Можно ли брать бритвы в ручную кладь: какие типы бритв перевозятся только в багаже и как их правильно паковать

Когда впереди короткое путешествие обычно хочется взять лишь небольшую сумку с самым необходимым. И именно здесь могут возникнуть сомнения в том, какие вещи можно положить в сумку, чтобы взять с собой в салон самолета. К примеру, бритвы: можно ли их вообще брать в ручную кладь? Не остановят ли меня на проверке безопасности из-за этого? Чтобы не беспокоиться об этом в аэропорту, ознакомьтесь с этими советами: мы рассмотрим все вопросы, связанные с бритвами в ручной клади, и предоставим рекомендации по их безопасной перевозке.

Почему бритвы могут быть запрещены на борту самолета?

Некоторые типы бритв строго-настрого запрещено перевозить в ручной клади. Источник: Image Freepik

Бритвы являются потенциально острыми предметами, поэтому по правилам безопасности они могут классифицироваться как оружие. Следовательно, бритвы в ручной клади могут быть запрещены или разрешены, но с ограничениями. Это связано с прошлыми инцидентами, когда бритвы использовались в качестве оружия, создавая опасность для пассажиров и членов экипажа. Поэтому авиакомпании и органы авиационной безопасности разработали общие правила, которые пассажиры должны соблюдать, чтобы перевозить бритвы в ручной клади.

Можно ли брать бритву в салон?

Как и в случае с большинством предметов, присутствие которых в багаже вызывает сомнения у пассажиров, ответ зависит от предмета. Другими словами, важно, какая именно это бритва. Разумеется, различные авиакомпании и страны имеют собственные правила, ограничивающие перевозки в ручной клади и типы бритв. К примеру, некоторые авиакомпании позволяют бритвы с фиксированными лезвиями в ручной клади, тогда как другие их запрещают. Чтобы избежать проблем при проверке, лучше изучить этот вопрос до прибытия в аэропорт.

Можно ли брать электробритву в ручную кладь?

В большинстве случаев электробритвы на батарейках разрешено брать в ручную кладь. Поскольку они имеют встроенный, а не скользящий механизм, органы безопасности классифицируют их как безопасные предметы. Но перед вылетом, на всякий случай, проверьте рекомендации вашей авиакомпании и страны, в которую вы путешествуете.

Можно ли брать лезвия для бритвы в ручную кладь?

Лезвия для бритв представляют собой потенциально опасные предметы, поэтому их строго запрещено перевозить в ручной клади. Если вам нужно взять их с собой, тщательно упаковайте их и положите в зарегистрированный багаж. Таким образом, вы избежите возможных травм и не нарушите правила безопасности на борту.

Какие типы бритв разрешены в ручной клади?

Чтобы избежать проблем при проверке из-за бритвы и не положить случайно запрещенный предмет в ручную кладь, рассмотрим подробно, какие типы бритв разрешено брать в салон.

Электробритвы Как уже отмечалось выше, электробритвы обычно не вызывают вопросов при прохождении контроля в аэропорту. Поэтому их присутствие в вашей ручной клади не повлечет за собой проблем. Одноразовые бритвы В большинстве случаев одноразовые бритвы с фиксированными лезвиями разрешены в ручной клади. Перед упаковкой убедитесь, что лезвия не изменяются. Но есть исключения, потому лучше проверить правила перевозки бритв в политике вашей авиакомпании. Бритвы для влажного бритья Ситуация с бритвами для влажного бритья сходна с одноразовыми: их можно брать в ручную кладь, если лезвия крепко закреплены. Если же лезвия съемные, вашу бритву, вероятно, конфискуют во время проверки. Эпилятор Данное устройство, работающее с вращающимися лезвиями, можно без проблем брать в ручную кладь. Он считается безопасным, потому не подпадает под специальные ограничения.

Какие типы бритв запрещены в ручной клади?

Если вы сомневаетесь, разрешено ли брать ваши бритвы в ручную кладь, ознакомьтесь с этим списком: эти типы бритв с почти стопроцентной вероятностью будут конфискованы при осмотре.

Классические лезвия для бритв Классические лезвия для бритв подпадают под запрет, поскольку представляют потенциальную опасность. Их не разрешат перевозить в ручной клади. Острые бритвы Бритвы с очень острыми лезвиями лучше оставить дома: их извлекут из вашей ручной клади. Отдельные лезвия относятся к категории потенциально опасных предметов, поэтому их разрешается перевозить только в зарегистрированном багаже.

Что нужно учесть при перевозке бритвы в ручной клади?

Бритва – это предмет, который привлекает внимание при проверке безопасности. Источник: : Image Anna/Pixabay

Чтобы пройти проверку безопасности без проблем и с меньшим стрессом из-за бритвы в ручной клади, следуйте нескольким советам по безопасности.

Проверьте тип бритвы Убедитесь, что вы берете бритвы, разрешенные для ручной клади. Иначе положите его в зарегистрированный багаж. Следуйте инструкциям по безопасности Чтобы не нарушить правила, изучите эту информацию в правилах авиакомпании и страны назначения перед полетом. Ее можно найти на веб-сайтах авиаперевозчика, авиационного органа страны назначения, администрации аэропорта и Европейского агентства авиационной безопасности. Также можно прочесть советы для путешественников на тематических вебресурсах. Подготовьте бритву для транспортировки Во избежание случайных травм наденьте защитный чехол на лезвие бритвы или храните ее в футляре. Если это электробритва на батарейках, лучше разрядить ее перед упаковкой. Не берите лезвия Переменные или отдельные бритвенные лезвия можно перевозить только в зарегистрированном багаже: их извлекут из ручной клади во время проверки. Запланируйте время на проверку Если вы положили бритву в ручную кладь, будьте готовы, что сотрудники безопасности могут захотеть осмотреть ее более тщательно. Это может занять некоторое время, поэтому заранее планируйте достаточно времени на дополнительные проверки, чтобы не опоздать на рейс из-за такого пустяка.

Можно ли бриться в самолете?

Итак, у вас с собой бритва, но можно ли бриться в самолете? Никто вам этого не запретит, но бритье во время полета не рекомендуется из соображений здоровья и безопасности. При турбулентности или неожиданном качании вы можете случайно травмироваться. Кроме того, санузлы в самолетах не самое гигиеническое место.

Можно ли брать пену для бритья в ручную кладь?

На жидкости в ручной клади действуют ограничения, поэтому бритье можно брать в салон, если объем контейнера не превышает 100 мл. Ее также необходимо упаковать в прозрачный пакет с застежкой объемом до 1 литра и предъявить на пункте проверки в аэропорту.