейках, краще розрядити її перед пакуванням. Не беріть леза Змінні або окремі леза для бритв можна перевозити лише в зареєстрованому багажі: їх вилучать із ручної поклажі під час перевірки. Заплануйте час на перевірку Якщо ви поклали бритву в ручну поклажу, будьте готові, що співробітники безпеки можуть захотіти оглянути її ретельніше. Це може зайняти деякий час, тому заздалегідь плануйте достатньо часу на додаткові перевірки, щоб не запізнитися на рейс через таку дрібницю.

Чи можна голитися в літаку?

Отже, у вас із собою бритва, але чи можна голитися в літаку? Ніхто вам цього не заборонить, але гоління під час польоту не рекомендується з міркувань здоров’я та безпеки. Під час турбулентності або несподіваного хитання ви можете випадково травмуватися. Крім того, санвузли в літаках не є найгігієнічнішим місцем.

Чи можна брати піну для гоління в ручну поклажу?

На рідини в ручній поклажі діють обмеження, тому піну для гоління можна брати в салон, якщо об’єм контейнера не перевищує 100 мл. Її також потрібно запакувати в прозорий пакет із застібкою об’ємом до 1 літра та пред’явити на пункті перевірки в аеропорту.